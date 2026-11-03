Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία «Agneta» υποχωρεί σταδιακά, καθώς τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται από την Τετάρτη, αν και παραμένουν τοπικές βροχές και νεφώσεις σε ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένεται βελτίωση του καιρού με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν πτώση, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου λόγω των βόρειων ανέμων.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι, προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα, γι' αυτό συστήνεται στους επιβάτες να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία.

Παρά τη βελτίωση των συνθηκών, απαιτείται προσοχή σε περιοχές με κορεσμένα εδάφη και συσσωρευμένα νερά από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες παραμένουν αβέβαιες, καθιστώντας απαραίτητο τον τακτικό έλεγχο των επίσημων δελτίων της ΕΜΥ.

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Γρηγόρης Γρηγορίου

Μετά από ένα τριήμερο έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων και κατά τόπους χαλαζοπτώσεων, η κακοκαιρία «Agneta» περνά σταδιακά στη φάση της υποχώρησης. Από το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου προς την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα περιορίζονται. Ωστόσο, η βελτίωση δεν σημαίνει ότι ο καιρός θα είναι παντού αίθριος: νεφώσεις και τοπικές βροχές παραμένουν κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και σε νησιά του Αιγαίου.

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Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη: Η εικόνα της νύχτας

Στην Αττική ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, με διαστήματα καθαρού ουρανού και θερμοκρασία που υποχωρεί σταδιακά προς τους 13–14 βαθμούς μέχρι το πρωί. Στη Θεσσαλονίκη, μετά τις βραδινές βροχές, αναμένεται περιορισμός των φαινομένων και επικράτηση βόρειων ανέμων. Στη δυτική Ελλάδα υπάρχει πιθανότητα τοπικά περιορισμένης ορατότητας και σχηματισμού ομίχλης κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Στην ανατολική νησιωτική χώρα ενδέχεται να επιμείνουν υπολειμματικές βροχές.

Αθήνα και Αττική: Διαστήματα ηλιοφάνειας την Τετάρτη

Η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου αναμένεται αισθητά καλύτερη για την Αθήνα. Προβλέπονται λίγες έως παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή πιθανότητα βροχής στο κέντρο. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 12–13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προάστια η πρωινή ψύχρα θα είναι πιο αισθητή. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύουν την αίσθηση του κρύου, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Αττικής.

Θεσσαλονίκη: Υποχώρηση των βροχών και βοριάδες

Στη Θεσσαλονίκη η Τετάρτη θα κυλήσει με κατά διαστήματα νεφώσεις, αλλά και διαστήματα βελτίωσης. Οι ισχυρότερες βροχές της Τρίτης απομακρύνονται. Η θερμοκρασία εκτιμάται κοντά στους 11–18 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους έως βορειοδυτικούς ανέμους γύρω στα 3–4 μποφόρ, πρόσκαιρα ισχυρότερους νωρίς το πρωί. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία το πρωί αναμένεται αρκετά ψυχρότερο από τις προηγούμενες ημέρες.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Πού θα βρέξει την Τετάρτη

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά, με χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στη δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλία, στη Μαγνησία, στην Εύβοια, στις Σποράδες και στη βορειοανατολική Στερεά θα υπάρχουν εστίες βροχόπτωσης, περισσότερο προς τις βραδινές ώρες σε ορισμένες περιοχές. Στα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου οι τοπικές βροχές θα είναι πιθανότερες το πρωί.

Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στα νησιά του Ιονίου και σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου προβλέπονται νεφώσεις με ανοίγματα και καλύτερες καιρικές συνθήκες σε σχέση με την Τρίτη. Στην Κρήτη ο καιρός θα παρουσιάσει κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς ένδειξη γενικευμένης ισχυρής κακοκαιρίας, με μέγιστες θερμοκρασίες περίπου 20–22 βαθμούς και αισθητούς βοριάδες.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Πιο ψυχρά τα πρωινά

Η γενική τάση είναι για περαιτέρω εξασθένηση της «Agneta» και εναλλαγές νεφώσεων με διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές δεν αποκλείονται, κυρίως σε προσήνεμες ανατολικές περιοχές. Στην Αθήνα αναμένεται πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας κοντά στους 17 βαθμούς και πρωινή ελάχιστη γύρω στους 10 βαθμούς. Η ακριβής γεωγραφική κατανομή των φαινομένων χρειάζεται επανέλεγχο στις νεότερες επίσημες προγνώσεις.

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Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Πτώση της θερμοκρασίας

Η αίσθηση του φθινοπώρου θα ενισχυθεί, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και μετά τη δύση του ηλίου. Για την Αθήνα η διαθέσιμη πρόγνωση δίνει περίπου 7–15 βαθμούς, με παροδικές νεφώσεις και λίγα ανοίγματα. Στην υπόλοιπη χώρα η εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση των βόρειων ρευμάτων και τυχόν τοπικά φαινόμενα.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Σχετική σταθεροποίηση

Η προγνωστική τάση δείχνει πιο ήπιες συνθήκες σε αρκετές περιοχές, με ηλιοφάνεια κατά διαστήματα, αλλά ψυχρές πρωινές ώρες. Για την Αθήνα η θερμοκρασία εκτιμάται περίπου στους 8–16 βαθμούς. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη βάση για γενικευμένη προειδοποίηση έντονων φαινομένων στη χώρα για αυτή την ημέρα.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές

Για την Αττική διαφαίνεται κατά βάση ηλιόλουστος καιρός με θερμοκρασία περίπου 9–17 βαθμούς. Η πενθήμερη πρόγνωση για την υπόλοιπη χώρα παραμένει πιο αβέβαιη και θα πρέπει να επικαιροποιείται καθώς πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές οι νύχτες θα είναι αισθητά πιο ψυχρές.

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Άνεμοι, θάλασσες και απόπλους

Την Τετάρτη αναμένονται βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο 5–6 μποφόρ και βόρειοι έως βορειοδυτικοί παρόμοιας έντασης στο υπόλοιπο Αιγαίο. Στο Ιόνιο προβλέπονται βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι έως περίπου 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Οι τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες σε μικρά σκάφη, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου. Οι επιβάτες οφείλουν να ελέγχουν τις ανακοινώσεις λιμεναρχείων και ακτοπλοϊκών εταιρειών πριν αναχωρήσουν.

Προσοχή μετά την κακοκαιρία

Παρά τη βελτίωση, χρειάζεται προσοχή σε περιοχές όπου οι προηγούμενες βροχές έχουν κορέσει τα εδάφη, σε ρέματα, υπόγειες διαβάσεις και δρόμους με συσσωρευμένα νερά. Οι προγνώσεις πέραν των δύο ή τριών ημερών ενέχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα και τα έκτακτα δελτία της ΕΜΥ πρέπει να ελέγχονται εκ νέου.

Πηγές: ΕΜΥ (emy.gr), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, πρόγνωση 3.11.2026, διαθέσιμα στοιχεία μετεωρολογικής πρόγνωσης για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενημέρωση: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, περίπου 18:40.

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