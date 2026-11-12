Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ήπιος καιρός με αυξημένες θερμοκρασίες αναμένεται στην Αθήνα έως το Σάββατο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, ενώ από τη Δευτέρα προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα.

Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανά την επικράτεια, απαιτώντας προσεκτική παρακολούθηση στα βόρεια, στα δυτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Για την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου την Τρίτη, οι προβλέψεις στην Αθήνα παραμένουν σχετικά ευνοϊκές με μικρή πιθανότητα βροχής.

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Με ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή και χωρίς σημαντικά φαινόμενα στην Αττική ολοκληρώνεται η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026. Το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά, χωρίς ωστόσο να αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα.

Η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου αναμένεται να διατηρήσει το σχετικά ζεστό σκηνικό, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς.

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Το Σάββατο θα είναι ακόμη θερμότερο στην Αθήνα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να προσεγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η αλλαγή αναμένεται την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν αυξάνεται η πιθανότητα βροχοπτώσεων, ενώ από τη Δευτέρα προβλέπεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή

Στην Αθήνα, το βράδυ της Πέμπτης θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 19 βαθμούς τις πρώτες βραδινές ώρες και θα υποχωρήσει στους 17 με 18 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η πιθανότητα βροχής παραμένει πολύ μικρή.

Το πρωί της Παρασκευής θα υπάρχουν νεφώσεις, με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Αθήνα και Αττική

Για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου προβλέπεται γενικά ήπιος καιρός, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Το μεσημέρι θα επικρατήσουν ευχάριστες συνθήκες, ενώ από το απόγευμα οι νεφώσεις θα γίνουν περισσότερες.

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Η πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας υπολογίζεται περίπου στο 25%, χωρίς να προκύπτει ένδειξη γενικευμένης κακοκαιρίας.

Το βράδυ της Παρασκευής ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Θεσσαλονίκη και βόρεια Ελλάδα

Για τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές διαφοροποιήσεις του καιρού, κυρίως ως προς τις πρωινές θερμοκρασίες, τις νεφώσεις και την πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας.

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Η υπόλοιπη Ελλάδα

Η εξέλιξη του καιρού δεν θα είναι απαραίτητα ίδια σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα στα δυτικά, στα βόρεια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη, η πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων και οι συνθήκες ανέμων χρειάζονται ξεχωριστή παρακολούθηση.

Η τάση που καταγράφεται για την Αθήνα δείχνει ήπιες θερμοκρασίες μέχρι το Σάββατο και μεταβολή από την Κυριακή, αλλά δεν μπορεί να επεκταθεί αυτομάτως σε ολόκληρη την επικράτεια.

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Το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Η Αθήνα θα απολαύσει μία ακόμη ημέρα με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες για τα μέσα Νοεμβρίου.

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Η μέγιστη θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς και η ελάχιστη τους 15 βαθμούς.

Τις πρωινές ώρες ενδέχεται να παρατηρηθεί περιορισμένη ορατότητα λόγω τοπικής ομίχλης ή αχλύος.

Η πιθανότητα βροχής είναι σχεδόν μηδενική.

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Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Το σκηνικό αλλάζει.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα υποχωρήσει στους 21 βαθμούς, ενώ η πιθανότητα βροχής αυξάνεται στο 60%.

Οι βροχές εμφανίζονται πιθανότερες από τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες, με τη μορφή τοπικών μπόρων.

Από το βράδυ τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα, με μέγιστη περίπου 18 βαθμούς και ελάχιστη 13.

Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς σημαντική πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου

Για την Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 15 έως 20 βαθμούς.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η πιθανότητα βροχής είναι μικρή, στοιχείο σημαντικό για τις εκδηλώσεις και την πορεία της επετείου του Πολυτεχνείου.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Αρκετές νεφώσεις στην Αττική, αλλά με νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί από 17 έως 22 βαθμούς, με περιορισμένη πιθανότητα βροχής.

Προειδοποιήσεις και σημεία προσοχής

Το βασικό στοιχείο των επόμενων ημερών στην Αττική είναι η εναλλαγή των θερμοκρασιών.

Από τους 24 βαθμούς του Σαββάτου, η μέγιστη θα υποχωρήσει στους 18 βαθμούς τη Δευτέρα, δηλαδή κατά περίπου έξι βαθμούς μέσα σε δύο ημέρες.

Η Κυριακή παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την πιθανότητα βροχοπτώσεων.

Για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα των εκδηλώσεων για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η σημερινή πρόγνωση στην Αθήνα είναι σχετικά ευνοϊκή.

Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ένδειξη σοβαρής κακοκαιρίας στην πρωτεύουσα για την Παρασκευή ή το Σάββατο.

Η εκτίμηση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Συμπέρασμα

Ο Νοέμβριος συνεχίζει να εμφανίζει δύο διαφορετικά πρόσωπα: υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και αρκετή ηλιοφάνεια μέχρι το Σάββατο, αλλά και επιστροφή σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες από την Κυριακή.

Για την Αθήνα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις πιθανές βροχές της Κυριακής, στην πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα και στις συνθήκες που θα επικρατήσουν την Τρίτη, κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Στοιχεία πρόγνωσης: Μετεωρολογικά δεδομένα διαθέσιμα το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026. Οι αναλυτικές αριθμητικές προβλέψεις αφορούν την Αθήνα και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.