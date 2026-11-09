Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νεφώσεις και βροχές αναμένονται τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα.

Στα δυτικά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα πέντε μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών και κίτρινη προειδοποίηση για το απόγευμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη λόγω ομίχλης, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή των οδηγών στις μετακινήσεις τους και τον έλεγχο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων πριν από ταξίδια.

Από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί έως και το Σάββατο με αρκετή ηλιοφάνεια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με νεφώσεις και βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας αρχίζει η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026. Τα φαινόμενα ξεκινούν από τα δυτικά και τα βόρεια και επεκτείνονται στα περισσότερα ηπειρωτικά, καθώς και στο κεντρικό, βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στα δυτικά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν αναμένεται γενικά να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Η πρωινή ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Advertisement

Advertisement

Αθήνα, Αττική και Πειραιάς

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως έως το μεσημέρι. Νεότερα ωριαία προγνωστικά στοιχεία διατηρούν πιθανότητα μπόρας και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 έως 15–16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι 2–4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι ίδιας έντασης.

Στον Πειραιά και στα παράκτια τμήματα αναμένεται παρόμοια εικόνα. Το βράδυ ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους, με βελτίωση από το απόγευμα.

Advertisement

Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς, με νοτιοανατολικούς κυρίως ανέμους 2–4 μποφόρ. Πρωινές και βραδινές ομίχλες μπορεί να περιορίσουν την ορατότητα.

Η υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται 2–12 βαθμοί, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 2–13, στην Ήπειρο 6–15 και στη Θεσσαλία 5–13.

Advertisement

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16–19 βαθμούς και στα Επτάνησα τους 17–18.

Οι βροχές θα επεκταθούν σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, με μεγαλύτερη πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων στα δυτικά.

Κρήτη και Δωδεκάνησα

Advertisement

Στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά από 9 έως 19 βαθμούς.

Η κύρια ζώνη των σημερινών βροχοπτώσεων αφορά τα ηπειρωτικά και τα βόρεια τμήματα του Αιγαίου. Δεν προκύπτει από το διαθέσιμο ημερήσιο δελτίο γενικευμένη ισχυρή καταιγίδα σε όλη την Κρήτη ή στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι και θάλασσες

Advertisement

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι 3–5 μποφόρ και μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, με αντίστοιχη ένταση.

Advertisement

Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν νότιοι 4–5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί 3–4 μποφόρ.

Έκτακτα δελτία και χρωματικές προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της υπηρεσίας προειδοποιήσεων με πηγή την ΕΜΥ, για την Αττική εμφανίζεται κίτρινη προειδοποίηση βροχής από τις 14:00 έως τις 20:00, με πιθανό τοπικό ύψος βροχόπτωσης 10–30 χιλιοστών σε 12 ώρες.

Advertisement

Δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρης επαλήθευση του σημερινού πανελλαδικού χάρτη MeteoAlarm ή νεότερου έκτακτου δελτίου. Επομένως, δεν αποδίδονται ανεπιβεβαίωτες πορτοκαλί ή κόκκινες προειδοποιήσεις σε άλλες περιοχές.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα προβλέπεται βελτίωση, με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας και θερμοκρασία περίπου 11–20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία 11–16 βαθμούς.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Στην Αθήνα η θερμοκρασία εκτιμάται από 13 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 18.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Η θερμοκρασία παρουσιάζει τάση ανόδου. Στην Αθήνα οι τιμές εκτιμώνται στους 15–22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη στους 14–20.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες, με θερμοκρασία περίπου 17–21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία εκτιμάται στους 15–21 βαθμούς.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Η μεσοπρόθεσμη τάση δείχνει αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Αθήνα η θερμοκρασία εκτιμάται από 14 έως 23 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 22.

Προσοχή στις μετακινήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους δρόμους με ομίχλη, βρεγμένο οδόστρωμα και περιορισμένη ορατότητα. Σε περιοχές με καταιγίδες αποφεύγουμε ρέματα, πλημμυρισμένες διαβάσεις και χειμάρρους.

Πριν από θαλάσσια ταξίδια είναι απαραίτητος ο έλεγχος των ανακοινώσεων του Λιμενικού και των ακτοπλοϊκών εταιρειών.