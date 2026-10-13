Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε την παραίτηση της πρέσβεως στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έπειτα από καταγγελίες για ανήθικη συμπεριφορά.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την απομάκρυνσή της, ευχόμενη καλή συνέχεια στην πρώην διπλωμάτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζητούσε χρήματα και ανταλλάγματα από ιδιώτες, χρησιμοποιώντας την επιρροή της.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Γκιλφόιλ αρνούνται τις κατηγορίες και αμφισβητούν την αυθεντικότητα των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν κατά της εντολέως τους.

Η υπόθεση αυτή λαμβάνει ιδιαίτερες πολιτικές διαστάσεις ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από την πρέσβειρα στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να παραιτηθεί από τη θέση της, έπειτα από καταγγελίες για ανήθικη συμπεριφορά, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Advertisement

Advertisement

«Υπήρξε πολύτιμο στέλεχος της ομάδας και της ευχόμαστε τα καλύτερα», είπε η Ζακαράια.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, σε σειρά δημοσιευμάτων, ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι η Γκιλφόιλ ζητούσε ή δεχόταν χρήματα και άλλα ανταλλάγματα από ιδιώτες, προσφέροντας να χρησιμοποιήσει την επιρροή και τις διασυνδέσεις της με στελέχη της κυβέρνησης για να προωθήσει συμφέροντά τους.

«Χιονοστιβάδα» από την Wall Street Journal

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις έπειτα από ένα μπαράζ δημοσιευμάτων της Wall Street Journal. Σύμφωνα με αυτά, η Γκιλφόιλ ζήτησε από δωρητή του Τραμπ 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει χρέος σε πιστωτική κάρτα, ζητώντας να μη μείνει αποδεικτικό ίχνος. Ο δωρητής, ο Έρικ Ντίτερς, ισχυρίζεται ότι δεν έστειλε ποτέ τα χρήματα.

Οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ, Ντέιβιντ Σβαρτς και Τζέσε Μπίναλ, υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς της όφειλε χρήματα για ομιλίες που είχε κάνει πριν από τον διορισμό της, ότι τήρησε τους κανονισμούς μετακινήσεων (σε σχέση με τα ταξίδια της), ενώ αμφισβητούν την αυθεντικότητα των μηνυμάτων. Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δηλώνει ότι εφαρμόζει τις οδηγίες περί δεοντολογίας.

BREAKING: Casa Branca remove embaixadora dos EUA na Grécia por violações éticas Secretária de Imprensa Katie Zacharia: “Pedimos à Embaixadora Guilfoyle que renuncie” ▫️Kimberly Guilfoyle, aliada de longa data de Trump, ex-noiva de Donald Trump Jr e ex-apresentadora da Fox News, enfrenta acusações de violações éticas, incluindo solicitar que um doador pagasse a fatura de seu cartão de crédito e aceitar presentes indevidos de empresários gregos. — Direto da América (@DiretoDaAmerica) October 13, 2026

«Τέλεια καταιγίδα» στην τελική ευθεία προς τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο διορισμός της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποτελεί μέρος μίας ισχυρής διπλωματικής παράδοσης των ΗΠΑ, αφού 7 στους 10 πρέσβεις στη Δυτική Ευρώπη και στην Καραϊβική είναι πολιτικά διορισμένοι εδώ και 60 χρόνια. Η περίπτωση Γκιλφόιλ γίνεται μοναδική, ωστόσο, καθώς συνδυάζει μία ισχυρή και δημόσια προσωπική σχέση με την οικογένεια του Προέδρου Τραμπ, με ένα πολιτικό φορτίο που στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή ίσως επηρεάζει μία εκλογική αναμέτρηση.