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Η δικαστική διαμάχη προέκυψε μετά από ισχυρισμούς του Ντίτερς ότι η Γκίλφοϊλ του ζήτησε 100.000 δολάρια για προσωπικές της οφειλές.

Η Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε τη γνησιότητα των μηνυμάτων που παρουσίασε ο Ντίτερς και απέρριψε τις κατηγορίες ως ψευδείς και αβάσιμες.

Ο Ντίτερς υποστηρίζει ότι διαθέτει ηχογραφημένο υλικό το οποίο περιέχει επιβαρυντικά στοιχεία για την πρώην πρέσβειρα και τις πολιτικές της δραστηριότητες.

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Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και της νομικής της ομάδας κατέθεσε ο Έρικ Ντίτερς, ο δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που την είχε κατηγορήσει ότι του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά της στην κυβέρνηση Τραμπ πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στη Γερουσία, όπως μεταδίδει το CBS News.

Η Γκίλφοϊλ αποπέμφθηκε από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας την παραίτησή της την Τρίτη και αμφισβήτησε δημοσίως τη γνησιότητα των γραπτών μηνυμάτων που κοινοποίησε ο Ντίτερς σε διάφορα ειδησεογραφικά μέσα.

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Ο Ντίτερς κατέθεσε την αγωγή την Πέμπτη σε δικαστήριο της πολιτείας του Κεντάκι. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η νομική ομάδα της Γκίλφοϊλ εξέδωσε δήλωση προς τη Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι ο Ντίτερς της όφειλε χρήματα και δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Το ηχητικό

Ο Ντίτερς ισχυρίζεται επίσης ότι διαθέτει μια νέα, «εκρηκτική» ηχογράφηση 16 λεπτών από την Ελλάδα, που «περιέχει τις πιο καταστροφικές πληροφορίες για την Κίμπερλι μέχρι σήμερα» και την οποία θα παίξει μέχρι το τέλος της αυριανής μέρας.



«Αυτό μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση Τραμπ», προειδοποιεί, προσθέτοντας ότι «μπορεί να βάλει τέλος στο συνδυασμό Τζέι Ντι Βανς-Μάρκο Ρούμπιο».

«Έχω βαθιά γνώση της ελληνικής μυθολογίας. Η ελληνική θεά που ταιριάζει με την Κιμ είναι η Απάτη, η θεά της εξαπάτησης», λέει σε άλλο σημείο του βίντεο.

Ο Έρικ Ντίτερς είναι ο δωρητής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος – καθώς και πρώην δικηγόρος και υποψήφιος για το Κογκρέσο από το Κεντάκι – που εμφανίζεται στο δεύτερο δημοσίευμα της Wall Stree Journal για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το οποίο αποκάλυπτε μηνύματα κειμένου που έδειχναν ότι η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ του είχε ζητήσει 100.000 δολάρια, τα οποία, όπως είπε, όφειλε στην American Express.

Από την πλευρά της η Γκίλφοϊλ υποστηρίζει ότι όλα είναι ψέματα.