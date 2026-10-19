Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή τις πρωινές ώρες λόγω της ομίχλης και της περιορισμένης ορατότητας που αναμένονται σε πολλές περιοχές.

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού με νεφώσεις και τοπικές βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν αρχικά τα βορειοδυτικά τμήματα.

Η αστάθεια θα επεκταθεί την Πέμπτη στα δυτικά και βόρεια, ενώ η περαιτέρω εξέλιξη των φαινομένων παρουσιάζει προγνωστική αβεβαιότητα για το τέλος της εβδομάδας.

Συνιστάται ο τακτικός έλεγχος των επίσημων δελτίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και των θαλάσσιων σκαφών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αρκετή ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας μπαίνει η Ελλάδα στη νέα εβδομάδα. Η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου αναμένεται γενικά ήπια, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 23–24 βαθμούς Κελσίου. Η βασική πρωινή δυσκολία δεν θα είναι η βροχή αλλά η ομίχλη και η περιορισμένη ορατότητα, ιδίως σε εσωτερικές λεκάνες, δυτικά παράκτια και κατά τόπους στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η εικόνα αλλάζει σταδιακά από την Τετάρτη, με περισσότερες νεφώσεις και πρώτες βροχές στα βορειοδυτικά· την Πέμπτη η αστάθεια επεκτείνεται στα δυτικά και βόρεια.

Δευτέρα: η εικόνα σε όλη τη χώρα

Advertisement

Advertisement

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές νεφώσεις και αρκετή ψύχρα νωρίς το πρωί. Στη Δυτική Μακεδονία οι χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να πλησιάσουν το μηδέν σε ορισμένες περιοχές, ενώ το μεσημέρι θα επικρατήσουν 17–18 βαθμοί. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη οι μέγιστες θα φτάσουν τους 21–23 βαθμούς.

Στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά θα επικρατήσει ήπιος καιρός, με 21–23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία αναμένονται έως 22–24 βαθμοί. Στην Πελοπόννησο, κυρίως στα δυτικά, ο υδράργυρος μπορεί τοπικά να αγγίξει τους 24 βαθμούς. Στα Επτάνησα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας, με μέγιστες περίπου 21–23 βαθμούς.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κινηθεί κατά κανόνα γύρω στους 21–23 βαθμούς, με γενικά ευνοϊκές συνθήκες.

Αθήνα και Αττική: ήλιος, έως 23 βαθμοί

Στην Αθήνα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά το μεσημέρι μπορεί να αυξηθούν πρόσκαιρα. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 22–23 βαθμούς Κελσίου· σε ψυχρότερες περιοχές της Αττικής η ελάχιστη μπορεί να είναι χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, 2–3 μποφόρ, αρχικά μεταβλητοί ή βόρειοι και αργότερα κυρίως νότιοι. Νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται τοπικά περιορισμένη ορατότητα.

Θεσσαλονίκη: πρωινή ψύχρα και τοπική ομίχλη

Advertisement

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη, κυρίως κοντά σε υγρές και πεδινές περιοχές. Στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί 2–3 μποφόρ.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: βελτιωμένος καιρός

Στην Κρήτη αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με παροδικές τοπικές νεφώσεις, κυρίως σε ορεινά και νότια τμήματα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 21–23 βαθμούς. Δεν προκύπτει από τη βασική πρόγνωση της Δευτέρας γενικευμένο επεισόδιο ισχυρών βροχών για το νησί.

Advertisement

Στα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο και την Κω έως την Κάρπαθο, αναμένονται γενικά καλές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και μέγιστες τοπικά έως 23 βαθμούς. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι βορειοδυτικοί άνεμοι, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, μπορεί να φτάσουν τα 4–5 μποφόρ και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί τα 6. Για μικρά σκάφη απαιτείται έλεγχος της τοπικής θαλάσσιας πρόγνωσης.

Άνεμοι, θάλασσες και σημεία προσοχής

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως 3–4 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο αναμένονται νότιοι 3–4 μποφόρ, ενώ στα περισσότερα υπόλοιπα τμήματα θα επικρατήσουν βόρειες–βορειοδυτικές διευθύνσεις 3–4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η ΕΜΥ δίνει τοπικά μεγαλύτερες εντάσεις έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ το πρωί. Δεν αναμένεται γενικευμένη θαλασσοταραχή, αλλά οι τοπικές συνθήκες διαφέρουν από δίαυλο σε δίαυλο.

Advertisement

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην πρωινή οδήγηση εξαιτίας ομίχλης ή περιορισμένης ορατότητας, καθώς και στη μεγάλη διαφορά πρωινής και μεσημεριανής θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια και ορεινή χώρα. Δεν επιβεβαιώνεται από τις πηγές που ελέγχθηκαν νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων ειδικά για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Για οποιαδήποτε μεταβολή απαιτείται έλεγχος των επίσημων προειδοποιήσεων της ΕΜΥ.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου: διατηρείται η καλοκαιρία

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια έως το μεσημέρι. Πιθανή τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, 3–4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά.

Advertisement

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: πρώτες βροχές στα βορειοδυτικά

Advertisement

Αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοδυτικά από το μεσημέρι. Οι νότιοι άνεμοι στα δυτικά θα ενισχυθούν στα 5–6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι 3–4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: φθινοπωρινή μεταβολή στα δυτικά και βόρεια

Στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα επικρατήσουν γενικά καλύτερες συνθήκες, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Νότιοι άνεμοι 3–5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Advertisement

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: πιθανή επέκταση της διαταραχής

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα μετακίνησης της φθινοπωρινής διαταραχής από τα δυτικά προς περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές. Η γεωγραφική έκταση, η διάρκεια και η ένταση των φαινομένων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Δεν θα ήταν ασφαλές να δοθούν από τώρα συγκεκριμένα ύψη βροχής ή ώρες εκδήλωσης ανά πόλη.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα

Για το Σάββατο η εικόνα παραμένει ανοιχτή: υπάρχει ενδεχόμενο να διατηρηθεί κατά τόπους η αστάθεια, αλλά η πορεία της διαταραχής μπορεί να αλλάξει στις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις. Όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις ή θαλάσσια ταξίδια θα πρέπει να επανελέγξουν την πρόγνωση της ΕΜΥ την Πέμπτη και την Παρασκευή.