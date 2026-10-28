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Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και ισχυρές βροχές έως τις 23:59. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Φωκίδα, Φθιώτιδα και Βοιωτία, όπου η εκτιμώμενη βροχόπτωση μπορεί να φτάσει τοπικά τα 50–80 χιλιοστά μέσα σε 12 ώρες. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών, χαλαζιού και δυσκολιών στις μετακινήσεις.



Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: Κίτρινες προειδοποιήσεις



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Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται κίτρινες προειδοποιήσεις: για καταιγίδες από 02:00 έως 14:00, για βροχές από 02:00 έως 17:00 και για ισχυρούς ανέμους από 02:00 έως 20:00. Η Εύβοια, ιδίως η νότια, χρειάζεται προσοχή λόγω ανέμων έως 8 μποφόρ. Η βροχόπτωση μπορεί να φτάσει τοπικά τα 15–25 χιλιοστά σε 12 ώρες.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, και βαθμιαία βελτίωση. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς ένδειξη γενικευμένων έντονων φαινομένων.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Πιθανές πρόσκαιρες μπόρες και νέα διαστήματα αστάθειας. Η ακριβής γεωγραφική κατανομή θα χρειαστεί νεότερη πρόγνωση.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Άστατος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές και διαστήματα νεφώσεων.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Παραμένει πιθανότητα βροχών και πρόσκαιρων όμβρων κατά τόπους.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά διαστήματα βελτίωση. Η πρόγνωση έχει αυξημένη αβεβαιότητα.

Άνεμοι, θάλασσες και προσοχή στις μετακινήσεις

Οι ισχυρότεροι άνεμοι αναμένονται στη νότια Εύβοια. Οι ταξιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές για πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων. Αποφεύγουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και υπόγειες διαβάσεις.