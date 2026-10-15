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Η έρευνα επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς για χρηματισμό με αντάλλαγμα πολιτική πρόσβαση και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία ζήτησε τη διαφύλαξη εγγράφων και οικονομικών στοιχείων που αφορούν τις επαφές της Γκίλφοϊλ με επιχειρηματίες και κυβερνητικά στελέχη.

Παρά την αποχώρησή της, η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διεξάγει παράλληλη έρευνα για τη συμπεριφορά της.

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Όλα άρχισαν πολύ καλά για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνεχίστηκαν ακόμη καλύτερα, αλλά κατέρρευσαν μέσα σε λίγες ημέρες. Η πορεία της από το πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έως τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και η απότομη πτώση της βρέθηκαν στο επίκεντρο δημοσιεύματος των New York Times, που καταγράφει μια διαδρομή γεμάτη πολιτικές φιλοδοξίες, προσωπικές σχέσεις και αποκαλύψεις.

Η Γκίλφοϊλ υπήρξε για χρόνια σύντροφος του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δυο τους ζούσαν μαζί σε σπίτι στη Φλόριντα αξίας σχεδόν 10 εκατομμυρίων δολαρίων και εμφανίζονταν συχνά σε πολιτικές συγκεντρώσεις, ενώ μοιράζονταν τρυφερές στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το ζευγάρι χώρισε το 2024, με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ να προχωρά στη ζωή του και να παντρεύεται αργότερα την κοσμική και πρώην μοντέλο Μπετίνα Άντερσον. Η Γκίλφοϊλ, από την πλευρά της, έλαβε τον διορισμό της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση έγινε τον Δεκέμβριο του 2024, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ Τζούνιορ είχε εμφανιστεί δημόσια με την Άντερσον. Σύμφωνα με τους New York Times, η επιλογή της Γκίλφοϊλ προκάλεσε εξαρχής ερωτήματα, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν ο διορισμός της αποτελούσε έναν τρόπο να απομακρυνθεί από το πολιτικό περιβάλλον της οικογένειας Τραμπ στις ΗΠΑ. Οι σύμμαχοί της, πάντως, αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή.

Η άφιξη στην Αθήνα και η ζωή στο προσκήνιο

Η άφιξη της νέας πρέσβειρας στην Ελλάδα δεν πέρασε απαρατήρητη. Έφτασε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και σύντομα έγινε θέμα συζήτησης για τις δημόσιες εμφανίσεις και τον τρόπο ζωής της.

Σε δείπνο την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών εμφανίστηκε με μαύρο ημιδιαφανές βραδινό φόρεμα, ενώ κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αστειεύτηκε ότι αναζητούσε νέο σύζυγο. Παράλληλα, οι νυχτερινές της έξοδοι στην Αθήνα τροφοδότησαν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Μιλώντας πέρυσι στους New York Times για την παρουσία της στην πρεμιέρα του φίλου της, Κωνσταντίνου Αργυρού, είχε σχολιάσει ότι δεν είχε επιστρέψει αργά, αλλά πριν από τις 3 τα ξημερώματα.

Πίσω από τη δημόσια εικόνα της, ωστόσο, η Γκίλφοϊλ έδινε ιδιαίτερη σημασία στον ιστορικό χαρακτήρα της θέσης της. Σε συνέντευξή της στην αμερικανική εφημερίδα, έδειξε με υπερηφάνεια το έγγραφο στην επίσημη κατοικία της, στο οποίο αναγράφονταν τα ονόματα των Αμερικανών πρέσβεων στην Ελλάδα από το 1948. Ήταν η πρώτη γυναίκα στον συγκεκριμένο κατάλογο.

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«Να ‘μαι», είπε δείχνοντας το όνομά της, περιγράφοντας τη συγκίνησή της για το γεγονός.

Οι αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια

Η εικόνα της άρχισε να αλλάζει τον Σεπτέμβριο, όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε ρεπορτάζ για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που σχετίζονταν με ενεργειακές συμφωνίες στα Βαλκάνια.

Στη συνέχεια, η εφημερίδα ανέφερε ότι, πριν από τον διορισμό της στη διπλωματική αποστολή, η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από τον Έρικ Ντέτερς, δωρητή των Ρεπουμπλικανών, να εξοφλήσει χρέος 100.000 δολαρίων από την πιστωτική της κάρτα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε μήνυμά της προς εκείνον έγραφε: «Γλυκέ μου, παρακαλώ, θέλω να το τελειώσεις για μένα σήμερα». Το αίτημά της, ωστόσο, δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσε.

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Στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους New York Times, η πορεία της δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη. Ορισμένοι την αντιμετώπιζαν ως εκκεντρική προσωπικότητα με έντονη παρουσία στις κοσμικές εκδηλώσεις και αμφισβητήσιμη κρίση. Οι υποστηρικτές της, αντίθετα, επέμεναν ότι πίσω από την εντυπωσιακή εμφάνισή της υπήρχε μια ουσιαστική προσωπικότητα.

Από το Fox News στην πρώτη γραμμή του κινήματος Τραμπ

Πριν από την πολιτική της πορεία, η Γκίλφοϊλ είχε εργαστεί ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, ενώ αργότερα έγινε παρουσιάστρια του Fox News. Υπήρξε επίσης παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξελέγη κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Το 2018 αποχώρησε από το Fox News έπειτα από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας. Μεταγενέστερο δημοσίευμα του New Yorker ανέφερε ότι πρώην βοηθός της την είχε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση, μεταξύ άλλων ότι της έδειχνε φωτογραφίες γεννητικών οργάνων ανδρών με τους οποίους είχε σεξουαλικές σχέσεις. Η υπόθεση έκλεισε με διακανονισμό άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τις κατηγορίες.

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Παρά τις προηγούμενες αντιπαραθέσεις, η Γκίλφοϊλ παρέμεινε στενή συνεργάτιδα του Τραμπ, με σημαντικό ρόλο στο οικογενειακό και πολιτικό του περιβάλλον. Η ταχύτητα με την οποία ο πρόεδρος απομακρύνθηκε από εκείνη δείχνει, σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, την προθυμία του να διακόπτει δεσμούς με πρόσωπα που ενδέχεται να τον εκθέσουν πολιτικά.

Η ίδια εξακολουθεί να δηλώνει την πίστη της στον Αμερικανό πρόεδρο και απορρίπτει τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Το τι θα ακολουθήσει, ωστόσο, μετά την αιφνίδια ανατροπή της πορείας της παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Η υπόσχεση για πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και το ενδεχόμενο του 1 εκατ. δολαρίων

Στην επιστολή του προς την Γκίλφοϊλ, ο Γκαρσία αναφέρεται σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ντίτερς αναζητούσε τη βοήθειά της για να αποκτήσει πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε υποσχεθεί συνολικά έως και 1 εκατ. δολάρια, εφόσον εκείνη κατάφερνε να τον φέρει σε επαφή με κυβερνητικούς αξιωματούχους και να τον βοηθήσει στις υποθέσεις του.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Δημοκρατικός βουλευτής, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε προβάλει τις προσωπικές της διασυνδέσεις, αναφέροντας ότι μπορούσε να επικοινωνήσει με υπουργούς και επικεφαλής υπηρεσιών της αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην επιστολή είναι ο τότε επικεφαλής της φορολογικής υπηρεσίας IRS, Μπίλι Λονγκ.

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Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να επικοινώνησε με τον Λονγκ και να προώθησε ζητήματα του Ντίτερς προς το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των ερωτημάτων που θέτουν οι Δημοκρατικοί και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά σε προηγούμενες πληρωμές. Σύμφωνα με την επιστολή, ο Ντίτερς είχε υποστηρίξει ότι είχε καταβάλει στην Γκίλφοϊλ περίπου 300.000 δολάρια με την πάροδο των ετών, χωρίς να έχει λάβει τα ανταλλάγματα που περίμενε. Σε μήνυμα που επικαλείται ο Γκαρσία, ο Ντίτερς φέρεται να διαμαρτυρήθηκε ότι είχε πληρώσει σημαντικά ποσά, αλλά δεν είχε λάβει καμία εξυπηρέτηση.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος των ισχυρισμών του Ντίτερς και των στοιχείων που επικαλούνται οι Δημοκρατικοί. Δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ότι υπήρξε παράνομη συμφωνία.

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Τι ζητά τώρα ο Ρόμπερτ Γκαρσία

Με την επιστολή της 14ης Οκτωβρίου, ο Γκαρσία ζητά από την Γκίλφοϊλ να διαφυλάξει όλα τα σχετικά οικονομικά αρχεία, τις επιστολές, τα μηνύματα, τα τηλεφωνικά δεδομένα και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τις υποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί υπό εξέταση.

Παράλληλα, ζητά την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών έως τις 22 Οκτωβρίου 2026. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες της με τον Ντίτερς, τον Μπίλι Λονγκ, τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και άλλα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της ίδιας και εταιρειών που ενδεχομένως διατηρούσε ή διαχειριζόταν.

Ο Γκαρσία ζητά ακόμη αρχεία σχετικά με πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δώρα από μη συγγενικά πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δηλώσεις που είχε υποβάλει στο πλαίσιο του διορισμού της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η έρευνα των Δημοκρατικών αφορά, επομένως, όχι μόνο το συγκεκριμένο ποσό των 100.000 δολαρίων, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων και των επαφών της πρώην πρέσβειρας με επιχειρηματίες και πρόσωπα που αναζητούσαν πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής εκφράζει επίσης ανησυχία για τον ισχυρισμό του Ντίτερς ότι η Γκίλφοϊλ είχε ενεργήσει με παρόμοιο τρόπο και απέναντι σε άλλα πρόσωπα, καθώς και για τη φράση που, σύμφωνα με την επιστολή, φέρεται να χρησιμοποίησε αναφερόμενη στη δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που η έρευνα καλείται να εξετάσει και να διασταυρώσει.

Η αποχώρηση από την Αθήνα δεν κλείνει την υπόθεση

Η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ανακοινώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, αφού ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τη θέση της. Η εξέλιξη ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της.

Η ίδια δήλωσε ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποχώρησή της από τη διπλωματική θέση δεν αλλάζει την υποστήριξή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο και το κίνημα «America First».

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου των Αμερικανών διπλωματών και τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά της.

Για τον Έρικ Ντίτερς, η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση έχει ολοκληρωθεί. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για δυσφήμηση, ενώ επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη φύση της οικονομικής τους σχέσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί θα οδηγήσουν σε επίσημα πορίσματα ή περαιτέρω νομικές εξελίξεις. Προς το παρόν, το βέβαιο είναι ότι η αποχώρηση της πρώην πρέσβειρας δεν σταματά την κοινοβουλευτική έρευνα: οι Δημοκρατικοί ζητούν πλέον έγγραφα, οικονομικά δεδομένα και επικοινωνίες, επιδιώκοντας να διαπιστώσουν αν οι καταγγελίες περί ανταλλαγής χρημάτων με πολιτική πρόσβαση έχουν πραγματική βάση.