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Η Wall Street Journal ανέφερε ότι η πρώην πρέσβειρα φέρεται να ζήτησε χρήματα από τον πολιτικό υποστηρικτή Έρικ Ντίτερς, υποσχόμενη να αξιοποιήσει κυβερνητικές διασυνδέσεις για την επίλυση νομικών και φορολογικών του εκκρεμοτήτων.

Ο Έρικ Ντίτερς κατηγόρησε δημόσια την Γκίλφοϊλ για εκβιασμό, ισχυριζόμενος ότι διαθέτει αποδεικτικό υλικό και ηχητικά ντοκουμέντα που υποστηρίζουν τις καταγγελίες του σχετικά με αθέμιτες οικονομικές συναλλαγές.

Η ίδια απορρίπτει κατηγορηματικά το σύνολο των ισχυρισμών και έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει νομικά εναντίον του, ενώ παράλληλα αρνείται δημοσιεύματα που την εμπλέκουν σε μη εξοφλημένους λογαριασμούς κατά τη θητεία της.

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Πριν συμπληρώσει έναν χρόνο στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποχώρησε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, έπειτα από απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, με τη Wall Street Journal να παρουσιάζει στοιχεία για τη σχέση της με τον πολιτικό υποστηρικτή του κινήματος MAGA, Έρικ Ντίτερς, καθώς και καταγγελίες που αφορούν οικονομικές απαιτήσεις και πιθανή αξιοποίηση κυβερνητικών διασυνδέσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της WSJ, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε στείλει μηνύματα στον Ντίτερς ζητώντας του χρήματα, με την υπόσχεση ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξέταζε φορολογικές και νομικές εκκρεμότητές του. Η ίδια αρνείται το σύνολο των κατηγοριών και έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει νομικά εναντίον του.

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Η έρευνα της Wall Street Journal, η οποία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι με τη συνδρομή και ελληνικών πηγών, περιλάμβανε και μια ακόμη υπόθεση. Επικαλούμενη μαρτυρία, η εφημερίδα ανέφερε ότι, λίγες ημέρες πριν από την παραίτησή της, η Γκίλφοϊλ ρώτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εάν υπήρχε δυνατότητα να αφαιρεθεί από το διαδίκτυο δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail. Το άρθρο υποστήριζε ότι δεν είχε εξοφλήσει λογαριασμό 1.586 ευρώ, ο οποίος αφορούσε δύο κιβώτια σαμπάνιας και ένα δείπνο.

Κατά την ίδια μαρτυρία, αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τής ζήτησαν να παρουσιάσει την απόδειξη πληρωμής, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, να την προσκομίσει. Η πρώην πρέσβειρα απορρίπτει τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Ο Έρικ Ντίτερς και η ρήξη με την πρώην πρέσβειρα

Ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο των αποκαλύψεων είναι ο 63χρονος Έρικ Ντίτερς, πρώην δικηγόρος από το Κεντάκι και το Οχάιο, πολιτικός δωρητής και ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος κατηγόρησε τη Γκίλφοϊλ για εκβιασμό και μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», με την Αναστασία Γιάμαλη, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για όσα οδήγησαν στη ρήξη τους.

Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να μιλήσει σε αυτή τη χρονική συγκυρία και να αποκαλύψει όσα υποστηρίζει για την πρώην πρέσβειρα, ο Ντίτερς απάντησε ξεκάθαρα ότι κίνητρό του ήταν η εκδίκηση. «Το έκανα από εκδίκηση. Καθαρή εκδίκηση επειδή δεν με βοήθησε στον σκοπό που ήθελα τη βοήθειά της», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, βασικός λόγος της αντιπαράθεσής τους ήταν η υπόθεση του γιατρού Ντουράνι, τον οποίο αποκάλεσε «Χασάπη του Πακιστάν». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο συγκεκριμένος γιατρός πραγματοποίησε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη σε 580 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 185 παιδιά. Ο Ντίτερς ανέφερε ότι ασκήθηκε δίωξη στον γιατρό, ο οποίος στη συνέχεια διέφυγε από τη χώρα, και ότι ο ίδιος επιδίωκε τη συνδρομή της Γκίλφοϊλ προκειμένου να επιτευχθεί η έκδοσή του πίσω στις ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξε, η πρώην πρέσβειρα δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια για το ζήτημα. Παράλληλα, ανέφερε ότι εκείνη τού ζήτησε να καταβάλει επιπλέον 100.000 δολάρια για την εξόφληση λογαριασμού της American Express. Ο Ντίτερς συνέδεσε, μάλιστα, τη χρονική στιγμή των αποκαλύψεών του με την ακύρωση μιας ετήσιας εκδήλωσης που διοργανώνει, του Patriots Day Freedom Fest. Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά, όπως είπε, ακυρώθηκε επειδή δεν είχαν αγοραστεί αρκετά εισιτήρια VIP.

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Αφού διαπίστωσε ότι η ακύρωση συγκέντρωσε ευρεία δημοσιότητα σε εθνικό επίπεδο, άρχισε, όπως περιέγραψε, να εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για την υπόθεση της Γκίλφοϊλ, προκειμένου να προβάλει και τη δικαστική διαμάχη που αφορά τον γιατρό Ντουράνι.

«Αν τα εθνικά μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτό, ίσως αν τους δώσω την ιστορία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και συνδεθεί με τη δικαστική διαμάχη του δόκτορα Ντουράνι, να μπορέσω να τραβήξω την προσοχή στον σκοπό του δόκτορα Ντουράνι», ανέφερε, εξηγώντας ότι η απόφασή του να μιλήσει επηρεάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κάλυψαν την ακύρωση της εκδήλωσής του.

Οι οικονομικές συναλλαγές και οι σχέσεις με το περιβάλλον Τραμπ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον Ντίτερς να πληρώσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων, ενώ φέρεται να προσφέρθηκε να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις της στην κυβέρνηση Τραμπ για να τον βοηθήσει σε ζητήματα που αφορούσαν την Εφορία και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

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Ο Ντίτερς είχε ήδη καταβάλει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, συνολικά 300.000 δολάρια στη Γκίλφοϊλ για ομιλίες. Παράλληλα, επιδίωκε τη βοήθειά της σε προσωπικά φορολογικά και νομικά ζητήματα.

Η Wall Street Journal τον περιγράφει ως πρώην δικηγόρο, πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο και πρώην συνιδιοκτήτη γνωστής αμερικανικής αλυσίδας εστιατορίων. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από δικαστικές υποθέσεις στο Κεντάκι και το Οχάιο, ενώ εξελίχθηκε σε ένθερμο υποστηρικτή του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Οι δραστηριότητές του περιλάμβαναν επίσης τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχαν γνωστοί σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με την WSJ, ο Ντίτερς δήλωσε ότι πλήρωσε στη Γκίλφοϊλ 300.000 δολάρια σε βάθος χρόνου για ομιλίες, ενώ κατέβαλε 200.000 δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και 100.000 δολάρια στον Έρικ Τραμπ.

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Επιπλέον, στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, όπως αναφέρει η εφημερίδα, καταγράφουν συνεισφορά 125.000 δολαρίων από τον Ντίτερς σε επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2022.

«Την έβλεπα ως πολιτική φίλη και σύμμαχο»

Μιλώντας στο Mega, ο Ντίτερς υποστήριξε ότι πριν από τη διαφωνία για την American Express θεωρούσε τη Γκίλφοϊλ πολιτική φίλη και σύμμαχό του, από την οποία θα μπορούσε να ζητήσει νόμιμη βοήθεια.

«Μέχρι το περιστατικό με την American Express, την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την θεωρούσα πολιτικό φίλο, πολιτικό σύμμαχο, κάποια που νόμιμα θα μπορούσε ίσως να με βοηθήσει», είπε. Παράλληλα, επέμεινε ότι, κατά την άποψή του, τόσο τα αιτήματά του όσο και οι ενέργειες της Γκίλφοϊλ ήταν νόμιμα και δεν περιείχαν κάτι απρεπές.

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Όπως περιέγραψε, η κατάσταση άλλαξε όταν εκείνη προτάθηκε για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ανάληψη ενός τέτοιου αξιώματος συνεπαγόταν κανόνες και υποχρεώσεις που έπρεπε να τηρούνται.

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Ο Ντίτερς υποστήριξε ότι, ενώ η Γκίλφοϊλ δεν είχε προηγουμένως ανταποκριθεί στα αιτήματα που της είχε θέσει, εκείνη τού ζήτησε στη συνέχεια 100.000 δολάρια. Όπως είπε, της απάντησε ότι δεν είχε κάνει όσα είχαν συζητήσει και ότι, όταν εκείνη άρχισε να υπόσχεται πως θα τον βοηθούσε σε διάφορα ζητήματα, ο ίδιος είχε πλέον χάσει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό της.

Ερωτηθείς πώς αντιμετώπισε την είδηση ότι θα αναλάμβανε καθήκοντα στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ο Ντίτερς υποστήριξε ότι εξέλαβε την τοποθέτησή της ως τρόπο απομάκρυνσής της από το πολιτικό περιβάλλον της Ουάσιγκτον.

«Το είδα καθαρά, καθαρά ως έναν τρόπο να τη βγάλουν από τη μέση, να τη διώξουν από τη χώρα, να της πετάξουν ένα κοκαλάκι», ανέφερε. Στη συνέχεια χαρακτήρισε την επιλογή της κακή τόσο για το αμερικανικό κοινό όσο και για τον ελληνικό λαό, ενώ τη συνέδεσε με τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

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Οι βαριές προσωπικές κατηγορίες του Ντίτερς

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Αναστασία Γιάμαλη τον ρώτησε πώς θα περιέγραφε τον χαρακτήρα της Γκίλφοϊλ. Ο Ντίτερς εξαπέλυσε σειρά προσωπικών επιθέσεων εναντίον της, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς. «Μόλις εκείνη και ο Ντον Τζούνιορ χώρισαν, η δύναμή της στην κυβέρνηση Τραμπ έκανε… φιου», είπε, προτού συνεχίσει: «Είναι χειριστική. Είναι πιεστική. Είναι μοχθηρή. Είναι ιδιοτελής. Είναι κακιά. Είναι απαίσια. Είναι ένας από τους πιο αυταρχικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποτελούν δηλώσεις του ίδιου και δεν συνιστούν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα συμπεράσματα. Αναφερόμενος στα 300.000 δολάρια που είχε καταβάλει στη Γκίλφοϊλ, εξήγησε ότι τα χρήματα αφορούσαν τη συμμετοχή της σε ένα φεστιβάλ που διοργάνωνε στο Κεντάκι. Όπως είπε, την επέλεξε επειδή η παρουσία της θα προσέδιδε μεγαλύτερη προβολή στην εκδήλωση.

«Ήθελα να έρθει να μιλήσει επειδή έδινε μια επιπλέον λάμψη», ανέφερε. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με τον ίδιο, η Γκίλφοϊλ ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και είχε μόλις αποχωρήσει από το Fox News, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, την καθιστούσε ιδιαίτερα δημοφιλή. Ο Ντίτερς υποστήριξε ακόμη ότι μετά τον χωρισμό της από τον Τραμπ Τζούνιορ η δημοτικότητά της μειώθηκε.

Το ηχητικό διάρκειας 16 λεπτών και οι νέοι ισχυρισμοί

Ο Ντίτερς αναφέρθηκε επίσης σε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας 16 λεπτών, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, έχει στην κατοχή του και θεωρεί επιβαρυντικό για τη Γκίλφοϊλ. Στη συνέντευξή του έκανε λόγο για σοβαρές αποκαλύψεις και υποστήριξε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε καταδίκη της για προδοσία του αμερικανικού έθνους.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από σήμερα, κατά τη γνώμη μου, θα θεωρείται διεθνής εγκληματίας, προδότης του αμερικανικού λαού, προδότης της Ελλάδας», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πρόσωπο που συνδέεται με την κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να μεταφέρει πληροφορίες σε ανθρώπους στις ΗΠΑ, χωρίς να βρει ανταπόκριση. Ο Ντίτερς υποστήριξε ότι στόχος είναι να δημοσιοποιηθούν στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες της Γκίλφοϊλ, προς όφελος τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ελλάδας, ώστε να υπάρξει αλλαγή της κατάστασης.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ο επόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι πρόσωπο υψηλού επιπέδου, ικανό να υπηρετήσει ουσιαστικά τα συμφέροντα και των δύο χωρών.

Όταν ρωτήθηκε εάν διαθέτει αποδεικτικό υλικό που στηρίζει τις καταγγελίες του, ο Ντίτερς απάντησε καταφατικά. Όπως είπε, η πηγή του διαθέτει 7.800 σελίδες υλικού και του έχει αποστείλει δύο υπομνήματα. Ανέφερε ότι έχει διαβάσει τα έγγραφα και έχει στη διάθεσή του γραπτά μηνύματα προς τη Γκίλφοϊλ, ηλεκτρονικά αρχεία και αναζητήσεις.

«Είναι πραγματικά κακό και πραγματικά ισχυρό», είπε, προσθέτοντας ότι προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα μέρος του υλικού. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε λέξεις όπως «δωροδοκία», «κοκαΐνη» και «μετρητά», χωρίς οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί να αποτελούν από μόνοι τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Η απάντηση της Γκίλφοϊλ και η κριτική για τη στάση της

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, ο Ντίτερς σχολίασε τη δημόσια αντίδραση της Γκίλφοϊλ απέναντι στις καταγγελίες. Υποστήριξε ότι δεν έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις ούτε έχει πραγματοποιήσει συνεντεύξεις Τύπου για να απαντήσει αναλυτικά στα όσα της αποδίδει.

Όπως είπε, η πρώην πρέσβειρα περιορίστηκε σε ανακοίνωση μέσω των δικηγόρων της, στην οποία απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ο Ντίτερς αμφισβήτησε τη συγκεκριμένη στάση, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ώστε, όπως ανέφερε, να παρουσιάσει ποια σημεία των ισχυρισμών του θεωρεί ψευδή.

«Γιατί δεν είναι μπροστά σε μια κάμερα να δείξει πού λέω ψέματα; Για ποιο πράγμα λέω ψέματα;» διερωτήθηκε, επαναλαμβάνοντας ότι, κατά την άποψή του, η Γκίλφοϊλ δεν έχει δώσει επαρκείς δημόσιες απαντήσεις. «Κρύφτηκε πίσω από μια δήλωση Τύπου που ετοίμασαν οι δικηγόροι της», κατέληξε.

Οι παραπάνω καταγγελίες και οι αναφορές στο ηχητικό υλικό αποτελούν ισχυρισμούς του Έρικ Ντίτερς, όπως παρουσιάστηκαν στη συνέντευξή του και στα δημοσιεύματα που επικαλείται το ρεπορτάζ. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του.