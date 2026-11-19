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Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους.

Από το Σάββατο ξεκινά σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

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Με θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου συνεχίζεται ο καιρός στην Ελλάδα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Ο υδράργυρος κινείται αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα της εποχής, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσουν τα διαστήματα ηλιοφάνειας και οι παροδικές νεφώσεις. Η θερμή αυτή περίοδος θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, πριν αρχίσει σταδιακά η υποχώρηση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά Ελλάδα και στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων υπάρχει και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις. Στην Κρήτη ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ήπιος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 27 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρότερες ριπές στο νότιο Αιγαίο.

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Αθήνα και Αττική: Ήπιος καιρός με αρκετό ήλιο

Στην Αθήνα η Πέμπτη θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα είναι δυτικοί έως νοτιοδυτικοί, γενικά ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα υψηλότερων τιμών σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, χωρίς όμως να επικρατήσει ιδιαίτερο κρύο.

Θεσσαλονίκη: Συννεφιά κατά διαστήματα και έως 22 βαθμοί

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρουσιαστεί τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως νότιων διευθύνσεων, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: Η κορύφωση της ζέστης

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι μία ακόμη ιδιαίτερα θερμή ημέρα για την εποχή. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα περίπου 5 έως 9 βαθμούς υψηλότερα από τις συνηθισμένες τιμές του Νοεμβρίου. Στην ανατολική και νότια Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27. Στα δυτικά θα συνεχιστούν οι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου: Αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας

Από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να περιορίζονται περίπου στους 21 με 23 βαθμούς. Οι νεφώσεις θα εμφανίζονται κατά διαστήματα, ενώ στα δυτικά θα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος, αλλά η διαφορά από τις προηγούμενες ημέρες θα αρχίσει να γίνεται αισθητή.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου: Επιστρέφει σταδιακά το φθινόπωρο

Η Κυριακή θα ξεκινήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι, όμως, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Προς το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται σε αρκετές περιοχές μεταξύ 18 και 22 βαθμών. Η ψύχρα θα είναι περισσότερο αισθητή νωρίς το πρωί και μετά τη δύση του ηλίου.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: Πιο κοντά στις φυσιολογικές θερμοκρασίες

Η νέα εβδομάδα θα αρχίσει με ηπιότερες θερμοκρασίες, περισσότερο συμβατές με την εποχή. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 20 βαθμούς, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στη βόρεια Ελλάδα θα επικρατεί μεγαλύτερη ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Στα δυτικά παραμένει πιθανή η εκδήλωση τοπικών βροχών, χωρίς ακόμη να έχει ξεκαθαρίσει η έκταση των φαινομένων.

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Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Ήπιος καιρός με πρωινή ψύχρα

Για την Τρίτη τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σχετικά ήπιες συνθήκες, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα κοντά στους 20 βαθμούς και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις, ενώ η ακριβής κατανομή των βροχοπτώσεων χρειάζεται επιβεβαίωση από τα νεότερα δελτία.

Προειδοποιήσεις: Ομίχλη, άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές ώρες της Πέμπτης σε περιοχές όπου η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι ευνοούν τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών και ενδέχεται να συμβάλουν στη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικευμένο επεισόδιο υψηλών συγκεντρώσεων για σήμερα. Στα πελάγη οι άνεμοι θα φτάνουν γενικά τα 4 με 5 μποφόρ, με πιθανότητα ισχυρότερων εντάσεων σε επιμέρους θαλάσσιες περιοχές.

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Το συμπέρασμα: Από την ανοιξιάτικη ζέστη στην επιστροφή του φθινοπώρου

Η Ελλάδα διανύει ένα ασυνήθιστα θερμό διάστημα για την εποχή, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξουν τους 27 βαθμούς. Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι θερμότερες ημέρες, ενώ από το Σάββατο θα αρχίσει σταδιακή αποκλιμάκωση. Πάντως, η πτώση της θερμοκρασίας δεν σημαίνει απαραίτητα είσοδο σε περίοδο έντονου χειμωνιάτικου καιρού. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι σχετικά ήπιες συνθήκες ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.