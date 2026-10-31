Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει αστάθεια με βροχές και αυξημένες νεφώσεις να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας κατά το τέλος του Οκτωβρίου.

Η ΕΜΥ εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την Κεντρική Μακεδονία, προβλέποντας έντονες βροχοπτώσεις και πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται εναλλαγές βροχών και συννεφιάς, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε ήπια επίπεδα.

Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση από την ερχόμενη Τρίτη, αν και η αστάθεια ενδέχεται να διατηρηθεί τοπικά σε ορισμένες περιοχές.

Δεν έχει επιβληθεί γενικευμένη απαγόρευση απόπλου, ωστόσο οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για τα δρομολόγια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google



Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με άστατο καιρό ολοκληρώνεται ο Οκτώβριος. Βροχές και αυξημένες νεφώσεις επηρεάζουν περιοχές της χώρας. Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ισχύει κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ.

Advertisement

Advertisement

Αθήνα

Το Σάββατο ξεκινά με αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές μπόρες αναμένονται κυρίως από τη 1 έως τις 4 το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς. Το βράδυ παραμένουν οι νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα βροχών τη νύχτα προς την Κυριακή.

Θεσσαλονίκη

Βροχές από το πρωί, με διακοπές και νέες εξάρσεις έως το βράδυ. Θερμοκρασία από 12 έως 16 βαθμούς. Στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα παράκτια και στον Θερμαϊκό, αναμένονται τοπικά έντονες βροχές.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Η εικόνα δεν είναι ενιαία. Για τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και το Αιγαίο απαιτούνται αναλυτικά τοπικά δελτία για ασφαλή προσδιορισμό της έντασης και του χρόνου εκδήλωσης φαινομένων.

Advertisement

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Συνεχίζονται οι βροχές, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα μπόρες κυρίως το απόγευμα. Μέγιστες θερμοκρασίες 18 και 16 βαθμοί αντίστοιχα.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Advertisement

Παραμένει η αστάθεια. Στην Αθήνα πρόσκαιρες βροχές, με μέγιστη θερμοκρασία 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές εντείνονται ιδιαίτερα το βράδυ, με μέγιστη 18 βαθμούς.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Βελτίωση στην Αθήνα με ηλιοφάνεια και έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παραμένει πιθανότητα βροχών, κυρίως μέχρι το απόγευμα, με έως 19 βαθμούς.

Advertisement

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και έως 18 βαθμούς. Στην Αθήνα γενικά καλός καιρός, αλλά πιθανές πρόσκαιρες μεσημεριανές μπόρες, με έως 20 βαθμούς.

Προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Advertisement

Για το Σάββατο ισχύουν κίτρινες προειδοποιήσεις στην Κεντρική Μακεδονία: για καταιγίδες έως τις 20:00, κυρίως στον Θερμαϊκό, και για έντονες βροχές έως τις 23:59. Αναφέρονται ενδεικτικά 10–30 χιλιοστά βροχής σε 12 ώρες, με κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων και δυσκολιών στην οδήγηση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία ενεργοποίηση Red Code για το πενθήμερο.

Advertisement

Άνεμοι, θάλασσες και απόπλους

Για το Σάββατο προβλέπονται άνεμοι 2–4 μποφόρ στο Αιγαίο και 3–5 στο Ιόνιο. Δεν προκύπτει γενικευμένη απαγόρευση απόπλου από τα διαθέσιμα στοιχεία. Για συγκεκριμένα δρομολόγια απαιτείται ενημέρωση από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Πηγές: ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo και προγνωστικά δεδομένα 31 Οκτωβρίου 2026. Οι προγνώσεις ενδέχεται να μεταβληθούν.

Advertisement