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Στην κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, με αφορμή την ακύρωση συναυλιών του τραγουδιστή το περασμένο καλοκαίρι. Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη μακρόχρονη φιλία τους, αναφέρθηκε στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) που, όπως είπε, αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής και εξέφρασε την ευχή του να επιστρέψει σύντομα στις εμφανίσεις του.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση του με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο την ακύρωση προγραμματισμένων συναυλιών του, εξαιτίας μιας επίμονης πνευμονίας.

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«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», δήλωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Η ανακοίνωση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την ακύρωση των συναυλιών

Στις 20 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ενημερώσει το κοινό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών του, λόγω της επίμονης πνευμονίας που τον ταλαιπωρούσε.

Στο μήνυμά του, ο τραγουδιστής είχε αναφέρει: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».