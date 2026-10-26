Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις για τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Στην Αττική αναμένονται δύο κύματα έντονων φαινομένων, ενώ η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσει τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για τη διεξαγωγή της στρατιωτικής παρέλασης, με διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή πιθανότητα βροχής.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών σε όλη τη χώρα, παρά την πιθανότητα τοπικής αστάθειας.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αρχίζει η εβδομάδα. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η Αττική αντιμετωπίζει δύο κύματα έντονων φαινομένων, ενώ η αστάθεια ενδέχεται να επηρεάσει και τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

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Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Δύο κύματα στην Αττική

Αθήνα – Αττική: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι και ξανά το βράδυ. Πιθανότητα χαλαζιού και τοπικών πλημμυρών. Θερμοκρασία 15–19°C. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία 12–19°C. Κίτρινη προειδοποίηση για την Κεντρική Μακεδονία.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Ισχυρά φαινόμενα το πρωί σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, έως το βράδυ σε Μαγνησία και Λάρισα, κατά τη διάρκεια της ημέρας σε Εύβοια και Σποράδες. Από το μεσημέρι επηρεάζονται τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από τις προμεσημβρινές ώρες τα Δωδεκάνησα. Βροχές επίσης σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Επιμένουν οι καταιγίδες στα ανατολικά

Αθήνα: Ισχυρά φαινόμενα έως το πρωί και πιθανές πρόσκαιρες μπόρες στη συνέχεια. Θερμοκρασία 12–17°C. Θεσσαλονίκη: Βελτίωση με ηλιοφάνεια, έως 18°C.

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Εύβοια και Σποράδες έως το μεσημέρι, νησιά ανατολικού Αιγαίου έως αργά το απόγευμα και Δωδεκάνησα από το μεσημέρι παραμένουν στο επίκεντρο. Πιθανή νέα επιδείνωση το βράδυ σε Μαγνησία και Λάρισα.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Οι παρελάσεις

Αθήνα: Βροχές πιθανές κυρίως 07:00–10:00, κοντά στην ώρα των μαθητικών παρελάσεων, με τάση πρόσκαιρης βελτίωσης αργότερα. Μέγιστη θερμοκρασία περίπου 14°C.

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Θεσσαλονίκη: Ευνοϊκές συνθήκες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, με διαστήματα ηλιοφάνειας, μικρή πιθανότητα βροχής και θερμοκρασία 9–18°C.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι διοργανωτές των παρελάσεων, ιδιαίτερα σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, νησιά Αιγαίου και νότια Ελλάδα, χρειάζεται να παρακολουθούν τις τοπικές επικαιροποιήσεις. Το έκτακτο δελτίο αφορά έως την Τρίτη· η πρόγνωση της Τετάρτης μπορεί να μεταβληθεί.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου: Σταδιακή υποχώρηση

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Αθήνα: Τοπικές βροχές νωρίς και βελτίωση αργότερα, έως 19°C. Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με ανοίγματα, χωρίς αξιόλογη βροχή, έως 20°C. Στην υπόλοιπη Ελλάδα γενική τάση βελτίωσης, με πιθανή τοπική αστάθεια.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου: Πιθανές πρόσκαιρες μπόρες

Αθήνα: Παροδικές νεφώσεις, πιθανή απογευματινή μπόρα και έως 19°C. Θεσσαλονίκη: Διαστήματα ηλιοφάνειας, πιθανές μεσημεριανές μπόρες και έως 18°C. Για τις άλλες περιοχές απαιτούνται νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

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Προειδοποιήσεις και οδηγίες προστασίας

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Αποφεύγουμε τη διέλευση χειμάρρων και πλημμυρισμένων δρόμων, περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις στις έντονες καταιγίδες και δεν στεκόμαστε κάτω από δέντρα κατά τους κεραυνούς. Ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια και ελέγχουμε υδρορροές. Σε περιοχές με έντονα φαινόμενα παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις ΕΜΥ, Πολιτικής Προστασίας και τοπικών αρχών. Άνεμοι στα πελάγη ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Πηγές: ΕΜΥ / Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (25–26/10/2026), Τα δεδομένα μετά την Τρίτη είναι προγνωστικά και υπόκεινται σε αλλαγές.

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