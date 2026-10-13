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Το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει έρευνα σχετικά με καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά της πρέσβειρας.

Γκιλφόιλ απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οικονομική διαφορά με τον Έρικ Ντίτερς σχετικά με ανεξόφλητες αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι νομικοί της εκπρόσωποι δηλώνουν ότι η πρέσβειρα συμμορφώθηκε με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς και εξετάζουν τη λήψη νομικών μέτρων για την είσπραξη των οφειλόμενων χρημάτων.

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Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η αποπομπή της.

«Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, λίγες ώρες μετά την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της Γκιλφόιλ σχετικά με τα δημοσιεύματα που την αφορούν.

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Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβειρας από το αξίωμά της, ενώ πηγή με γνώση των διεργασιών εκτιμά ότι η απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα. Το ίδιο δίκτυο μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την πορεία της έρευνας, ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει έρευνα για τις καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος της Γκιλφόιλ.

Trump says they are considering firing Kimberly Guilfoyle: We are not happy. https://t.co/2rg5gUT1O8 October 12, 2026

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, τα οποία κάνουν λόγο για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της στην Αθήνα.

Q: Do you know about the reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece? TRUMP: I just heard about it. It’s too bad. I mean, I don’t know. She’s an ambassador. I just heard a little bit about it. I don’t know too much, but she always very nice. https://t.co/B1BZN0D6nw — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2026

Η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ήταν σαφώς πιο αυστηρή σε σύγκριση με την πρώτη αντίδρασή του, στις 10 Οκτωβρίου, όταν είχε ερωτηθεί για την υπόθεση. Τότε είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε πολλά για το θέμα, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω, είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα λίγα πράγματα για το θέμα. Δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική».

Τις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς αντικρούει μέσω των δικηγόρων της η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά οικονομική διαφορά για υπηρεσίες που του είχε παράσχει πριν από την πρότασή της για το διπλωματικό αξίωμα και όχι κάποια επιλήψιμη συμπεριφορά.

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Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι της, Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς, υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια. Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι εξετάζουν τις διαθέσιμες νομικές επιλογές για την είσπραξη του ποσού, καθώς και για τη διεκδίκηση τυχόν πρόσθετων αξιώσεων.

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Η οικονομική διαφορά και οι υπηρεσίες του 2024 και του 2025

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της Γκιλφόιλ, οι οικονομικές απαιτήσεις της αφορούν αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025.

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Οι ίδιοι απορρίπτουν τον χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως «quid pro quo», δηλαδή ως συναλλαγής με αντάλλαγμα, υποστηρίζοντας ότι η πρέσβειρα ζήτησε την εξόφληση οφειλών για εργασία που είχε ήδη εκτελέσει. Όπως αναφέρουν, ενόψει της μετάβασής της από τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια υπηρεσία, επιδίωξε να διευθετήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που παρέμεναν ανοιχτές.

Η σύμβαση των 200.000 δολαρίων και το υπόλοιπο των 150.000

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Ντίτερς είχε προσλάβει την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι. Κατά τους δικηγόρους της, οι εκδηλώσεις αυτές αξιοποιούνταν από τον ίδιο για την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του, ενόψει των υποψηφιοτήτων του για τη θέση του κυβερνήτη και για το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαΐου 2024, ο Ντίτερς υπέγραψε σύμβαση με το πρακτορείο που είχε αναλάβει να εξασφαλίζει τις εμφανίσεις της Γκιλφόιλ και να εισπράττει τις σχετικές αμοιβές. Η συμφωνία προέβλεπε κατ’ αποκοπήν πληρωμή ύψους 200.000 δολαρίων, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2024.

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Οι δικηγόροι της πρέσβειρας αναφέρουν, επίσης, ότι συμφωνήθηκαν πρόσθετες ομιλίες, καθώς και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης. Για την ύπαρξη της συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επικαλούνται τρίτο πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, ήταν παρόν και έχει επιβεβαιώσει τα σχετικά γεγονότα με ένορκη δήλωση.

Κατά την εκδοχή της πλευράς Γκιλφόιλ, ο Ντίτερς δεν εξόφλησε το συμφωνημένο ποσό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη συνέχεια, φέρεται να κατέβαλλε επί μήνες επιμέρους ποσά, χωρίς, ωστόσο, να καλύψει το σύνολο της οφειλής.

Στην ανακοίνωση γίνεται, ακόμη, αναφορά σε γραπτά μηνύματα του Ντίτερς, στα οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους, απέδιδε τις καθυστερήσεις στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους νομικούς συμβούλους του. Σε άλλα μηνύματα φέρεται να περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας».

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Το ποσό που εξακολουθεί να οφείλεται για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες υπολογίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπου 150.000 δολάρια.

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Η πρόταση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε πρόταση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, την οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της Γκιλφόιλ, ο ίδιος ο Ντίτερς έχει περιγράψει σε δημοσιογράφους.

Όπως υποστηρίζουν, ο Ντίτερς προσέφερε το συγκεκριμένο ποσό στην πρέσβειρα προκειμένου να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή ιδιωτικής δικαστικής υπόθεσής του για ιατρική αμέλεια, καθώς και να φέρει την υπόθεση σε γνώση αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Γκιλφόιλ ξεκαθαρίζουν ότι εκείνη αρνήθηκε την πρόταση.

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Παράλληλα, αποδίδουν στον Ντίτερς τον ισχυρισμό ότι είχε καταβάλει περισσότερα χρήματα για τις ομιλίες της Γκιλφόιλ από όσα θεωρούσε ότι αναλογούσαν στις υπηρεσίες της, καθώς επιδίωκε να ενισχύσει τη σχέση του με τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πλευρά της πρέσβειρας επικαλείται τις συγκεκριμένες αναφορές ως στοιχεία που, κατά την άποψή της, αποδυναμώνουν τις καταγγελίες του Ντίτερς. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές αποτελούν τη θέση των δικηγόρων της Γκιλφόιλ, οι οποίοι επικαλούνται σύμβαση, γραπτά μηνύματα και ένορκη επιβεβαίωση, χωρίς να παραθέτουν τα ίδια τα έγγραφα στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Τι απαντά για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών

Η ανακοίνωση απαντά και στα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με ιδιωτικά αεροσκάφη, τα οποία οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν παραπλανητικά.

Σύμφωνα με την πλευρά της πρέσβειρας, πριν από τη χρήση οποιουδήποτε ιδιωτικού αεροσκάφους, η ίδια ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις οποίες ακολούθησε, τηρώντας τους κανονισμούς του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για τις μετακινήσεις.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν, επίσης, ότι η Γκιλφόιλ έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις που αφορούν τη δεοντολογία, την αποδοχή δώρων και τις υποχρεώσεις δήλωσης. Όπως αναφέρουν, η συμμόρφωσή της έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πρεσβεία.

Η ανακοίνωση, πάντως, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για επιμέρους πτήσεις, το κόστος τους ή τον τρόπο κάλυψης κάθε σχετικής δαπάνης.

Οι προτεραιότητες της θητείας της και η επόμενη μέρα

Κλείνοντας, οι νομικοί εκπρόσωποι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρονται στις ενεργειακές προτεραιότητες της θητείας της, καθώς και στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τονίζουν ότι η πρέσβειρα θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της «με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικής συνέχειας στην αντιπαράθεσή της με τον Έρικ Ντίτερς.

Η διαφορά, επομένως, παραμένει ανοιχτή, με την πλευρά της Γκιλφόιλ να επιμένει ότι πρόκειται για ανεξόφλητες αμοιβές για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν από την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων και να προαναγγέλλει την εξέταση νομικών ενεργειών για τη διεκδίκηση των χρημάτων.

Ολόκληρη η δήλωση των δικηγόρων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβειρας. Ο κ. Ντίτερς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως επιλήψιμη συμπεριφορά και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβειρα Γκιλφόιλ, αλλά και στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.

Πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, τηλεοπτική προσωπικότητα με πανεθνική αναγνωρισιμότητα και μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Τραμπ στη χώρα. Είχε μεγάλη ζήτηση ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δραστηριότητες τις οποίες εγκατέλειψε πλήρως όταν ανέλαβε δημόσια καθήκοντα. Όσοι την προσλάμβαναν πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω της προσωπικότητας, της διαδρομής και των επιτευγμάτων της. Ο Έρικ Ντίτερς ήταν ένας από αυτούς.

Ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κ. Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» που διοργάνωνε στο Κεντάκι, προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο πρακτορείο, το οποίο είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό της. Η σύμβαση προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, καταβλητέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και απευθείας, και ο κ. Ντίτερς συμφώνησε να καταβάλει αμοιβή για τις υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης που παρείχε η κ. Γκιλφόιλ. Η συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως.

Ο κ. Ντίτερς δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση. Στα ίδια του τα γραπτά μηνύματα επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Η κ. Γκιλφόιλ επέδειξε επανειλημμένα κατανόηση και του έδωσε περιθώριο χρόνου. Τελικά, εκείνος κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων και απλώς δεν εξόφλησε ποτέ το υπόλοιπο. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα.

Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγή με αντάλλαγμα: ζητείται από έναν πελάτη που έχει καθυστερήσει την πληρωμή να εξοφλήσει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Όταν η κ. Γκιλφόιλ προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσια καθήκοντα, έκανε ό,τι θα έκανε κάθε επαγγελματίας και επιχείρησε να εισπράξει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο.

Ο κ. Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Γκιλφόιλ για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι «πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Τραμπ» και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη.

Εξίσου παραπλανητικά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της πρέσβειρας. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβειρα Γκιλφόιλ ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.

Από τις 4 Νοεμβρίου 2025, όταν έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, η πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει θέσει στο επίκεντρο της θητείας της, υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποστηρίζει τη διεύρυνση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας και προωθεί την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Η πρέσβειρα Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά. Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε άλλη πιθανή νομική βάση για την άσκηση αξιώσεων.