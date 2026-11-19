Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ραγδαία αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες στοχεύουν κρίσιμες υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, προκαλώντας σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές αναταράξεις.

Οι επιθέσεις αυτές, που περιλαμβάνουν το ransomware και τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, εκμεταλλεύονται παλαιωμένα συστήματα και την αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία.

Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από εγκληματικές ομάδες καθιστά τις απειλές πιο σύνθετες και ταχύτερες, καθιστώντας την κυβερνοασφάλεια κρίσιμο ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Η πρόληψη, οι ουσιαστικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και η συνεχής εκπαίδευση των χρηστών αποτελούν απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απειλή που δεν γνωρίζει σύνορα, δεν απαιτεί στρατούς και δεν χρειάζεται ούτε ένα όπλο για να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις. Είναι ο ακήρυχτος πόλεμος του κυβερνοχώρου, όπου οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, πολιτικά υποκινούμενοι χάκερ και δίκτυα κατασκοπείας αναζητούν καθημερινά τις αδυναμίες κρατών, επιχειρήσεων και κρίσιμων υποδομών.

Τα τελευταία στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Check Point, τον Οκτώβριο του 2026 οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 2.550 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, αύξηση 32% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

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Στην Ευρώπη η ετήσια αύξηση έφθασε το 39%, υψηλότερη από κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή. Πρόκειται για μετρήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας και όχι για καταγραφή όλων των επιτυχημένων παραβιάσεων. Ωστόσο, αποτυπώνουν την ένταση της πίεσης που δέχονται τα ψηφιακά συστήματα.

Και υπάρχει μια ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση: οι κυβερνοεπιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στην κλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων. Μπορούν να επηρεάσουν πραγματικές λειτουργίες της καθημερινότητας, από την τροφοδοσία των καταστημάτων μέχρι τις μεταφορές και τις υπηρεσίες υγείας.

Ο Γιώργος Παπαπροδρόμου είχε προειδοποιήσει στη HuffPost

Μόλις δύο ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των νεότερων στοιχείων, ο Αντιστράτηγος ε.α. Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, είχε περιγράψει στη συνέντευξη που παραχώρησε στη HuffPost την πραγματική έκταση της απειλής.

«Δεν υπάρχει στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία με τέτοιου μεγέθους εξάρτηση από την τεχνολογία», είχε επισημάνει.

Η παρατήρησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάσει κανείς πόσες βασικές λειτουργίες της κοινωνίας εξαρτώνται πλέον από διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η απάντηση δεν είναι να εγκαταλείψουμε τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, τις διαδικτυακές αγορές ή τη χρήση καρτών. Αντίθετα, χρειάζονται συστηματική πρόληψη, υπεύθυνη συμπεριφορά των χρηστών και ουσιαστικές επενδύσεις στην ασφάλεια των οργανισμών.

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Έκανε επίσης μια διάκριση που συχνά χάνεται μέσα στους εντυπωσιακούς τίτλους: δεν αποτελεί κάθε ψηφιακή κατάρρευση επίθεση χάκερ. Υπάρχουν και οι «κυβερνοαστοχίες», δηλαδή τεχνικές δυσλειτουργίες που οφείλονται σε παρωχημένα συστήματα, ελλιπή συντήρηση ή προβληματικό λογισμικό.

Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη για την υπεύθυνη ενημέρωση. Ένα αεροδρόμιο, μια τράπεζα ή ένα νοσοκομείο μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρή διακοπή λειτουργίας χωρίς να έχει προηγηθεί κακόβουλη ενέργεια.

Reuters: Οι χάκερ μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ακόμη και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

Το Reuters, σε δημοσίευμα, παρουσίασε την προειδοποίηση της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI) για ευπάθειες σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης.

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Επιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη προκάλεσαν αύξηση της θερμοκρασίας και ανάγκασαν επιχειρήσεις να αποσύρουν τρόφιμα. Οι γερμανικές αρχές συνέστησαν να απομονωθούν ευάλωτες εγκαταστάσεις από το διαδίκτυο, όπου αυτό είναι εφικτό, και να χρησιμοποιούνται ασφαλείς συνδέσεις και ενημερωμένο λογισμικό.

Το γαλλικό πρακτορείο AFP, σε ρεπορτάζ κατέγραψε περιστατικά σε τουλάχιστον εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Ιταλία, η Σουηδία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία.

Δεν χρειάστηκε να παραβιαστούν τραπεζικοί λογαριασμοί ή να υποκλαπούν κρατικά μυστικά. Αρκούσε η παρέμβαση σε συστήματα που ελέγχουν τη θερμοκρασία των τροφίμων. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν χαρακτήρισε τα περιστατικά σκόπιμη απόπειρα διατάραξης της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Η ταυτότητα των δραστών, πάντως, δεν είχε επιβεβαιωθεί.

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Euronews και BBC: Ο επόμενος στόχος μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας

Το Euronews μετέδωσε προειδοποίηση του εκτελεστικού διευθυντή της ευρωπαϊκής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας ENISA, Γιούχαν Λεπασάαρ. Με αφορμή τις επιθέσεις στα συστήματα ψύξης, επισήμανε ότι οι επόμενοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι οι δρομολογητές του διαδικτύου και οι οικιακές συσκευές.

Το πρόβλημα συνδέεται με τη διαρκή αύξηση των συσκευών που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς πάντοτε να συνοδεύονται από αντίστοιχη προστασία. Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν δηλώσεις του επικεφαλής του βρετανικού National Cyber Security Centre, Ρίτσαρντ Χορν, προς το BBC, σχετικά με τις αδυναμίες συστημάτων που υποστηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Όσο περισσότερα μηχανήματα συνδέονται στο διαδίκτυο τόσο μεγαλώνει η επιφάνεια που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι.

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Chatham House: Η Ευρώπη γνωρίζει τις αδυναμίες της αλλά καθυστερεί να τις αντιμετωπίσει

Το βρετανικό ινστιτούτο διεθνών σχέσεων Chatham House δημοσίευσε ανάλυση της Joyce Hakmeh: οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ταχύτερες, αλλά πολλές από τις αδυναμίες που εκμεταλλεύονται οι δράστες είναι γνωστές εδώ και χρόνια.

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Η ανάλυση εντοπίζει παλαιωμένα συστήματα, τεχνολογία χωρίς επαρκείς προδιαγραφές ασφαλείας, επιτιθέμενους που ενισχύονται από την τεχνητή νοημοσύνη και κρατικούς παράγοντες που αξιοποιούν τον κυβερνοχώρο ως εργαλείο ισχύος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, που έχει αυξήσει τη σημασία των υβριδικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν είναι κάθε κυβερνοεπίθεση έργο ξένης κυβέρνησης. Πίσω από πολλές βρίσκονται εγκληματικές οργανώσεις με σκοπό το οικονομικό κέρδος.

Οι Gentlemen, η Qilin και η νέα βιομηχανία των ψηφιακών εκβιασμών

Μια από τις πιο ανησυχητικές εξελίξεις αφορά το ransomware, δηλαδή τις επιθέσεις κατά τις οποίες εγκληματίες κρυπτογραφούν ή υποκλέπτουν δεδομένα και απαιτούν λύτρα.

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Σύμφωνα με την Check Point Research, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 1.063 δημοσιοποιημένες επιθέσεις ransomware, αύξηση 35% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η ομάδα The Gentlemen συγκέντρωσε το 13% των δημοσιευμένων περιστατικών, η Qilin το 12% και η νεοεμφανιζόμενη n0n το 8%.

Η Gentlemen λειτουργεί με επιχειρηματικό μοντέλο που θυμίζει εταιρεία παροχής υπηρεσιών, αλλά με εγκληματικό αντικείμενο. Διαθέτει εργαλεία και πρόσβαση σε παραβιασμένα συστήματα σε συνεργαζόμενους δράστες.

Αυτό είναι το ransomware-as-a-service: μια εγκληματική αγορά όπου ο επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει έτοιμες δυνατότητες επίθεσης. Η ομάδα n0n εμφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 και μέσα σε μικρό διάστημα διεκδίκησε περισσότερα από 170 θύματα, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αριθμοί βασίζονται κυρίως σε δημοσιοποιημένες αξιώσεις εγκληματικών ομάδων και δεν ισοδυναμούν όλοι με ανεξάρτητα επιβεβαιωμένες παραβιάσεις.

AFP και Reuters: Στο στόχαστρο και μεγάλα διεθνή ονόματα

Δημοσιεύματα των πρακτορείων AFP και Reuters, που αναπαρήχθησαν στις 17 και 18 Νοεμβρίου από εφημερίδες όπως η Dawn και η Straits Times, αφορούσαν κακόβουλη διαδικτυακή δραστηριότητα που συνδέθηκε με περισσότερους από 170 μεγάλους ιστοτόπους, ανάμεσά τους ονόματα όπως BBC, IKEA και Air France.

Οι αναφορές δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι παραβιάστηκε ο κεντρικός τεχνολογικός μηχανισμός κάθε οργανισμού ή ότι εκλάπησαν τα δεδομένα όλων των χρηστών του. Αποκαλύπτουν, όμως, πόσο σύνθετη έχει γίνει η προστασία μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων.

ENISA: Η δημόσια διοίκηση πρώτος στόχος – Τι αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ENISA, στην έκθεση Threat Landscape 2026, που δημοσιεύθηκε και εξετάζει περιστατικά του 2025, διαπιστώνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν ο σημαντικότερος στόχος.

Η δημόσια διοίκηση αντιπροσώπευε το 32% των καταγεγραμμένων περιστατικών. Ακολουθούσαν οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και οι μεταφορές με 8% αντίστοιχα, η μεταποίηση με 7% και ο χρηματοπιστωτικός τομέας με 6%.

Το 82% των περιστατικών στη δημόσια διοίκηση αφορούσε επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS). Οι δράστες κατακλύζουν ψηφιακές υπηρεσίες με τεράστιο όγκο αιτημάτων, επιδιώκοντας να τις καταστήσουν προσωρινά μη διαθέσιμες.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για υποκλοπή δεδομένων. Ακόμη όμως και μια προσωρινή διακοπή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε κρατικές υπηρεσίες και κρίσιμες λειτουργίες. Η ENISA προειδοποιεί ότι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει την αναζήτηση ευπαθειών, τη δημιουργία παραπλανητικών μηνυμάτων και την αυτοματοποίηση εγκληματικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα δημιουργεί πρόσθετο κίνδυνο μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Η Check Point υπολογίζει ότι μία στις 35 προτροπές προς εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα ενείχε υψηλό κίνδυνο αποκάλυψης ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε διαρροή σε κάθε περίπτωση. Σημαίνει ότι εργαζόμενοι ενδέχεται να εισάγουν πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να κοινοποιούνται χωρίς ελέγχους.

Η απειλή δεν προέρχεται αποκλειστικά από τον άγνωστο χάκερ. Μπορεί να αρχίζει από ένα συνηθισμένο λάθος μέσα σε ένα γραφείο.

Και η Ελλάδα; Πόσο προστατευμένοι είμαστε;

Για την Ελλάδα, τα διεθνή στοιχεία δημιουργούν ένα επιτακτικό ερώτημα: πόσο έτοιμες είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα νοσοκομεία, οι επιχειρήσεις ενέργειας και οι μεταφορές να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση;

Δεν αρκεί να υπάρχουν σύγχρονοι υπολογιστές και ψηφιακές πλατφόρμες. Απαιτούνται συνεχείς έλεγχοι, ασφαλή αντίγραφα δεδομένων, εκπαίδευση προσωπικού, σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων και δυνατότητα συνέχισης βασικών λειτουργιών ακόμη και όταν ένα σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ο Γιώργος Παπαπροδρόμου στη HuffPost υπογράμμισε ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους. Ο πολίτης χρειάζεται ενημέρωση και προσοχή απέναντι στις ηλεκτρονικές απάτες. Δεν μπορεί όμως να επωμίζεται την ευθύνη για τις αδυναμίες ασφαλείας ενός τραπεζικού ή κρατικού πληροφοριακού συστήματος.

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που συχνά γίνονται στόχοι εξαπάτησης. Η νομοθεσία και οι τεχνολογικές επενδύσεις είναι απαραίτητες, αλλά χωρίς εκπαιδευμένους ανθρώπους δεν αρκούν.

Ο ακήρυχτος πόλεμος που δεν επιτρέπει εφησυχασμό

Το συμπέρασμα από τα στοιχεία της Check Point, τις προειδοποιήσεις της ENISA και τα ρεπορτάζ των Reuters, AFP, Euronews και BBC είναι ότι η κυβερνοασφάλεια έχει πάψει να αποτελεί αποκλειστικά τεχνικό ζήτημα.

Είναι πλέον ζήτημα οικονομικής σταθερότητας, εθνικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και καθημερινής λειτουργίας της κοινωνίας. Μια επίθεση μπορεί να ξεκινήσει από έναν παραβιασμένο κωδικό, έναν παλαιωμένο διακομιστή ή μια συσκευή που κάποιος ξέχασε να ενημερώσει. Οι συνέπειες όμως μπορούν να επεκταθούν πολύ πέρα από την οθόνη ενός υπολογιστή.

Η Ευρώπη έχει θεσπίσει κανόνες και μηχανισμούς συνεργασίας. Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα μπορέσει να τους εφαρμόσει με την ταχύτητα που απαιτούν οι νέες απειλές. Γιατί στον κυβερνοχώρο δεν αρκεί να ανακαλύπτεις τον εισβολέα αφού έχει προκαλέσει τη ζημιά. Πρέπει να έχεις οργανώσει την άμυνά σου πριν εμφανιστεί.

Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη προειδοποίηση που προκύπτει τόσο από τη διεθνή έρευνα όσο και από όσα επισήμανε ο Γιώργος Παπαπροδρόμου στη HuffPost: η εξάρτησή μας από την τεχνολογία είναι πλέον τεράστια, αλλά η ασφάλειά της δεν είναι ποτέ αυτονόητη.

Διεθνείς πηγές τεκμηρίωσης

Check Point Research – https://blog.checkpoint.com/research/october-2026-cyber-threat-landscape-record-ransomware-rising-genai-risk-and-an-ai-powered-newcomer/

ENISA – https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2026

Reuters – https://www.reuters.com/world/german-watchdog-warns-some-cooling-systems-remain-vulnerable-hacking-2026-11-13/

AFP – https://www.afp.com/de/node/3850765

Euronews – https://www.euronews.com/2026/11/10/ai-is-industrialising-cyberattacks-and-shrinking-the-time-for-exploitation-says-eu-cyberse

Chatham House – https://www.chathamhouse.org/2026/11/europe-faces-faster-cyberattacks-ever-many-solutions-are-long-known

HuffPost Greece – https://www.huffingtonpost.gr/kinonia/papaprodromou-huffpost-paranoma-farmaka-kyvernoegklima/