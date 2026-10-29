Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και αισθητή ψύχρα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η ΕΜΥ εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, εστιάζοντας σε ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κεντρική Μακεδονία.

Οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα και δυσκολίες στην οδήγηση λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Η αστάθεια του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με διαδοχικές επιδεινώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι, που έφτασαν έως και τα 8 μποφόρ στη νότια Εύβοια, επιβάλλουν την τακτική ενημέρωση των επιβατών από τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

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Με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και αισθητή ψύχρα συνεχίζεται η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Από το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου προς την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, όπου υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα. Η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Προειδοποιήσεις: Εύβοια και ανατολική Στερεά

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Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, από τις 07:00 έως τις 19:00, με τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τα εκτιμώμενα ύψη βροχής φτάνουν τα 10 έως 30 χιλιοστά σε 12 ώρες. Υπάρχει κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων και δυσκολιών στην οδήγηση. Για την Πέμπτη είχε επίσης εκδοθεί προειδοποίηση ανέμων έως 8 μποφόρ, κυρίως στη νότια Εύβοια, έως τις 20:00.

Αθήνα και Αττική

Το βράδυ της Πέμπτης θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής και θερμοκρασία γύρω στους 13 βαθμούς. Την Παρασκευή θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας το πρωί, αλλά το μεσημέρι αυξάνεται η πιθανότητα όμβρων. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Το Σάββατο προβλέπονται περισσότερες νεφώσεις, ενώ την Κυριακή αναμένεται νέα επιδείνωση με βροχές.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

Η Παρασκευή θα είναι βροχερή, με όμβρους από τις πρώτες πρωινές ώρες και νέα επεισόδια βροχής το μεσημέρι και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς. Για την Κεντρική Μακεδονία ισχύει κίτρινη προειδοποίηση από τις 02:00 της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα προς το Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βροχερό, με μέγιστες θερμοκρασίες 15 έως 16 βαθμούς.

Υπόλοιπη Ελλάδα

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κεντρική Μακεδονία. Για Θεσσαλία, Ήπειρο, δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για ασφαλή αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Τοπικές βροχές και μπόρες, με έμφαση στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κεντρική Μακεδονία.

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Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Επιμονή των βροχοπτώσεων στη Θεσσαλονίκη και περισσότερες νεφώσεις στην Αθήνα.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

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Νέα επιδείνωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με βροχές κατά διαστήματα.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Βελτίωση στην Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πιθανότητα νέων βροχών το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα επιμένουν.

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Τρίτη 3 Νοεμβρίου

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Σημαντική βελτίωση στην Αθήνα με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανές πρόσκαιρες βροχές.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Γενικά βελτιωμένος καιρός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες περίπου 20 και 17 βαθμών αντίστοιχα.

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Άνεμοι, θάλασσες και απαγορευτικά απόπλου

Οι ισχυρότεροι άνεμοι των διαθέσιμων προειδοποιήσεων αφορούν τη νότια Εύβοια, όπου την Πέμπτη αναφέρονται εντάσεις έως 8 μποφόρ. Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ανακοίνωση γενικευμένης απαγόρευσης απόπλου στα διαθέσιμα στοιχεία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Προσοχή σε δρόμους με κακή απορροή ομβρίων, υπόγειες διαβάσεις και σημεία συγκέντρωσης νερών. Οι οδηγοί πρέπει να μειώνουν την ταχύτητα στις έντονες βροχοπτώσεις και να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους. Οι προειδοποιήσεις της ΕΜΥ ενδέχεται να επικαιροποιηθούν.

Μετεωρολογική ενημέρωση: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, 18:35. Στοιχεία τρεχουσών προγνώσεων και προειδοποιήσεων ΕΜΥ.