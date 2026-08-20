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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών του, καθώς ταλαιπωρείται από μία επίμονη πνευμονία.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδείας του είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 20 Αυγούστου εξήγησε πως εξαιτίας αυτού του προβλήματος υγείας, αδυνατεί να συνεχίσει τα live ωστόσο δεσμεύτηκε πως θα επιστρέψει σύντομα.

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«Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών», έγραψε, προσθέτοντας: «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα».

Κάτω από την ανάρτηση εκατοντάδες θαυμαστές, του ευχήθηκαν καλή ανάρρωση.