Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο με την ορατότητα να είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στις ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, ωστόσο η αβεβαιότητα αυξάνεται για την Κυριακή λόγω πιθανής νέας ατμοσφαιρικής διαταραχής που ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα.

Προγνωστικά σενάρια δείχνουν αυξημένη πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, καθιστώντας απαραίτητη την τακτική παρακολούθηση των επικαιροποιημένων μετεωρολογικών δελτίων για τις επόμενες ημέρες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου φέρνει εναλλαγές. Η Παρασκευή χαρακτηρίζεται από τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο. Η βελτίωση που διαφαίνεται το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να αποδειχθεί πρόσκαιρη.

Advertisement

Advertisement

Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή: Νεφώσεις, υγρασία και περιορισμένη ορατότητα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με πιθανό σχηματισμό ομίχλης. Οι νεφώσεις θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές, ενώ η αστάθεια θα αφορά περισσότερο τα βορειοανατολικά και το ανατολικό Αιγαίο. Απαιτείται προσοχή στις νυχτερινές και πρωινές οδικές μετακινήσεις.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Πού αναμένονται καταιγίδες

Βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στα βορειοανατολικά τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι παροδικές, με πιθανότητα ασθενών βροχών σε επιμέρους περιοχές. Η αφρικανική σκόνη στα ανατολικά σταδιακά θα περιοριστεί.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς–βορειοδυτικούς, γενικά 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 22–25 βαθμούς σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές και τοπικά τους 26 βαθμούς στα νοτιότερα.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Η πρόγνωση της Παρασκευής

Αττική: Παροδικά πυκνότερες νεφώσεις από το μεσημέρι και ασθενείς βροχές έως το απόγευμα. Βορειοδυτικοί άνεμοι 2–4 μποφόρ, θερμοκρασία 15–25°C. Πιθανή τοπικά περιορισμένη ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές πρωινές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Βορειοδυτικοί άνεμοι 3–5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία 13–23°C. Προσοχή στην περιορισμένη πρωινή ορατότητα.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: Πρόσκαιρη βελτίωση

Στις περισσότερες περιοχές αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες, χωρίς να λείπουν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην ανατολική νησιωτική χώρα και στην Κρήτη. Οι άνεμοι γενικά 3–4 μποφόρ, τοπικά έως 5, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Advertisement

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Αυξάνεται η αβεβαιότητα

Η Κυριακή βρίσκεται στο μεταίχμιο της πρόσκαιρης βελτίωσης και της πιθανής νέας διαταραχής. Η ακριβής κατανομή των βροχών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Όσοι σχεδιάζουν υπαίθριες δραστηριότητες καλό είναι να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις.

Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Πιθανή νέα επιδείνωση

Προγνωστικά σενάρια δείχνουν αυξημένη πιθανότητα νέων βροχοπτώσεων, αρχικά κυρίως στα δυτικά και βόρεια και ενδεχομένως αργότερα ανατολικότερα. Δεν είναι ακόμη ασφαλές να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα, οι ώρες εκδήλωσης ή το ύψος βροχής. Η πρόγνωση θα χρειαστεί επικαιροποίηση ενόψει και της 28ης Οκτωβρίου.

Επισημάνσεις για τους πολίτες και τις θαλάσσιες μετακινήσεις

Προσοχή την Παρασκευή στα βορειοανατολικά και στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα. Η πρωινή ομίχλη μπορεί να δυσκολέψει τις μετακινήσεις. Στα πελάγη, οι τοπικά ενισχυμένοι άνεμοι έως 6 μποφόρ απαιτούν έλεγχο των ενημερώσεων για τα δρομολόγια. Δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία που εξετάστηκαν γενικευμένη προειδοποίηση για χαλάζι ή πλημμύρες σε όλη τη χώρα.

Advertisement