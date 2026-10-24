Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σάββατο ο καιρός χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες, με περιορισμένη ορατότητα κατά τις πρωινές ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού με πιθανές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η τάση των μετεωρολογικών εκτιμήσεων για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου δείχνει εξασθένηση των φαινομένων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο τοπικών βροχών κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

Οι πολίτες που προγραμματίζουν υπαίθριες δραστηριότητες συνιστάται να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις, καθώς η ακριβής εξέλιξη του καιρού παραμένει αβέβαιη.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με αρκετή ηλιοφάνεια και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες κυλά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, όμως η προσοχή στρέφεται στη νέα εβδομάδα. Οι τελευταίες διαθέσιμες προγνώσεις συγκλίνουν στην πιθανότητα βροχών από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί βροχή την ώρα των παρελάσεων.

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Σάββατο 24 Οκτωβρίου – Αθήνα

Στην Αττική προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κινηθεί περίπου από 13–14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια η μέγιστη ενδέχεται να είναι λίγο χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, γενικά ασθενείς έως μέτριοι, περίπου 2–4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα ισχυρότεροι. Νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με ενδεχόμενο ασθενούς τοπικής βροχής και διαστήματα βελτίωσης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 12–14 έως 21 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά 2–4 μποφόρ. Προσοχή χρειάζεται στην πρωινή περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στις μετακινήσεις εκτός πόλης.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου – Υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών κατά τόπους. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι κατά βάση καλός, με λίγες νεφώσεις. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται αραιές νεφώσεις που μπορεί να πυκνώσουν, με πιθανότητα τοπικών βροχών προς το βράδυ στα βορειοδυτικά. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα υπάρχουν κατά διαστήματα νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 19–22 βαθμούς στη βόρεια χώρα, τους 22–24 στα περισσότερα ηπειρωτικά και έως 24–26 βαθμούς στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα.

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Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Η εικόνα γίνεται πιο ασταθής, καθώς ενδέχεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και να εκδηλωθούν βροχές, αρχικά κυρίως στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές. Η ακριβής έκταση και ένταση των φαινομένων παραμένει αβέβαιη, λόγω της πιθανής πορείας βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή της Ιταλίας. Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είναι ασφαλές ακόμη να δοθεί συγκεκριμένο ωράριο βροχής. Απαιτείται επικαιροποίηση με τα νεότερα δελτία.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

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Αυξημένη είναι η πιθανότητα οργανωμένης μεταβολής του καιρού, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε τμήματα της δυτικής, κεντρικής και ανατολικής χώρας. Μετεωρολογικές εκτιμήσεις τοποθετούν τη Δευτέρα μεταξύ των ημερών με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εντονότερα φαινόμενα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής χάρτης επικινδυνότητας. Στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου και της επετείου απελευθέρωσης της πόλης, οι υπαίθριες εκδηλώσεις χρειάζονται παρακολούθηση της βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Η πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων παραμένει αξιόλογη, με μεγαλύτερη προσοχή σε ανατολικά και νότια τμήματα, όπως η Εύβοια, η νότια Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη, ανάλογα με την τελική τροχιά του συστήματος. Η θερμοκρασία ενδέχεται να υποχωρήσει. Για τη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης στις 27 Οκτωβρίου δεν υπάρχει ακόμη αξιόπιστη ωριαία πρόγνωση.

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Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – Ο καιρός στις παρελάσεις

Η τάση των διαθέσιμων εκτιμήσεων είναι να εξασθενήσουν τα ισχυρότερα φαινόμενα του προηγούμενου διημέρου, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές βροχές. Για τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης υπάρχει ενδεχόμενο νεφώσεων και πρόσκαιρης βροχής, με ενδεικτικές θερμοκρασίες γύρω στους 16–18 βαθμούς. Για τη μαθητική παρέλαση της Αθήνας υπάρχει επίσης πιθανότητα βροχής, με ενδεικτικές θερμοκρασίες περίπου 17–19 βαθμούς. Αυτές είναι πρώιμες εκτιμήσεις και όχι βεβαιωμένη πρόγνωση για τις ώρες 10:00–13:00. Η χρονική κατανομή της βροχής μπορεί να αλλάξει αισθητά έως την Τετάρτη.

Άνεμοι, θάλασσες και προειδοποιήσεις

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Για το Σάββατο οι άνεμοι αναμένονται γενικά 3–5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ σε τμήματα του Αιγαίου, με τάση εξασθένησης. Στο Ιόνιο θα είναι κατά βάση ασθενέστεροι. Δεν προκύπτει από το σημερινό διαθέσιμο δελτίο του meteo.gr γενικευμένη απειλή ισχυρών φαινομένων για το Σάββατο, αλλά οι πρωινές ομίχλες απαιτούν προσοχή στην οδήγηση. Για Κυριακή–Τρίτη, εφόσον επιβεβαιωθεί η μεταβολή, είναι πιθανές κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με κινδύνους από συγκέντρωση υδάτων και δυσκολίες στις μετακινήσεις. Η ένταση ανέμων και ο κυματισμός στα πελάγη πρέπει να ελεγχθούν ξανά πριν από ακτοπλοϊκό ταξίδι. Δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από την επίσημη σελίδα της ΕΜΥ νεότερο έκτακτο δελτίο ειδικά για τις 24–28 Οκτωβρίου· συνεπώς δεν αποδίδεται συγκεκριμένο χρώμα προειδοποίησης.

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Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα παρακολουθήσουν τις παρελάσεις

Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου χρειάζεται νέα αξιολόγηση τη Δευτέρα και ιδιαίτερα την Τρίτη το βράδυ, όταν η εκτίμηση για τις ώρες των παρελάσεων θα είναι σαφώς ασφαλέστερη. Για υπαίθριες εκδηλώσεις συνιστάται κατάλληλο αδιάβροχο και έλεγχος των επίσημων ανακοινώσεων. Η ύπαρξη πιθανότητας βροχής δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μια παρέλαση θα πραγματοποιηθεί υπό βροχή ή ότι θα αλλάξει το πρόγραμμά της.

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