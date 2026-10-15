Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά την Πέμπτη, με τις βροχές να περιορίζονται σε ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν ισχυροί φτάνοντας τα οκτώ μποφόρ, καθιστώντας απαραίτητη την επιβεβαίωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων πριν από κάθε μετακίνηση.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή, ενώ η αισθητή πρωινή ψύχρα χαρακτηρίζει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Νέα μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες διαφαίνεται από την Παρασκευή, απαιτώντας συνεχή παρακολούθηση των επίσημων μετεωρολογικών δελτίων.

Οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους, καθώς οι συνέπειες της προηγούμενης κακοκαιρίας ενδέχεται να διατηρούν το οδικό δίκτυο επικίνδυνο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου βρίσκει τη χώρα στην επόμενη ημέρα της σφοδρής κακοκαιρίας. Οι ισχυρές καταιγίδες υποχωρούν σταδιακά, όμως στα ανατολικά και νότια επιμένουν τοπικές βροχές και στο Αιγαίο οι βοριάδες φτάνουν ακόμη τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή για την εποχή, ιδιαίτερα το πρωί στη βόρεια Ελλάδα. Για την Παρασκευή διαφαίνεται νέα μεταβολή, ενώ η εικόνα του Σαββατοκύριακου χρειάζεται παρακολούθηση.

Πού θα βρέξει σήμερα Πέμπτη

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το δελτίο του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, νεφώσεις θα υπάρχουν αρχικά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν και ο καιρός να βελτιωθεί. Στη δυτική και σε μεγάλο μέρος της βόρειας χώρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα.

Αθήνα και Αττική: 14 έως 20 βαθμοί

Στην Αττική η ημέρα ξεκινά με νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών μέχρι τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια αναμένονται διαστήματα με αραιή συννεφιά και βελτιωμένες συνθήκες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 3 έως 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία υπολογίζεται από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Η πρωινή ψύχρα θα είναι αισθητή, χωρίς η σημερινή πρόγνωση να προοιωνίζεται επανάληψη των χθεσινών έντονων φαινομένων.

Θεσσαλονίκη: Ψυχρό πρωινό, έως 18 βαθμοί

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς γενικευμένη βροχόπτωση στην ημερήσια πρόγνωση. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα κυμανθούν γενικά από 6 έως 20 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο μπορεί να πέσει στους 2 βαθμούς, με μέγιστες κοντά στους 15.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: Η τελευταία ουρά της κακοκαιρίας

Advertisement

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα που δοκιμάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, οι τοπικές βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατά το πρώτο μέρος της Πέμπτης. Ανάλογη εικόνα προβλέπεται στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο, με βαθμιαία βελτίωση έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς. Παρότι οι ισχυρές καταιγίδες υποχωρούν, ρέματα, υπερχειλισμένες κοίτες και πλημμυρισμένοι δρόμοι μπορούν να παραμείνουν επικίνδυνοι.

Θάλασσες: Έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Το σημαντικότερο πρακτικό πρόβλημα της ημέρας παραμένει ο άνεμος. Στο Αιγαίο προβλέπονται βόρειοι άνεμοι 6 έως 8 μποφόρ, που θα εξασθενούν σταδιακά από το πρωί. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 έως 6. Μετά τα χθεσινά απαγορευτικά απόπλου και τις ανακοινωμένες αλλαγές σε δρομολόγια της Πέμπτης, η βελτίωση του καιρού δεν συνεπάγεται αυτόματα κανονική εκτέλεση όλων των αναχωρήσεων. Απαιτείται επιβεβαίωση από λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από τη μετάβαση στο λιμάνι.

Advertisement

Οι θερμοκρασίες στην υπόλοιπη χώρα

Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία προβλέπεται από 7 έως 19 βαθμούς, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο από 9 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 21, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 12 έως 19 και στις Κυκλάδες από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι τιμές είναι ενδεικτικές για τις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες και όχι για κάθε πόλη ή ορεινή περιοχή.

Τι ισχύει με τις κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις

Advertisement

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, που είχε εκδοθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου με κόκκινη προειδοποίηση, υποβαθμίστηκε με την επίσημη επικαιροποίηση της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου σε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με πορτοκαλί προειδοποίηση. Το τελευταίο αυτό δελτίο αφορούσε έντονα φαινόμενα έως την Τετάρτη: στην Εύβοια, στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ και στην Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα. Επίσης προειδοποιούσε για βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους 8–9 μποφόρ στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται η χθεσινή κόκκινη προειδοποίηση ως σημερινή, ούτε να θεωρείται ότι το χθεσινό πορτοκαλί δελτίο παρατείνεται αυτομάτως για την Πέμπτη.

Η πενθήμερη προοπτική: Παρασκευή 16 έως Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Η πρόσκαιρη βελτίωση φαίνεται να διακόπτεται από νέα αύξηση της συννεφιάς, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα κεντρικά και νότια. Στην προγνωστική τάση περιλαμβάνονται τοπικές βροχές και ενδεχόμενες σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα. Η έκταση και η έντασή τους θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με νεότερο δελτίο.

Advertisement

Σάββατο 17 Οκτωβρίου: Υπάρχει ένδειξη νέας αστάθειας, κυρίως σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο και νότιο Ιόνιο, με πιθανή μετατόπιση των φαινομένων προς Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Πρόκειται για προγνωστικό σενάριο, όχι για ενεργή έκτακτη προειδοποίηση.

Advertisement

Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Οι έως τώρα ενδείξεις συνηγορούν σε πιο ήπιες συνθήκες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Η πρόγνωση του Σαββατοκύριακου εμφανίζει ακόμη αβεβαιότητα και χρειάζεται επικαιροποίηση.

Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Οκτωβρίου: Για αυτές τις ημερομηνίες δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθεί σήμερα το πρωί αναλυτικό, νεότερο επίσημο δελτίο της ΕΜΥ με ασφαλή γεωγραφική κατανομή βροχών, θερμοκρασίες και ανέμους. Η μακρινότερη τάση παραμένει μεταβλητή· οποιαδήποτε βεβαιότητα για συγκεκριμένες πόλεις ή μποφόρ θα ήταν πρόωρη.

Τι χρειάζεται προσοχή

Advertisement

Οι οδηγοί σε περιοχές που πλημμύρισαν πρέπει να αποφεύγουν κλειστούς δρόμους, χειμάρρους και ιρλανδικές διαβάσεις, ακόμη και χωρίς ενεργή βροχόπτωση. Για ακτοπλοϊκά ταξίδια απαιτείται έλεγχος της τελευταίας ενημέρωσης του λιμεναρχείου και της εταιρείας. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η νέα αστάθεια από την Παρασκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές της πρόγνωσης.

Πηγές και χρόνος ενημέρωσης

ΕΜΥ – Επίσημη ιστοσελίδα και προειδοποιήσεις

ΕΜΥ – Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου 14/10 μέσω Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο – Δελτίο Πέμπτης 15/10, ενημέρωση 14/10 14:52

Κυκλαδική – Μεταβολές ακτοπλοϊκών δρομολογίων