Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την τελευταία εβδομάδα της σεζόν, οι τηλεοπτικές εκπομπές κατέγραψαν μεταβαλλόμενα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό και στο σύνολο των τηλεθεατών.

Ο Γιώργος Λιάγκας κυριάρχησε στη ζώνη του, ενώ η εκπομπή Happy Day διατήρησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό κατά τις πρωινές ώρες.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της κρατικής τηλεόρασης σημείωσαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, επηρεάζοντας αρνητικά τα νούμερα των ψυχαγωγικών προγραμμάτων της prime time ζώνης.

Οι σειρές μυθοπλασίας εμφάνισαν διαφοροποιημένες επιδόσεις, με το «Μπαμπά σ' αγαπώ» και τη «Γη της Ελιάς» να καταγράφουν ικανοποιητικά ποσοστά πριν από το φινάλε τους.

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Τελευταία εβδομάδα της σεζόν για τις ψυχαγωγικές εκπομπές των μεγάλων ιδιωτικών σταθμών αλλά η τηλεθέαση συνεχίζει να κάνει τα δικά της παιχνίδια: Το πρωί της Δευτέρας, το δυναμικό κοινό προτίμησε αρχικά το Happy Day του ALPHA (12,7%) με την «Κοινωνία Ώρα Mega» να μένει πίσω με 10,9%. Στο σύνολο κοινού όμως το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη έκοψε πρώτο το νήμα με 19,3% για να ακολουθήσει το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με16,9% παρά την απουσία του Άκη Παυλόπουλου.

Μετά το οριστικό τέλος του Buongiorno, το κοινό 18-54 προτίμησε τον Γιώργο Λιάγκα: Η τηλεθέαση της εκπομπής του ανέβηκε στο 14,1% αγγίζοντας το 16,5%. Η Κατερίνα Καινούργιου ακολούθησε με 10,7%, ενώ το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου, που μένει επίσης εκτός STAR μετά την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έπεσε στο 3,9%.

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Η Κατερίνα Καινούργιου.

Στο σύνολο κοινού, οι «Αταίριαστοι» συγκέντρωσαν την πιο υψηλή τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη με 14,9% με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 να ακολουθεί από κοντά με 14,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το OPEN, με 11,2%.

Πρωτιά σεζόν στην τηλεθέαση του συνόλου για το δίδυμο Ντσούνου- Κούτρα στον ΣΚΑΪ

Υψηλά ποσοστά για τον Πέτρο Κουσουλό στον ΑΝΤ1 (14,6%), χαμηλά η Ζήνα Κουτσελίνη στο STAR (6,3%). Σε ανοδική τροχιά ο Νίκος Ευαγγελάτος (18,7%), αρκετά πιο χαμηλά το δίδυμο Χαριτάτου- Χατζηγεωργίου στο OPEN (2,4%).

Μία από τις πιο χαμηλές επιδόσεις του για τη φετινή σεζόν σημείωσε ο «Τροχός της Τύχης» με 7,6% στο κοινό 18-54, υψηλή τηλεθέαση για το κεντρικό δελτίο του ALPHA (14,1%).

Στα ύψη η τηλεθέαση της ΕΡΤ στην prime time ζώνη

Άκρως ικανοποιητική τηλεθέαση χάρισε στην κρατική τηλεόραση ο αγώνας της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Ο αγώνας ξεκίνησε με 22% αγγίζοντας το 34,1% στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Όσο για το ματς της Γερμανίας με την Παραγουάη ξεκίνησε με 18,1% ανεβαίνοντας μέχρι το 27,7% λίγο πριν από το σφύριγμα της λήξης.

Η Βραζιλία και η Παραγουάη προκρίθηκαν στους 16 του φετινού Μουντιάλ.

Στις σειρές της prime time τα πιο υψηλά ποσοστά συγκέντρωσε στο δυναμικό κοινό το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 13,7%, ενώ άνοδο σημείωσε λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε η «Γη της Ελιάς» με 12,6% και 16,1% στο σύνολο.

Η Δανάη Παππά ήταν χτες καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Μια από τις πιο χαμηλές επιδόσεις για τη φετινή σεζόν σημείωσε το The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, πέφτοντας και αυτό «θύμα» του Μουντιάλ με 6,7% στο κοινό 18-54.