Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός για την τρέχουσα εβδομάδα χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες θα αγγίξουν τους 23 βαθμούς Κελσίου έως την Παρασκευή.

Οι ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες στην Αθήνα διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών στις επετειακές εκδηλώσεις για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας αναμένονται κατά τόπους νεφώσεις και περιορισμένες βροχοπτώσεις, κυρίως κατά τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Προς το τέλος του Σαββατοκύριακου προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και αισθητή πτώση του υδραργύρου στην πρωτεύουσα.

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Με ήπιες θερμοκρασίες, εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και περιορισμένες βροχοπτώσεις ξεκινά η νέα εβδομάδα. Ο Νοέμβριος συνεχίζει να παρουσιάζει ένα ασυνήθιστα θερμό πρόσωπο, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να φτάνει τους 23 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, καθώς πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

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Στην Αθήνα οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ευνοϊκές τόσο για τη σημερινή προσέλευση των πολιτών στον ιστορικό χώρο όσο και για την αυριανή καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Δευτέρα 16, Νοεμβρίου – συννεφιά και ήπιες θερμοκρασίες

Η Δευτέρα ξεκινά με παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει πολύ μικρή.

Όσοι επισκεφθούν σήμερα το Πολυτεχνείο για να αφήσουν ένα λουλούδι ή να συμμετάσχουν στις επετειακές εκδηλώσεις δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα καιρικά προβλήματα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς. Προς αργά το βράδυ αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών ή σύντομων μπόρων.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχουν τοπικές διαφοροποιήσεις, με πιθανότητα βροχοπτώσεων σε περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας.

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Τρίτη 17 Νοεμβρίου – με ηλιοφάνεια η επέτειος του πολυτεχνείου

Η Τρίτη, ημέρα κορύφωσης των εκδηλώσεων για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή από πλευράς καιρού στην Αθήνα.

Από το πρωί προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πιθανή περιορισμένη ορατότητα τις πρώτες ώρες και λίγες αραιές νεφώσεις.

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Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει περίπου από τους 14 βαθμούς και θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 βαθμούς.

Η πιθανότητα βροχής είναι εξαιρετικά μικρή, γεγονός που διευκολύνει τόσο την προσέλευση στο Πολυτεχνείο όσο και την καθιερωμένη απογευματινή πορεία.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται βελτίωση του καιρού, με διαστήματα ηλιοφάνειας και μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμούς.

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Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά τόπους νεφώσεις, με τοπικές διαφοροποιήσεις.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου – ήπιος καιρός με παροδικές νεφώσεις

Η Τετάρτη θα διατηρήσει την εικόνα ενός σχετικά ήπιου Νοεμβρίου.

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Στην Αθήνα προβλέπονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς και πολύ μικρή πιθανότητα βροχής.

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Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς, αλλά υπάρχει πιθανότητα σύντομων τοπικών βροχών, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου – άνοδος της θερμοκρασίας

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Η Πέμπτη θα χαρακτηριστεί από περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς, με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα ανέβει έως τους 22 βαθμούς, με αυξημένες κατά διαστήματα νεφώσεις και μικρή πιθανότητα βροχής.

Οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα αποτελέσουν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, αν και οι τοπικές συνθήκες θα διαφοροποιούνται.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου – θερμοκρασίες που θυμίζουν άνοιξη

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες της εβδομάδας.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, με αρκετή ηλιοφάνεια και πολύ μικρή πιθανότητα βροχής.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει επίσης τους 23 βαθμούς, με ηλιοφάνεια και πιθανή πρωινή περιορισμένη ορατότητα.

Η γενική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε ανοιξιάτικες παρά σε τυπικές φθινοπωρινές συνθήκες.

Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Νοεμβρίου – σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο η Αθήνα αναμένεται να διατηρήσει τον καλό καιρό, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τη μέγιστη στην πρωτεύουσα κοντά στους 19 βαθμούς και τη νυχτερινή ψύχρα να γίνεται περισσότερο αισθητή.

Προειδοποιήσεις και σημεία προσοχής

Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχών τη Δευτέρα εντοπίζεται στη βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα προς τις βραδινές ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Για την Αθήνα, αντίθετα, τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή ημέρα παρουσιάζουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα έως την Παρασκευή, ενώ προς το τέλος του Σαββατοκύριακου διαφαίνεται σταδιακή υποχώρηση.