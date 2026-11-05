Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση με περιορισμό των βροχοπτώσεων, ωστόσο η αισθητή ψύχρα και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και πιθανές καταιγίδες, ξεκινώντας από το Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα πριν επεκταθούν σε άλλες περιοχές.

Οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή λόγω της περιορισμένης ορατότητας από ομίχλες, ενώ οι ταξιδιώτες των πλοίων οφείλουν να ενημερώνονται για τις συνθήκες που διαμορφώνουν οι ισχυροί άνεμοι.

Για την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Ο Νοέμβριος δείχνει πλέον το φθινοπωρινό του πρόσωπο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές βροχές που σταδιακά περιορίζονται. Από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου προς την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση σε μεγάλο μέρος της χώρας, χωρίς όμως να απομακρύνεται η ψύχρα.

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Η Παρασκευή θα κυλήσει με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια. Το Σάββατο δεν αναμένεται σημαντική αλλαγή, ενώ από την Κυριακή το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα, όπου επιστρέφουν οι βροχές και υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές ομίχλες

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι βροχές θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές. Στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα ενδέχεται να επιμείνουν πρόσκαιρα ασθενή φαινόμενα, ενώ στα βόρεια και στα δυτικά ηπειρωτικά η περιορισμένη ορατότητα και η ομίχλη θα απαιτούν προσοχή από τους οδηγούς.

Η ψύχρα θα είναι περισσότερο αισθητή στη δυτική Μακεδονία και στα ορεινά, όπου οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα πλησιάσουν το μηδέν σε ορισμένες περιοχές. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Αθήνα και Αττική

Στην Αθήνα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Δεν αποκλείεται σύντομη ασθενής βροχή στα βορειότερα τμήματα της Αττικής, αλλά η γενική εικόνα θα είναι σχετικά βελτιωμένη, με αρκετά ανοίγματα του καιρού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά παράκτια τμήματα ενδέχεται να ενισχυθούν περισσότερο.

Στον Πειραιά και τον Σαρωνικό αναμένονται παρόμοιες συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας και αισθητή ψύχρα, ιδιαίτερα το βράδυ.

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Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Θεσσαλονίκη και κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά είναι πιθανή το πρωί, ενώ οι ομίχλες και η περιορισμένη ορατότητα θα αποτελέσουν το βασικό πρόβλημα κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κινηθεί περίπου από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, τοπικά λίγο υψηλότερα. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και μεταβλητοί.

Στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, με σταδιακή βελτίωση.

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Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Η πρόγνωση για όλη την Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Στη δυτική Μακεδονία οι μέγιστες τιμές σε αρκετές περιοχές θα περιοριστούν κοντά στους 10 με 12 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην Εύβοια υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά προβλέπονται γενικά καλύτερες καιρικές συνθήκες, με παροδικές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

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Στην Πελοπόννησο αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, περισσότερο στα νότια τμήματα. Στα Κύθηρα και στη δυτική Κρήτη δεν αποκλείονται επίσης πρόσκαιρα φαινόμενα.

Στα νησιά του Ιονίου θα επικρατήσουν σχετικά ήπιες συνθήκες, με θερμοκρασίες έως 17 με 18 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με κυρίαρχο στοιχείο τους βοριάδες.

Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά. Οι θερμοκρασίες στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα θα φτάσουν τοπικά τους 19 με 21 βαθμούς.

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Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Χωρίς μεγάλη αλλαγή, επιμένουν οι βοριάδες

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανές στο Ιόνιο, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

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Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με θερμοκρασία κοντά στους 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 15 βαθμούς.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Επιστρέφουν βροχές και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο

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Η Κυριακή εμφανίζει μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.

Στα νησιά του Ιονίου προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά.

Στην Αθήνα ο καιρός αναμένεται σε γενικές γραμμές καλός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία περίπου 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις, με θερμοκρασία κοντά στους 14 με 15 βαθμούς.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και νοτιοανατολικούς, ενισχυόμενοι έως τα 6 με 7 μποφόρ κατά τόπους. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι βόρειοι άνεμοι.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: Αυξάνονται οι πιθανότητες βροχής

Η νέα εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει με περισσότερο άστατο καιρό, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Οι προγνωστικές ενδείξεις ευνοούν τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και σε άλλες κεντρικές ηπειρωτικές περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται η πιθανότητα βροχής κατά διαστήματα, με θερμοκρασία περίπου 8 έως 14 βαθμούς. Στην Αθήνα οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες, με πιθανότητα τοπικής βροχής κυρίως προς το βράδυ.

Η πρόγνωση παραμένει υπό διαμόρφωση ως προς την ένταση και την ακριβή κατανομή των φαινομένων.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου: Βελτίωση σε αρκετές περιοχές

Για την Τρίτη οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση σε σημαντικό μέρος της χώρας, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές στα δυτικά, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές του Αιγαίου.

Στην Αθήνα αναμένονται εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων ηλιοφάνειας, με πιθανότητα βροχής κυρίως τις πρώτες ώρες και θερμοκρασία έως περίπου 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότερη εικόνα είναι παροδικές νεφώσεις με ανοίγματα του καιρού και θερμοκρασία κοντά στους 15 με 16 βαθμούς.

Προειδοποιήσεις: Μποφόρ, θάλασσες και μετακινήσεις

Το σημαντικότερο στοιχείο για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι, κυρίως στο Αιγαίο, όπου προβλέπονται τοπικά 7 μποφόρ.

Οι επιβάτες πλοίων, ιδιαίτερα σε δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλα νησιά του Αιγαίου, καλό είναι να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους. Τα ισχυρά μποφόρ δεν σημαίνουν αυτομάτως γενική απαγόρευση απόπλου, καθώς οι αποφάσεις εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες συνθήκες και τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στις πρωινές ομίχλες, κυρίως στη βόρεια και δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και στις χαμηλές θερμοκρασίες των ορεινών περιοχών.

Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα νεότερα στοιχεία επιβεβαιωμένη νέα γενικευμένη κόκκινη προειδοποίηση ή ενεργοποίηση Red Code για το εξεταζόμενο διάστημα. Αυτό δεν αποκλείει νεότερες τοπικές προειδοποιήσεις της ΕΜΥ ή της Πολιτικής Προστασίας.

Το συμπέρασμα

Η Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουν λιγότερες βροχές, αλλά αρκετή ψύχρα και ισχυρούς βοριάδες. Την Κυριακή ο καιρός αλλάζει στα δυτικά, ενώ τη Δευτέρα αυξάνονται οι πιθανότητες βροχοπτώσεων σε περισσότερες περιοχές. Για την Τρίτη διαφαίνεται σταδιακή βελτίωση, με την εξέλιξη να χρειάζεται παρακολούθηση.