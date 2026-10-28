Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιείται υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αρκετές μαθητικές παρελάσεις έχουν ματαιωθεί προληπτικά λόγω των επικίνδυνων φαινομένων και των ισχυρών μετεωρολογικών προειδοποιήσεων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις τοπικές αρχές για τις εκδηλώσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο πλημμυρών, με την κατάσταση να παραμένει ευμετάβλητη καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ταξιδιώτες οφείλουν να ελέγχουν τα επίσημα δελτία για τυχόν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και απαγορευτικά απόπλου.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Με βροχές, καταιγίδες και αυξημένη ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποιείται ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. Σε ορισμένες περιοχές οι μαθητικές παρελάσεις έχουν ματαιωθεί λόγω των επικίνδυνων φαινομένων. Οι αποφάσεις για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται από τις τοπικές αρχές.

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Αθήνα: Βροχές το πρωί, βελτίωση το μεσημέρι

Η Αττική ξεκινά με βροχές και θερμοκρασία κοντά στους 10°C. Πιθανές βροχές έως περίπου τις 10:00, με σταδιακή βελτίωση από τις 11:00–12:00 και διαστήματα ηλιοφάνειας αργότερα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 15°C. Ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες έως τις 11:00, με κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Θεσσαλονίκη: Η στρατιωτική παρέλαση

Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση είναι προγραμματισμένη για τις 11:00. Το πρωί προβλέπονται βροχές και μπόρες, που σταδιακά υποχωρούν. Την ώρα της παρέλασης αναμένεται κυρίως συννεφιά, με μειωμένη πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία από 10–11°C το πρωί θα φτάσει έως τους 16°C αργότερα.

Κόκκινες προειδοποιήσεις και Red Code

Οι αναφορές σε κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση και σε διοικητική κινητοποίηση «Red Code» δεν είναι ταυτόσημες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες ανακοινώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Μαγνησία, τη Λάρισα, τις Βόρειες Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη ετοιμότητα αναφέρονται επίσης η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Για την ακριβή ισχύ και διάρκεια κάθε συναγερμού απαιτείται έλεγχος των νεότερων επίσημων δελτίων.

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Ματαιώσεις μαθητικών παρελάσεων

Έχουν αναφερθεί ματαιώσεις στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Μαγνησίας και των Σποράδων, καθώς και σε δήμους της Εύβοιας. Στην Αττική αναφέρθηκε ματαίωση στον Άγιο Δημήτριο. Στη Χαλκίδα προβλέφθηκε περιορισμένη στρατιωτική συμμετοχή. Οι ανακοινώσεις μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν συνεπάγονται αυτομάτως ακύρωση των δοξολογιών ή των καταθέσεων στεφάνων.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

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Στην Αθήνα τοπικές πρωινές βροχές και στη συνέχεια βελτίωση, έως 19°C. Στη Θεσσαλονίκη διαστήματα ηλιοφάνειας, έως 19°C. Παραμένει προσοχή σε περιοχές με ήδη κορεσμένα εδάφη.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Επιστρέφει η αστάθεια. Στην Αθήνα μπόρες κυρίως μετά το μεσημέρι, έως 20°C. Στη Θεσσαλονίκη πιθανές βροχές το απόγευμα και το βράδυ, έως 17°C.

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Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Άστατος καιρός με μπόρες στην Αθήνα, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, έως 19°C. Στη Θεσσαλονίκη διαστήματα βροχής μέσα στην ημέρα, έως 16°C.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

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Ο Νοέμβριος αρχίζει με νέα αστάθεια. Στην Αθήνα βροχές και μπόρες κατά διαστήματα, έως 18°C. Στη Θεσσαλονίκη συχνότερες βροχές, έως 17°C.

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Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Στην Αθήνα πιθανές πρωινές μπόρες και στη συνέχεια βελτίωση, έως 17°C. Στη Θεσσαλονίκη η πρόγνωση παραμένει αβέβαιη, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών.

Άνεμοι, θάλασσες και προειδοποιήσεις

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Στις περιοχές με ισχυρές καταιγίδες απαιτείται προσοχή λόγω ριπών ανέμου, μειωμένης ορατότητας και κινδύνου πλημμύρας. Για τυχόν απαγορευτικά απόπλου και τροποποιήσεις δρομολογίων οι ταξιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται από λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αποφεύγουμε ρέματα, υπόγειες διαβάσεις και πλημμυρισμένους δρόμους.

Σημείωση: Πρωινή πρόγνωση 28/10/2026. Οι προειδοποιήσεις, οι τοπικές αποφάσεις για παρελάσεις και τα προγνωστικά στοιχεία υπόκεινται σε επικαιροποίηση.