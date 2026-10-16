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Η αιφνίδια αποχώρησή της συνοδεύεται από δημοσιεύματα που αμφισβητούν τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ανώνυμες πηγές εντός της διπλωματικής αποστολής περιγράφουν την αποχώρησή της ως απότομη και κάνουν λόγο για κλίμα ανακούφισης μεταξύ ορισμένων εργαζομένων στην πρεσβεία.

Παρά την απουσία επίσημου προγραμματισμού, εκτιμάται ως ενδεχόμενο η ίδια να επιδιώξει να εξασφαλίσει μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν την αναχώρησή της.

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Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα φαίνεται πως θα γίνει χωρίς την καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για επίσημη συνάντηση, μετά τις εξελίξεις που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της θητείας της.

Η εξέλιξη έρχεται στη σκιά δημοσιευμάτων που έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της πρώην πρέσβειρας, μεταξύ των οποίων και καταγγελία ότι φέρεται να ζήτησε από δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ να καλύψει οφειλή ύψους 100.000 δολαρίων από πιστωτική κάρτα. Οι σχετικοί ισχυρισμοί αποδίδονται στα δημοσιεύματα και δεν αποτελούν, από μόνοι τους, απόδειξη παρατυπίας.

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Χωρίς την καθιερωμένη εθιμοτυπική επίσκεψη

Όπως αναφέρει η Daily Mail, επικαλούμενη πηγές από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και το περιβάλλον της ελληνικής Προεδρίας, η Γκιλφόιλ δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει την καθιερωμένη αποχαιρετιστήρια επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι για κάθε απερχόμενο πρέσβη πραγματοποιείται εθιμοτυπική επίσκεψη στον αρχηγό του κράτους, στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Εξωτερικών», φέρεται να δήλωσε πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στο βρετανικό μέσο.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, λόγω του αιφνίδιου χαρακτήρα της αποχώρησής της, δεν θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος αποχαιρετισμός.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Κωνσταντίνου Τασούλα φέρεται να επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη επίσημη συνάντηση με την απερχόμενη πρέσβειρα.

Το ενδεχόμενο μιας πρωτοβουλίας από την ίδια

Το δημοσίευμα αφήνει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γκιλφόιλ να επιχειρήσει να εξασφαλίσει από μόνη της μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με συνεργάτη του Έλληνα Προέδρου που επικαλείται η εφημερίδα, δεν αποκλείεται να επιδιώξει μια αποχαιρετιστήρια επίσκεψη παρά την απουσία επίσημου προγραμματισμού. Η συγκεκριμένη αναφορά, ωστόσο, αποτελεί εκτίμηση της πηγής και όχι επιβεβαιωμένη πληροφορία για τις προθέσεις της πρώην πρέσβειρας.

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Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της αμερικανικής πρεσβείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές της Daily Mail για το κλίμα που επικρατούσε στην αμερικανική διπλωματική αποστολή κατά τη διάρκεια της θητείας της Γκιλφόιλ.

Εργαζόμενος στην πρεσβεία περιέγραψε την αποχώρησή της ως ασυνήθιστα απότομη, κάνοντας λόγο για έναν «βίαιο αποκεφαλισμό» της αποστολής. Όπως υποστήριξε, τέτοιου είδους αλλαγές συνήθως πραγματοποιούνται χωρίς τη δημοσιότητα που συνόδευσε τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Άλλη πηγή που επικαλείται το βρετανικό μέσο ανέφερε ότι μέρος του προσωπικού αντιμετώπισε την αποχώρησή της με ανακούφιση. Η ίδια πηγή την κατηγόρησε για απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζομένους και διπλωμάτες, υποστηρίζοντας ότι δεν λάμβανε υπόψη τις συμβουλές ακόμη και έμπειρων στελεχών της διπλωματικής υπηρεσίας.

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Οι αναφορές αυτές αποδίδονται σε ανώνυμες πηγές που επικαλείται η εφημερίδα και δεν συνιστούν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα συμπεράσματα για τη συνολική εικόνα της θητείας της.

Η υπόθεση αναδεικνύει, σε κάθε περίπτωση, τις ασυνήθιστες συνθήκες υπό τις οποίες ολοκληρώνεται η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, με την απουσία της καθιερωμένης αποχαιρετιστήριας συνάντησης να αποτελεί μία ακόμη πτυχή των εξελίξεων γύρω από την αποχώρησή της.

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