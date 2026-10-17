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Με μια φωτογραφία στα social media με αφορμή τα γενέθλια του Φίλιππου- Κωνσταντίνου Φιλίππου του συγκροτήματος One, ο Δημήτρης Χανιώτης αποκάλυψε ότι έγινε πατέρας. Ο τραγουδιστής που για αρκετά χρόνια είχε χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι την επανένωση του boy band που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Θεοφάνους, απέκτησε παιδί μέσα από τη σχέση του με τη Μαριαλένα, η οποία όταν ήταν μικρό κορίτσι ήταν μεγάλη φαν του και μετά από μια τυχαία γνωριμία που κατέληξε σε έναν μεγάλο έρωτα, έμεινε έγκυος μετά από έξι μήνες σχέσης.

Την χαρμόσυνη είδηση γνώριζαν φυσικά από την πρώτη στιγμή όλα τα μέλη των One, που έχουν ήδη γνωρίσει τη σύντροφο του Δημήτρη Χανιώτη, ενώ ο ίδιος είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο στον The 2night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι περιμένει το πρώτο του παιδί.

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«Τώρα πρέπει να δουλεύω και να βρίσκω τρόπους να δουλεύω πιο σκληρά για να βοηθάω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, την αδελφή μου και πλέον και το παιδί μου» είχε πει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει ότι στα χρόνια που είχε μείνει μακριά από τη showbiz, σπούδασε αρτοποιεία-ζαχαροπλαστική, και μάλιστα ασχολήθηκε επαγγελματικά με το αντικείμενο.