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Ο καλλιτέχνης αναφέρεται στην αποχώρησή του από τους ONE, υποστηρίζοντας ότι η ένταση με τον Γιώργο Θεοφάνους ήταν αποτέλεσμα ανασφάλειας και έλλειψης αναγνώρισης.

Παρά την κακοποίηση που υπέστη στο παρελθόν, ο ίδιος δηλώνει πως δεν επιδίωξε ποτέ τη δημιουργία οικογένειας λόγω προσωπικών ανασφαλειών.

Ο Χριστοφόρου τονίζει ότι δεν απέκτησε περιουσία, καταγγέλλοντας παράλληλα την ύπαρξη οικονομικού ρατσισμού απέναντι στους ποπ καλλιτέχνες στην Ελλάδα.

Ο τραγουδιστής επιστρέφει δισκογραφικά μετά από πολλά χρόνια, προετοιμάζοντας παράλληλα έναν live δίσκο σε συνεργασία με την Ελένη Δήμου.

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Αφορμή για τη συνάντησή μας με τον Κωνσταντίνου Χριστοφόρου στάθηκε η κυκλοφορία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο «Τα disco καλοκαίρια μας» από τη Minos- EMI, με χορευτικές διασκευές παλιότερων επιτυχίων των 80’s και των 90’s και δύο νέα τραγούδια. Όσοι τον γνωρίζουν από κοντά, το πρώτο πράγμα που θα σου πουν είναι ότι έχει τόσο μεγάλο πάθος με τη δουλειά του, είναι κυριολεκτικά «τρελαμένος» για τη μουσική.

«Δεν έχω πάει ποτέ σε ψυχολόγο. Δεν το παίζω μάγκας, αλλά δεν πήγα ποτέ» παραδέχεται ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στην κάμερα της HuffPost. «Δεν ξέρω, μπορεί και να φοβόμουν. Έχω την εντύπωση ότι με έχουν πάει πολύ πίσω οι “σκληρές” μου αλήθειες. Έχω δυο τρεις φίλους που μου λένε να μην αυτομαστιγώνομαι τόσο πολύ. Μου κάνω φοβερή αυτοκριτική, με πάει πίσω αυτό, μου στερεί ενέργεια. Αν με είχα ζωντανά μπροστά μου, θα μου έριχνα πάρα πού ξύλο. Ανασφάλειες είναι όλα αυτά νομίζω, όλα πηγάζουν από την παιδική ηλικία.

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«Έχω αδικήσει τον εαυτό μου πάρα πολύ. Μου έκλεισαν πόρτες, θα μπορούσα να έχω κάνει μεγαλύτερα πράγματα».

«Τώρα συνειδητοποιώ τι σπουδαία πράγματα έχουμε κάνει με τους ONE. Αν πήγαινα το χρόνο πίσω, πάλι θα αποχωρούσα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα με τον ίδιο τρόπο. Θεωρώ ότι το έκανα λίγο απότομα και άγαρμπα γιατί ήμουν φοβισμένος».

«Διαφωνούσα πάρα πολύ με τον Γιώργο Θεοφάνους τότε, βρισκόμασταν σε συνεχή ένταση. Ένιωθα ότι δεν αναγνωριζόταν η προσφορά μου γιατί έκανα πολλά πράγματα και πίσω από τα φώτα. Για πολλά χρόνια δεν μιλούσαμε, δουλέψαμε μετά ξανά μαζί. Ο Γιώργος θα μπορούσε να είναι ο μεγάλος μου αδελφός. Ακόμα τον αγαπάω. Έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν μου συγχώρησε ότι έφυγα».

«Έκανα τώρα έναν ολόκληρο δίσκο μετά από 16,17 χρόνια. Έχουμε ήδη στα σκαριά και έναν live δίσκο με την Ελένη Δήμου» αποκαλύπτει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στη HuffPost.

«Δεν είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κακοποίηση. Περάσαμε τόσο άσχημα που ούτε να τα σκέφτομαι δεν θέλω. Ίσως αυτή η έλλειψη αυτοεκτίμησης που έχω καμιά φορά πηγάζει από την παιδική ηλικία. Ήταν πολύ οδυνηρό αυτό που πέρασα, η μαμά μου ήταν κι αυτή θύμα.

«Δεν έκανα ποτέ οικογένεια, είχα κάνει μία μεγάλη σχέση, ίσως λόγω ανασφάλειας, αλλά μετά δεν ήθελα ποτέ ξανά».

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου συνεργάζεται και με τη Μαντώ στη νέα του δισκογραφική δουλειά

«Έκανα πολλά λάθη στη ζωή μου. Δεν έκανα περιουσία γιατί δεν εκτιμώ τα λεφτά. Έχω βρεθεί χωρίς χρήματα, ποιος καλλιτέχνης δεν έχει βρεθεί. Να σου θυμήσω ότι βλέπαμε πριν από 15 χρόνια να παίρνουν τα ρούχα από το σπίτι της Άννας Βίσση. Αν ήμουν προσεκτικός, θα είχα εκατομμύρια αν και δεν ήμουν ποτέ ακριβοπληρωμένος, γιατί υπάρχει “οικονομικός ρατσισμός” στους αμιγώς ποπ καλλιτέχνες στην Ελλάδα».

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«Ήξερα ότι δεν θα πάω πέρσι στη Eurovision. Το έκανα γιατί μετά από χρόνια η ΕΡΤ έκανε ξανά τελικό. Ήθελα να πάω για να είμαι εκεί. Όχι, δεν πιστεύω υπάρχει πια ηλικιακός ρατσισμός στον διαγωνισμό, χάρη στους εκπροσώπους της Ιταλίας αλλά και της Φινλανδίας που ήταν πιο μεγάλοι και πήγαν καλά. Η Καλομοίρα όμως είχε δίκιο όταν το είχε πει και την υποστήριξα τότε».

Τι πιστεύει πραγματικά ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για την επιλογή- αλλά και την εμφάνιση του- Ακύλα και τα παράπονα που ακούστηκαν για τον Φωκά Ευαγγελινό;

Τι είχε συμβεί την πρώτη φορά που γνώρισε την Άννα Βίσση τη δεκαετία του ’90 και από τότε έχουν συνεργαστεί ουκ ολίγες φορές; «Έχω περάσει τρία μουσικά πανεπιστήμια μαζί της» παραδέχεται.

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Πριν γίνει γνωστός στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είχε υπάρξει teen idol στην Κύπρο με μεγάλο του «αντίπαλο» τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. «Αυτός ήταν ίσως και ο λόγος που δεν γίναμε ποτέ φίλοι» ομολογεί. «Οι φαν μας δημιουργούσαν αυτές τις κόντρες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα μαζί, εγώ στο πιάνο, αυτός στην κιθάρα».

Τι πιστεύει για τα κακεντρεχή σχόλια που ακούστηκαν για τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη; «Υπήρχε μια περίοδος που είχε πρόβλημα με τη φωνή του, τώρα όχι, το έφτιαξε. Είναι αδιανόητη η τάση του διαδικτύου για ανθρωποφαγία. Ο Μιχάλης το βίωσε πολύ άσχημα και είχα θυμώσει πάρα πολύ».

«Και σήμερα μου μιλάμε μου κλείνουν πόρτες στη δουλειά. Υπάρχει ζήλια και ανταγωνισμός., Έχουν πει “μην πάρετε τον Χριστοφόρου, είναι ακριβός”. Ίσα ίσα που έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις γιατί μου αρέσουν οι συνεργασίες. Όχι, δεν με έχουν σκεφτεί για την τηλεόραση στην Ελλάδα, στην Κύπρο έχω παρουσιάσει παιδικό talent show. Ίσως γιατί δεν ανήω σε παρέες και κλίκες. Μόνο ο Θέμης Μάλλης με είχε σκεφτεί για ένα show που δεν έγινε ποτέ».

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