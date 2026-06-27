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Το μυστήριο τελέστηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 παρουσία συγγενών, φίλων και στενών συνεργατών του ζευγαριού.

Μετά την ολοκλήρωση της βάφτισης, ακολούθησε πολυτελής δεξίωση για τους καλεσμένους στο κτήμα The Margi Farm.

Η παρουσιάστρια επέλεξε για την περίσταση ένα μπεζ φόρεμα, ενώ η διακόσμηση του χώρου περιλάμβανε πλήθος από πολύχρωμα άνθη.

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Η βάφτιση της κόρης της Ελένης Τσολάκη και του Παύλου Πετρουλάκη τελέστηκε σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Λαγονήσι. Η μικρή πήρε το όνομα Μαρία.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε συγκινητικό κλίμα παρουσία συγγενών, φίλων και στενών συνεργατών της παρουσιάστριας, ανάμεσα στους οποίους ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό, η Νάνσυ Παραδεισανού, ο Κώστας Φραγκολιάς, η Μαρία Φραγκάκη με τον σύζυγό της Νίκο Μάρκογλου, ο Τάσος Ντούγκας και ο Δημήτρης Μηλιόγλου.

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Η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της, Παύλος Πετρουλάκης. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στο Island τον Σεπτέμβριο του 2017.

Για την περίσταση, η Ελένη Τσολάκη επέλεξε ένα μπεζ φόρεμα της καλής της φίλης Μαρίας Κονίδη (είχε σχεδιάσει και το νυφικό της), ενώ η κόρη της ήταν ντυμένη με ασορτί εμφάνιση.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό.

Η Ελένη Τσολάκη είχε προσπαθήσει να κρατήσει κρυφή την ημερομηνία και την τοποθεσία της βάφτισης, αλλά αυτό δεν στάθηκε τελικά δυνατό. Παρόλα αυτά η ευτυχισμένη μητέρα και ο σύζυγός της δεν έδειξαν να δυσανασχετούν με την παρουσία των φωτογράφων.

Η Ελένη Τσολάκη με τη νεοφώτιστη Μαρία.

Ελένη Τσολάκη: Η γλυκιά εξομολόγηση για την κόρη της

Μετά το πέρας του μυστηρίου, ακολούθησε πολυτελής δεξίωση για τους καλεσμένους του ζευγαριού στο The Margi Farm. Η κόρη της παρουσιάστριας γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 2025. «Πριν γίνω μαμά, δεν είχα καμία σχέση με το σπορ, δεν τα έβλεπα τα μωρά» είχε εξομολογηθεί η Ελένη Τσολάκη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Τώρα τα παρατηρώ, το TikTok μου έχει γεμίσει μωρά. Το θέλαμε πάρα πολύ με τον άντρα μου, πάρα πολλά χρόνια και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά ήρθε στη ζωή μας.

Η Ελένη Τσολάκη με την αρχισυντάκτρια του Happy Day, Μαίρη Παλιαλέξη.

Μου έλεγε η μαμά μου πολλές φορές όταν μιλούσαμε για θέματα μητρότητας πως ‘πώς όταν κάνεις παιδί τα συναισθήματα που θα νιώσεις είναι πρωτόγνωρα, είναι διαφορετικά. Και προσπαθούσα να καταλάβω. Αλλά μπροστά σε αυτό που εγώ ένιωσα το πρώτο δευτερόλεπτο που την έπιασα στα χέρια μου την κόρη μου. Είναι ένα άλλο πράγμα.

Στη λίστα των εκλεκτών καλεσμένων ήταν και ο Δήμος Βερύκιος.

Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει γονιός γιατί όλοι μεγαλώνουμε με αυτές τις πεποιθήσεις και είναι έτσι φτιαγμένη η ελληνική κοινωνία- και αυτό δε σημαίνει κάτι. Ολοκληρωμένος μπορείς να είσαι και χωρίς να κάνεις παιδί. Εγώ αισθάνθηκα ότι ολοκληρώθηκα με τη μικρή» κατέληξε η Ελένη Τσολάκη.

Στη διακόσμηση των τραπεζιών κυριαρχούσαν τα πολύχρωμα άνθη.