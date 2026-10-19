Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, περιορισμένα φαινόμενα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα προσεγγίσει τους 24 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης και της Τετάρτης απαιτείται προσοχή λόγω της τοπικά περιορισμένης ορατότητας και του σχηματισμού ομίχλης σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Από το βράδυ της Πέμπτης αναμένεται μεταβολή του καιρού με πιθανές βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και αργότερα με αυξημένη αστάθεια στην Αττική το Σάββατο.

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Με αρκετή ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένα φαινόμενα θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας. Το φθινόπωρο φαίνεται να κάνει ένα μικρό διάλειμμα, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 24 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Ωστόσο, η εικόνα ενδέχεται να αλλάξει προς το τέλος της εβδομάδας. Οι προγνωστικές ενδείξεις δεν είναι απολύτως ταυτόσημες ως προς την έναρξη των βροχοπτώσεων, αλλά συγκλίνουν στην πιθανότητα μεγαλύτερης αστάθειας από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο.

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Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Η νύχτα θα κυλήσει με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες. Στα περισσότερα ηπειρωτικά θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ξαστεριάς, με περιορισμένες νεφώσεις.

Η σημαντικότερη ιδιαιτερότητα θα είναι η τοπικά περιορισμένη ορατότητα, ιδιαίτερα σε πεδινές περιοχές, κοιλάδες και κοντά σε ποτάμια, όπου υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης κατά τις μεταμεσονύκτιες και πρωινές ώρες.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά από τους 20 βαθμούς νωρίς το βράδυ προς τους 12–14 βαθμούς μετά τα μεσάνυχτα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου – Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές

Η Τρίτη αναμένεται να είναι μία από τις ευχάριστες φθινοπωρινές ημέρες. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια και νότια.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι γενικά θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Στα ηπειρωτικά χρειάζεται προσοχή στην πρωινή ομίχλη.

Αθήνα και Αττική: Ηλιοφάνεια με λίγη πρωινή αχλύ. Η θερμοκρασία περίπου από 12 έως 23 βαθμούς. Πολύ μικρή πιθανότητα βροχής.

Θεσσαλονίκη: Γενικά καλός καιρός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανή πρωινή υγρασία. Η ψύχρα θα είναι περισσότερο αισθητή τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Κρήτη: Γενικά ήπιος καιρός, με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Δωδεκάνησα: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένη συννεφιά, χωρίς ενδείξεις γενικευμένης κακοκαιρίας.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου – Περισσότερες νεφώσεις στα βόρεια

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Η Τετάρτη θα διατηρήσει γενικά τα ήπια χαρακτηριστικά της εβδομάδας, αλλά η συννεφιά θα είναι αυξημένη σε τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς. Η πιθανότητα βροχής παραμένει χαμηλή.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις, με θερμοκρασία περίπου 11 έως 21 βαθμούς και πιθανότητα ασθενών τοπικών φαινομένων, χωρίς να διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία.

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Στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου θα υπάρχουν εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός αναμένεται κατά βάση ήπιος.

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Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά πλησιάζει μεταβολή

Η Πέμπτη θα είναι σχετικά ζεστή για την εποχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 24 βαθμούς, με πρωινές τιμές κοντά στους 15–16.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου από 14 έως 22 βαθμούς, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται στις βραδινές ώρες. Στη βόρεια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην κεντρική Μακεδονία, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα βροχοπτώσεων. Για τη Θεσσαλονίκη οι νεότερες ωριαίες ενδείξεις προβλέπουν μπόρες αργά το βράδυ, με πιθανή συνέχιση των φαινομένων μετά τα μεσάνυχτα.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία αντίστοιχη ένδειξη έντονης μεταβολής για την ημέρα αυτή.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου – Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια

Η Παρασκευή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται πιθανότητα βροχών και πρόσκαιρων καταιγίδων μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με μεγαλύτερη ένταση τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και ο καιρός να βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς.

Αντίθετα, η Αθήνα φαίνεται ότι θα διατηρήσει αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Η πιθανότητα βροχής στην πρωτεύουσα εμφανίζεται μικρή στο συγκεκριμένο προγνωστικό σενάριο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Η ακριβής γεωγραφική κατανομή των φαινομένων χρειάζεται επανεκτίμηση με τα νεότερα δελτία.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου – Αυξάνεται η αστάθεια στην Αττική

Το Σάββατο παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Αττική. Οι διαθέσιμες ωριαίες προγνώσεις δείχνουν πιθανότητα τοπικών βροχών ή σύντομων μπόρων το πρωί και εκ νέου αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται περίπου από 14 έως 23 βαθμούς, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων. Η συνολική ημερήσια πιθανότητα βροχής εκτιμάται περίπου στο 55%, ποσοστό που δεν σημαίνει ότι θα βρέχει σε όλη την Αττική ή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με θερμοκρασία περίπου 11–21 βαθμούς. Η πιθανότητα βροχής στη διάρκεια της ημέρας εμφανίζεται μικρή, αλλά αυξάνεται προς τη νύχτα.

Για τη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι λεπτομέρειες της μεταβολής παραμένουν λιγότερο ασφαλείς σε αυτή την προγνωστική απόσταση.

Άνεμοι και κατάσταση στις θάλασσες

Στην αρχή της εβδομάδας οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Δεν διαφαίνεται από τη γενική πρόγνωση της Τρίτης εκτεταμένη επικράτηση θυελλωδών ανέμων.

Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Κρητικό και στο Καρπάθιο πέλαγος οι συνθήκες απαιτούν έλεγχο των ειδικών ναυτικών προγνώσεων, ιδίως από την Πέμπτη και μετά, όταν αναμένεται μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Δεν υπάρχουν επαρκώς επιβεβαιωμένα στοιχεία για να δοθούν συγκεκριμένα μποφόρ ανά θαλάσσια περιοχή για όλες τις ημέρες, χωρίς κίνδυνο ανακρίβειας.

Τι χρειάζεται προσοχή

Πρώτα από όλα, οι τοπικές ομίχλες της Τρίτης και της Τετάρτης, ιδιαίτερα σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενδέχεται να περιορίσουν την ορατότητα κατά τις πρωινές μετακινήσεις.

Δεύτερον, η πιθανή επιδείνωση στη Μακεδονία από το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή, με πρόσκαιρες καταιγίδες.

Τρίτον, η αυξημένη πιθανότητα βροχής στην Αττική το Σάββατο. Προς το παρόν δεν τεκμηριώνεται γενικευμένη επικίνδυνη κακοκαιρία για ολόκληρη τη χώρα.

Η εβδομάδα αρχίζει με ήπιο καιρό, αρκετή ηλιοφάνεια και ευχάριστες μεσημεριανές θερμοκρασίες. Από το βράδυ της Πέμπτης και προς το Σαββατοκύριακο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις τοπικές βροχές και στις πιθανές καταιγίδες. Η πρόγνωση για Παρασκευή και Σάββατο παραμένει πιο ευμετάβλητη.