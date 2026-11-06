Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά, με τον καιρό την Παρασκευή να παρουσιάζει διαστήματα ηλιοφάνειας σε πολλές περιοχές και εξασθένηση των φαινομένων.

Οι βόρειοι άνεμοι παραμένουν ισχυροί στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε φθινοπωρινά επίπεδα με αισθητή ψύχρα τις πρωινές ώρες.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος διεξάγεται την Κυριακή με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, αν και οι δρομείς και οι θεατές οφείλουν να προετοιμαστούν για τις χαμηλές πρωινές θερμοκρασίες.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προγραμματίσει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή.

Από τη Δευτέρα ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθιστώντας απαραίτητη την παρακολούθηση των επικαιροποιημένων προγνωστικών στοιχείων.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές για την κατάσταση των ανέμων πριν από οποιαδήποτε θαλάσσια μετακίνηση.

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Ο καιρός την Παρασκευή δείχνει υποχώρηση της πρόσφατης κακοκαιρίας και με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας σε πολλές περιοχές κυλά η Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη επιμένουν αρχικά περισσότερες νεφώσεις και ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές, πριν από τη σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν το βασικό στοιχείο που χρειάζεται προσοχή, ιδίως στα νότια πελάγη. Η θερμοκρασία διατηρείται σε φθινοπωρινά επίπεδα, χαμηλότερα τις πρωινές ώρες.

Αθήνα και Αττική

Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα αξιόλογης βροχής. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κινηθεί περίπου από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με μεγαλύτερη ψύχρα στα βόρεια προάστια νωρίς το πρωί. Στην ανατολική Αττική ο βοριάς θα είναι περισσότερο αισθητός. Για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες η ημέρα αναμένεται γενικά ευνοϊκή.

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Πειραιάς και παραλιακό μέτωπο

Στον Πειραιά και κατά μήκος του Σαρωνικού αναμένονται εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα επίπεδα της Αθήνας, με πιο ήπιες νυχτερινές τιμές δίπλα στη θάλασσα. Η κατάσταση των ανέμων και τα δρομολόγια των πλοίων πρέπει να ελέγχονται απευθείας στις λιμενικές αρχές και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου για σήμερα.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλονίκη οι πρωινές νεφώσεις θα δώσουν σταδιακά τη θέση τους σε μεγαλύτερα ανοίγματα του ουρανού. Η θερμοκρασία αναμένεται περίπου από 7 έως 16 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές σε προάστια και ημιορεινές περιοχές. Η πιθανότητα βροχής στη διάρκεια της ημέρας είναι περιορισμένη. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη η πρωινή ψύχρα θα είναι πιο έντονη.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βελτίωση αργότερα. Στη δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με ανοίγματα, ενώ οι βοριάδες θα είναι αισθητοί, κυρίως στο Αιγαίο. Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κυμανθούν περίπου στους 16–19 βαθμούς και τοπικά νοτιότερα έως 20.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Η Αττική θα έχει αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις, με μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με ανοίγματα και περίπου 15 βαθμοί. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα θα είναι κατά βάση ήπια, αλλά στα ανατολικά και νότια θα πρέπει να παρακολουθείται η ένταση των βόρειων ανέμων. Το απόγευμα και το βράδυ στην Αθήνα οι συμμετέχοντες στους αγώνες δρόμου θα χρειαστούν επιπλέον ρούχο πριν και μετά την προσπάθεια.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου – Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος

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Η Κυριακή αναμένεται να προσφέρει στην Αθήνα αρκετή ηλιοφάνεια, περιορισμένη πιθανότητα βροχής και θερμοκρασία περίπου 9 βαθμών νωρίς το πρωί, που θα ανεβεί προς τους 14–15 βαθμούς το μεσημέρι. Αυτά τα στοιχεία αφορούν την ευρύτερη Αθήνα και δεν υποκαθιστούν εξειδικευμένη ωριαία πρόγνωση για κάθε σημείο της διαδρομής Μαραθώνας–Παλλήνη–Αγία Παρασκευή–Αθήνα. Ο άνεμος και η αίσθηση ψύχρας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανά τμήμα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις, με περίπου 14 βαθμούς και μικρή πιθανότητα βροχής μέσα στην ημέρα.

Μαραθώνιος: Ώρες, διαδρομή και χρήσιμες οδηγίες

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος ξεκινά την Κυριακή στις 08:30 από τον Μαραθώνα και τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων αρχίζει στις 08:00. Το Σάββατο οι παιδικοί αγώνες ξεκινούν στις 16:00, ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων στις 17:00 και το Universities Night Run στις 20:00. Οι δρομείς καλό είναι να φορούν ένα ελαφρύ επιπλέον ρούχο κατά την αναμονή της εκκίνησης, να ακολουθούν το προσωπικό τους σχέδιο ενυδάτωσης και να προσέχουν ενδεχόμενα ολισθηρά σημεία. Οι θεατές χρειάζονται ζεστό ρούχο για τις πρωινές ώρες και έγκαιρη πρόσβαση με μέσα σταθερής τροχιάς. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει εκτεταμένες σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 5 έως τις 9 Νοεμβρίου. Απαγορεύεται η διάσχιση του οδοστρώματος της μαραθώνιας διαδρομής κατά τη διάρκεια του αγώνα.

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Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Η εικόνα γίνεται πιο άστατη. Στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται η πιθανότητα βροχής, κυρίως από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες, με θερμοκρασία περίπου 9–13 βαθμούς. Στην Αθήνα αναμένονται μεταβλητές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κυρίως το βράδυ, με μέγιστη γύρω στους 14 βαθμούς. Η εξέλιξη των φαινομένων σε άλλες περιοχές απαιτεί νέα επικαιροποίηση των προγνωστικών χαρτών.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου

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Στην Αθήνα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια ανοίγματα, με θερμοκρασία έως περίπου 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και μέγιστη γύρω στους 16 βαθμούς. Για το σύνολο της χώρας η πρόγνωση της Τρίτης παραμένει περισσότερο αβέβαιη και θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Προειδοποιήσεις ΕΜΥ, άνεμοι και θάλασσες

Η κακοκαιρία «Agneta» είχε συνοδευτεί από κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις, οι οποίες όμως αφορούσαν κυρίως το διάστημα έως το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Δεν πρέπει να αναπαράγονται ως ενεργές προειδοποιήσεις για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Κατά τον πρωινό έλεγχο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανανεωμένο, πλήρες επίσημο δελτίο της ΕΜΥ ενεργή νέα χρωματική προειδοποίηση ή Red Code για σήμερα. Ανεξάρτητη πρόγνωση κάνει λόγο για βοριάδες 5–6 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 7 στα νότια, με τάση εξασθένησης, και ασθενέστερους ανέμους στο Ιόνιο. Οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν τις τελευταίες ναυτιλιακές προειδοποιήσεις της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις του Λιμενικού πριν από τον απόπλου.

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Πηγές και σημείωση επικαιροποίησης

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ΕΜΥ: https://emy.gr/ και https://www.emy.gr/warnings Διοργάνωση Μαραθωνίου: https://www.athensauthenticmarathon.gr/

ΕΛ.ΑΣ. (3/11/2026): https://www.astynomia.gr/2026/11/03/03-11-2026-43os-afthentikos-marathonios-athinon-agones-dromou-5-10-12-chlm-7-kai-8-11-2026-kykloforiakes-rythmiseis/

Πρόγνωση 6–8/11: https://weathergroup.gr/2026/11/05/

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