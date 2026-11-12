Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 κυλά με ήπιες καιρικές συνθήκες, αρκετές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πρωινές και βραδινές ώρες διατηρούν αισθητή ψύχρα.

Ο καιρός θα παραμείνει σχετικά θερμός έως το Σάββατο, με τη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα να αγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού με αυξημένη πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν ενδείξεις γενικευμένης κακοκαιρίας ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την ελληνική επικράτεια.

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Με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, αρκετές νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας κυλά η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Ο Νοέμβριος συνεχίζει να παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα: από τη μία πλευρά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως στα νότια, και από την άλλη την ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η Πέμπτη δεν παρουσιάζει ενδείξεις γενικευμένης κακοκαιρίας. Η πιθανότητα βροχής στην Αττική παραμένει πολύ χαμηλή, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Αθήνα και Αττική: Έως 23 βαθμούς

Στην Αθήνα η Πέμπτη ξεκινά με αρκετές νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα ανεβεί σταδιακά και το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Το πρωί ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου στους 14 με 16 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 18 με 19 βαθμούς.

Η πιθανότητα βροχής είναι μόλις 2%, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα μικρό το ενδεχόμενο αξιόλογων φαινομένων.

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Παρόμοια εικόνα αναμένεται στα περισσότερα προάστια της πρωτεύουσας, με αισθητή διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στις μεσημβρινές και τις νυχτερινές ώρες.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, με πιθανότητα πρόσκαιρων ανοιγμάτων του καιρού.

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Η αίσθηση της ψύχρας θα είναι περισσότερο αισθητή νωρίς το πρωί και μετά τη δύση του ηλίου.

Στην ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία οι τοπικές διαφοροποιήσεις θα είναι σημαντικές, ιδιαίτερα μεταξύ των παράκτιων περιοχών και των ηπειρωτικών τμημάτων.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

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Στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις, με τοπικές διαφοροποιήσεις και χωρίς σαφή ένδειξη εκτεταμένων έντονων φαινομένων.

Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα θα επικρατήσουν μεταβλητές νεφώσεις, ενώ οι πρωινές ώρες θα είναι πιο ψυχρές στις εσωτερικές πεδινές περιοχές.

Στην Πελοπόννησο ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

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Στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις τοπικές συνθήκες να διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

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Στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία θα είναι αισθητά χαμηλότερη, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η πρόγνωση του επόμενου πενθημέρου

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Διατηρείται ο ήπιος καιρός στην Αττική, με νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

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Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Αρκετή ηλιοφάνεια στην Αθήνα και άνοδος της θερμοκρασίας έως τους 24 βαθμούς. Θα είναι η θερμότερη ημέρα του επόμενου πενθημέρου για την πρωτεύουσα.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Αλλάζει η εικόνα. Στην Αττική αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί στους 20 βαθμούς.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα, με μέγιστη τιμή περίπου 17 βαθμούς. Αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Νεφώσεις και ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να ανακάμπτει κοντά στους 20 βαθμούς στην Αθήνα. Η πιθανότητα βροχής παραμένει χαμηλή σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία.

Προειδοποιήσεις και τι πρέπει να προσέξουμε

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας.

Στην Αθήνα, από τους 24 βαθμούς του Σαββάτου, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει στους 17 βαθμούς τη Δευτέρα, δηλαδή κατά 7 βαθμούς μέσα σε δύο ημέρες.

Η Κυριακή συγκεντρώνει αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων στην Αττική, που φτάνει το 60% στην ημερήσια πρόγνωση.

Οι πολίτες που σχεδιάζουν υπαίθριες δραστηριότητες το Σαββατοκύριακο καλό είναι να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, καθώς η ακριβής χρονική κατανομή των βροχών μπορεί να μεταβληθεί.

Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία γενικευμένη προειδοποίηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Ελλάδα.

Το συμπέρασμα

Η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου θα κυλήσει με ήπιο καιρό, αρκετές νεφώσεις και θερμοκρασίες που στην Αθήνα θα αγγίξουν τους 23 βαθμούς.

Η Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο θα διατηρήσουν την αίσθηση ενός σχετικά ζεστού Νοεμβρίου.

Από την Κυριακή, όμως, αναμένεται μεταβολή, με πιθανότητα βροχών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην αρχή της νέας εβδομάδας.

Η πρόγνωση βασίζεται στα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, ώρα 07:05. Οι αναλυτικές αριθμητικές τιμές αφορούν κυρίως την Αθήνα, καθώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί αντίστοιχες τοπικές μετρήσεις για όλες τις περιφέρειες.