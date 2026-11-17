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Με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις ξεκινά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ο καιρός. Οι βροχές θα έχουν τοπικό χαρακτήρα. Η πρόγνωση των επόμενων ημερών δείχνει περισσότερες βροχές την Τετάρτη και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου – Πολυτεχνείο

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Στην Αθήνα αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις και χωρίς αξιόλογη πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, στοιχείο ευνοϊκό για τις εκδηλώσεις και την πορεία του Πολυτεχνείου. Για την Ελλάδα συνολικά, η διαθέσιμη πρόγνωση δίνει ενδεικτικά θερμοκρασίες 10 έως 17 βαθμών, με αύξηση της πιθανότητας βροχής τη νύχτα. Οι συνθήκες διαφέρουν ανά περιοχή.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Για τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας απαιτείται τοπική πρόγνωση για ακριβείς θερμοκρασίες και ανέμους· δεν προκύπτουν ασφαλείς αριθμητικές τιμές από τα διαθέσιμα πανελλαδικά στοιχεία.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Αυξάνονται οι νεφώσεις και αναμένονται κατά διαστήματα βροχές ή μπόρες. Η γενική πρόγνωση δίνει θερμοκρασίες περίπου 11 έως 16 βαθμών και πιθανότητα βροχής 63% την ημέρα.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

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Εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με πρόσκαιρη βελτίωση την ημέρα και αυξημένη πιθανότητα βροχής το βράδυ. Ενδεικτική θερμοκρασία 13 έως 19 βαθμοί.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και σχετικά μικρή πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία εκτιμάται από 8 έως 17 βαθμούς στην ενδεικτική πρόγνωση.

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Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Πιθανότητα τοπικής μπόρας, κυρίως το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία υποχωρεί περίπου στους 5 έως 15 βαθμούς.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

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Γενικά διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με χαμηλή πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία εκτιμάται περίπου στους 5 έως 13 βαθμούς.