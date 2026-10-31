Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας από την Κυριακή.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως τη Δευτέρα, με την Πολιτική Προστασία να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών κινδύνων.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα αντιμετωπίσουν άστατες καιρικές συνθήκες με κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, ενώ από την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σε αρκετές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε πλημμυρισμένα σημεία και να ενημερώνονται για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια πριν από την αναχώρησή τους.

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Με έντονη κακοκαιρία υποδέχεται η Ελλάδα τον Νοέμβριο. Από το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου προς την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας.



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με πορτοκαλί προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.



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Στο επίκεντρο βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους.

Σάββατο βράδυ προς Κυριακή 1 Νοεμβρίου



Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε αρκετές περιοχές, με τα φαινόμενα να ενισχύονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Στο Ιόνιο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι.

Στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο η επιδείνωση θα γίνει αισθητή από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα συνεχιστεί έως το απόγευμα.

Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα ισχυρά φαινόμενα θα αρχίσουν από το πρωί και ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα.

Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα, ενώ στα Δωδεκάνησα η επιδείνωση θα αρχίσει επίσης τις απογευματινές ώρες.

Αθήνα και Αττική



Η Κυριακή θα είναι άστατη στην Αθήνα, με νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχές ή μπόρες.

Τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Προς το βράδυ προβλέπεται σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια προάστια και στις περιοχές κοντά στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη η αίσθηση της ψύχρας θα είναι εντονότερη.

Για τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου προβλέπονται παροδικές βροχές, κυρίως το πρωί και ενδεχομένως το μεσημέρι, με θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία



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Ιδιαίτερα δύσκολη προβλέπεται η Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.

Οι βροχές θα αρχίσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες και θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα, με πιθανότητα έντονων καταιγίδων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 11 έως 15 βαθμούς.

Η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στις χαμηλές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, στους δρόμους όπου συσσωρεύονται νερά και στις παραθαλάσσιες ζώνες του Θερμαϊκού.

Τη Δευτέρα θα παραμείνει άστατος ο καιρός, με βροχές κατά διαστήματα και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Πιθανή νέα ενίσχυση των βροχοπτώσεων αναμένεται το βράδυ.

Κυριακή στην υπόλοιπη Ελλάδα



Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και μέχρι το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά.

Ήπειρος: Έντονες βροχοπτώσεις, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Πελοπόννησος: Ιδιαίτερα η δυτική και νότια πλευρά θα δεχθεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Θεσσαλία: Άστατος καιρός, με νεφώσεις και βροχές. Χρειάζεται προσοχή λόγω του ήδη επιβαρυμένου εδάφους σε ορισμένες περιοχές.

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες κυρίως στη Μακεδονία.

Κυκλάδες και Κρήτη: Παροδικές νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες.

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο: Ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Επιδείνωση από το απόγευμα, με βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα.

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Δευτέρα 2 Νοεμβρίου – Πού συνεχίζεται η κακοκαιρία



Η Δευτέρα θα είναι η δεύτερη ημέρα της κακοκαιρίας, αλλά τα ισχυρότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν γεωγραφικά.

Στο Ιόνιο αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί.

Στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κατά τόπους άστατος, χωρίς να προβλέπεται παντού η ίδια ένταση φαινομένων.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών



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Τρίτη 3 Νοεμβρίου



Στην Αθήνα αναμένεται αισθητή βελτίωση, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστούν οι μπόρες, με σταδιακά ανοίγματα του καιρού και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.



Τετάρτη 4 Νοεμβρίου



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Η βελτίωση γίνεται περισσότερο αισθητή στις δύο μεγάλες πόλεις. Ηλιοφάνεια στην Αθήνα, με θερμοκρασία έως 20 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη έως 18 βαθμούς.



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Πέμπτη 5 Νοεμβρίου



Περισσότερη ψύχρα, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Στην Αθήνα προβλέπονται λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν περισσότερες νεφώσεις, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 14 βαθμούς.



Παρασκευή 6 Νοεμβρίου



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Η θερμοκρασία υποχωρεί ακόμη περισσότερο. Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και έως 16 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής, κυρίως το πρωί, με θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Προειδοποιήσεις και Πολιτική Προστασία



Η πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ αφορά την επιδείνωση που αρχίζει την Κυριακή. Στην Αττική προβλέπεται επίσης κίτρινη προειδοποίηση για βροχές από τις 05:00 έως τις 20:00 της Κυριακής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.



Η Πολιτική Προστασία συστήνει αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, απομάκρυνση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και περιορισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Η έκδοση πορτοκαλί προειδοποίησης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει ενεργοποιηθεί το ξεχωριστό επιχειρησιακό καθεστώς Red Code.

Άνεμοι, θάλασσες και απαγορευτικά απόπλου



Οι άνεμοι και οι καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικευμένη απαγόρευση απόπλου. Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια απαιτείται ενημέρωση από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις εταιρείες πριν από την αναχώρηση.

Το συμπέρασμα



Η Κυριακή 1 Νοεμβρίου θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα για πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα επιμείνει κυρίως στα δυτικά και στα Δωδεκάνησα. Από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με την Αθήνα να προηγείται, ενώ από την Πέμπτη θα γίνει περισσότερο αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας.

Πηγές: ΕΜΥ, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα και επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα. Ενημέρωση Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026.