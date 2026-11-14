Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεταβολή του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η πτώση μπορεί να προσεγγίσει τους εννέα βαθμούς.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα.

Η αφρικανική σκόνη περιορίζεται σταδιακά, αν και διατηρούνται μέτριες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στα νότια τμήματα της χώρας, με πιθανότητα εμφάνισης τοπικών λασποβροχών.

Στην Αττική ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένη πιθανότητα βροχής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Οι μεσοπρόθεσμες προγνώσεις δείχνουν σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη, με ήπιες καιρικές συνθήκες να επικρατούν στην Αθήνα έως το τέλος της εβδομάδας.

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Με δύο διαφορετικά πρόσωπα αποχαιρετά το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Ελλάδα. Στα νότια διατηρούνται οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ στα βόρεια και σε περιοχές της κεντρικής χώρας αρχίζει να γίνεται αισθητή η μεταβολή του καιρού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, οι νεφώσεις αυξάνονται στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Εύβοια, με τοπικές βροχοπτώσεις.

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Στην Αθήνα το βράδυ θα κυλήσει με σχετικά καλές συνθήκες και θερμοκρασίες από 19 βαθμούς νωρίς το βράδυ έως περίπου 17 βαθμούς μετά τα μεσάνυχτα.

Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά θα πυκνώσει, με πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αφρικανική σκόνη, που επηρέασε σημαντικό μέρος της χώρας τις προηγούμενες ημέρες, αρχίζει σταδιακά να περιορίζεται.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η Κυριακή θα έχει περισσότερο φθινοπωρινό χαρακτήρα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές αναμένονται κυρίως τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας.

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Πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει επίσης στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τη θερμοκρασία, με τη Βόρεια Ελλάδα να καταγράφει πτώση που τοπικά μπορεί να προσεγγίσει τους 9 βαθμούς σε σχέση με το Σάββατο.

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Αθήνα και Αττική: Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και έως 20 βαθμούς

Στην Αττική η Κυριακή θα κυλήσει με παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η πιθανότητα βροχής εμφανίζεται περιορισμένη, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια προάστια και τις ορεινές περιοχές.

Το βράδυ η ψύχρα θα γίνει περισσότερο αισθητή, καθώς η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 14 βαθμούς.

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Θεσσαλονίκη: Απότομη αλλαγή με βροχές και έως 13 βαθμούς

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Η Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη μεταβολή.

Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά του νομού.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

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Πρόκειται για αισθητή υποχώρηση σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες του Σαββάτου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη ένταση στην πόλη.

Η πρόγνωση για την υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 14.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται βροχές κατά τις πρωινές ώρες, με θερμοκρασίες από 8 έως 16 βαθμούς.

Στην Ήπειρο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια θα επικρατήσουν νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως νωρίς μέσα στην ημέρα.

Στην Πελοπόννησο αναμένονται σχετικά ήπιες συνθήκες, με θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς.

Στην Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει αισθητά θερμότερος, με τον υδράργυρο να φθάνει τους 23 βαθμούς.

Στα Επτάνησα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 11 έως 20 βαθμούς.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, με πιθανότητα τοπικά ισχυρότερων ριπών.

Αφρικανική σκόνη: Υποχωρεί αλλά δεν εξαφανίζεται

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης περιορίζεται σταδιακά την Κυριακή.

Ωστόσο, μέτριες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων αναμένονται κυρίως στα νότια τμήματα της Ελλάδας.

Η Κρήτη και περιοχές του νότιου Αιγαίου ενδέχεται να διατηρήσουν μια σχετική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Όπου συνυπάρχουν σκόνη και βροχοπτώσεις, δεν αποκλείονται τοπικές λασποβροχές.

Τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να παρακολουθούν τις τοπικές μετρήσεις ποιότητας αέρα.

Η πρόγνωση για τις επόμενες πέντε ημέρες

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, κοντά στους 16 με 17 βαθμούς.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου: Για την Αθήνα προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικές νεφώσεις και μέγιστη θερμοκρασία περίπου 22 βαθμούς. Οι πιθανότητες βροχής είναι πολύ μικρές, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τις εκδηλώσεις και την καθιερωμένη πορεία.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου: Στην Αττική αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, με θερμοκρασίες κοντά στους 20 με 21 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα θα διατηρηθούν χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Στην Αθήνα ο υδράργυρος ενδέχεται να φθάσει τους 23 βαθμούς, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: Η Αττική αναμένεται να διατηρήσει ήπιες καιρικές συνθήκες, με μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς και μικρή πιθανότητα βροχής. Για την υπόλοιπη χώρα η πρόγνωση θα χρειαστεί επικαιροποίηση.

Τι χρειάζεται προσοχή τις επόμενες ώρες

Τρία είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της αλλαγής του καιρού.

Πρώτον, οι πρωινές βροχοπτώσεις της Κυριακής σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας.

Δεύτερον, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στη Μακεδονία, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Τρίτον, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και η παραμονή μέτριων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Παράλληλα, οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας περισσότερο βροχερής περιόδου αργότερα μέσα στον Νοέμβριο. Ωστόσο, η ακριβής χρονική και γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων παραμένει υπό αξιολόγηση.

Η γενική εικόνα είναι ότι η Κυριακή θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην Αθήνα και στα νότια η εβδομάδα που ακολουθεί αναμένεται να διατηρήσει αρκετά ήπιες θερμοκρασίες.

Πηγές: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – meteo.gr, επικαιροποιημένο δελτίο 14 Νοεμβρίου 2026, ώρα 15:15, και διαθέσιμες τοπικές και πολυήμερες προγνώσεις.