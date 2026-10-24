Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το βράδυ του Σαββάτου κυλά με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασίες που υποχωρούν στους 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών επιστρέφουν από τις 04:00 στις 03:00 για την αλλαγή της ώρας.

Από την Κυριακή αναμένονται βροχοπτώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ για την Αττική έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες.

Την Τετάρτη η Αθήνα ενδέχεται να έχει βροχές κατά την παρέλαση, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με μικρή πιθανότητα βροχής.

Ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από την Πέμπτη, με την επιστροφή της ηλιοφάνειας στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με παροδικές νεφώσεις κυλά το βράδυ του Σαββάτου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 13–15 βαθμούς. Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται από την Κυριακή. Τα ξημερώματα της Κυριακής αλλάζει και η ώρα: στις 04:00 οι δείκτες επιστρέφουν στις 03:00.

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Κυριακή 25 Οκτωβρίου – Βροχές στις δύο μεγάλες πόλεις

Αθήνα: Νεφώσεις, σύντομες μπόρες το πρωί και το μεσημέρι και νέα επιδείνωση αργά το βράδυ. Θερμοκρασία 14–20°C. Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, 13–19°C. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους βροχοπτώσεις· απαιτείται προσοχή στις μετακινήσεις.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου – Άστατος καιρός στην Αθήνα

Αθήνα: Κατά διαστήματα βροχές και πιθανότητα καταιγίδων, ιδίως το απόγευμα, έως 18°C. Θεσσαλονίκη: Την ημέρα του Αγίου Δημητρίου κυριαρχούν οι νεφώσεις, χωρίς σημαντική βροχή στη διάρκεια της ημέρας, έως 20°C.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου – Σταδιακή βελτίωση στα βόρεια

Αθήνα: Τοπικές μπόρες και διαστήματα βελτίωσης, 13–18°C. Θεσσαλονίκη: Πιθανές βροχές νωρίς, αλλά από το μεσημέρι αυξάνονται τα διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία 8–19°C.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – Ο καιρός στις παρελάσεις

Αθήνα: Κατά τις ώρες της παρέλασης, από τις 10:00 έως τις 12:00, προβλέπονται αρκετές νεφώσεις, περίπου 16°C και πιθανότητα βροχής, αυξημένη κοντά στο μεσημέρι. Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να γίνει με ηλιοφάνεια και 13–17°C από τις 10:00 έως τις 13:00, με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής. Για άλλες πόλεις απαιτείται νεότερη, τοπική πρόγνωση πριν από τις εκδηλώσεις.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου – Επιστροφή της ηλιοφάνειας

Αθήνα: Γενικά καλός καιρός, λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία 12–19°C. Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριος καιρός, με θερμοκρασία 11–19°C.

Προειδοποιήσεις – Προσοχή στην Αττική

Για την Αττική έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για καταιγίδες από το απόγευμα της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας και για κατά τόπους έντονες βροχές. Η πρόγνωση για την Τετάρτη παραμένει προκαταρκτική και χρειάζεται επικαιροποίηση τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Προγνωστική ενημέρωση: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, 20:33. Οι προβλέψεις ενδέχεται να μεταβληθούν.