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Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνεχίζουν τη διερεύνηση των ισχυρισμών που εμπλέκουν τον επιχειρηματία Έρικ Ντίτερς και την πρώην πρέσβειρα.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία ζήτησε από την Γκίλφοϊλ τη διαφύλαξη και παράδοση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και επικοινωνιών που αφορούν τις σχέσεις της με κυβερνητικά στελέχη και επιχειρηματίες.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες περί παράνομων συναλλαγών, ενώ παράλληλα το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διενεργεί τη δική του έρευνα για τη συμπεριφορά της.

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Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν βάζει τέλος στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στην Ουάσιγκτον. Αντίθετα, η πολιτική αντιπαράθεση και οι έρευνες γύρω από τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές με αντάλλαγμα πολιτική πρόσβαση περνούν πλέον σε μια νέα φάση, με τον Έρικ Ντίτερς να βρίσκεται στο επίκεντρο και τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν απαντήσεις.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, ξεκαθάρισε ότι η έρευνα για την πρώην πρέσβειρα θα συνεχιστεί, παρά την παραίτησή της, την οποία είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος.

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«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι απατεώνισσα και, αν νομίζει ότι ξεφεύγει από τη λογοδοσία απλώς και μόνο επειδή παραιτήθηκε, κάνει μεγάλο λάθος. Η έρευνά μας μόλις αρχίζει», δήλωσε ο Γκαρσία, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα εναντίον της.

Σε επιστολή του προς την πρώην πρέσβειρα, ο Δημοκρατικός βουλευτής υπογραμμίζει ότι το αίτημα για παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα οικονομικά της στοιχεία, τις προσωπικές επικοινωνίες της και τις επαφές της με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ παραμένει σε ισχύ. Η επιστολή εντάσσεται στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να διαπιστώσουν αν υπήρξε ανταλλαγή χρημάτων ή άλλων οικονομικών ωφελημάτων με πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Έρικ Ντίτερς και το αίτημα για 100.000 δολάρια

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal στις 7 Οκτωβρίου 2026, το οποίο παρουσίασε μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν η Γκίλφοϊλ και ο Έρικ Ντίτερς. Ο τελευταίος είναι επιχειρηματίας, δικηγόρος, πολιτικός σχολιαστής και πρώην υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον Ντίτερς να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση του λογαριασμού της στην American Express. Το αίτημα φέρεται να διατυπώθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την επιστολή του Γκαρσία, στα μηνύματα η Γκίλφοϊλ φέρεται να του έγραψε «αγάπη μου, σε παρακαλώ», ζητώντας του να διευθετήσει την πληρωμή την ίδια ημέρα. Σε άλλο μήνυμα, φέρεται να σημείωσε ότι η μεταφορά χρημάτων απευθείας στην American Express δεν θα εμφανιζόταν πουθενά, παρά μόνο ως πληρωμή προς την εταιρεία.

Ο Ντίτερς δεν προχώρησε στην πληρωμή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η οικονομική σχέση του με την Γκίλφοϊλ ήταν συνδεδεμένη με την προσδοκία ανταλλαγμάτων από την πλευρά της, καθώς εκείνος αναζητούσε βοήθεια για προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις μέσω των επαφών της με την κυβέρνηση Τραμπ.

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Η υπόθεση δεν περιορίζεται, επομένως, σε ένα αίτημα κάλυψης προσωπικής οφειλής. Το βασικό ερώτημα που εξετάζεται είναι αν η πρόσβαση σε υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη χρησιμοποιήθηκε ως αντάλλαγμα για οικονομική υποστήριξη και αν οι σχετικές ενέργειες συνδέονταν με την ιδιότητα και τις πολιτικές διασυνδέσεις της Γκίλφοϊλ.

Η ίδια έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος της έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων, ενώ η πλευρά της έχει υποστηρίξει ότι ο Ντίτερς τής όφειλε χρήματα για υπηρεσίες συμβουλευτικής και ομιλίες. Συνεπώς, οι καταγγελίες παραμένουν αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης συμπεριφοράς.

Η υπόσχεση για πρόσβαση στον Λευκό Οίκο και το ενδεχόμενο του 1 εκατ. δολαρίων

Στην επιστολή του προς την Γκίλφοϊλ, ο Γκαρσία αναφέρεται σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ντίτερς αναζητούσε τη βοήθειά της για να αποκτήσει πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε υποσχεθεί συνολικά έως και 1 εκατ. δολάρια, εφόσον εκείνη κατάφερνε να τον φέρει σε επαφή με κυβερνητικούς αξιωματούχους και να τον βοηθήσει στις υποθέσεις του.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Δημοκρατικός βουλευτής, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είχε προβάλει τις προσωπικές της διασυνδέσεις, αναφέροντας ότι μπορούσε να επικοινωνήσει με υπουργούς και επικεφαλής υπηρεσιών της αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην επιστολή είναι ο τότε επικεφαλής της φορολογικής υπηρεσίας IRS, Μπίλι Λονγκ.

Η επιστολή αναφέρει επίσης ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να επικοινώνησε με τον Λονγκ και να προώθησε ζητήματα του Ντίτερς προς το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος των ερωτημάτων που θέτουν οι Δημοκρατικοί και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά σε προηγούμενες πληρωμές. Σύμφωνα με την επιστολή, ο Ντίτερς είχε υποστηρίξει ότι είχε καταβάλει στην Γκίλφοϊλ περίπου 300.000 δολάρια με την πάροδο των ετών, χωρίς να έχει λάβει τα ανταλλάγματα που περίμενε. Σε μήνυμα που επικαλείται ο Γκαρσία, ο Ντίτερς φέρεται να διαμαρτυρήθηκε ότι είχε πληρώσει σημαντικά ποσά, αλλά δεν είχε λάβει καμία εξυπηρέτηση.

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Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος των ισχυρισμών του Ντίτερς και των στοιχείων που επικαλούνται οι Δημοκρατικοί. Δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ότι υπήρξε παράνομη συμφωνία.

Τι ζητά τώρα ο Ρόμπερτ Γκαρσία

Με την επιστολή της 14ης Οκτωβρίου, ο Γκαρσία ζητά από την Γκίλφοϊλ να διαφυλάξει όλα τα σχετικά οικονομικά αρχεία, τις επιστολές, τα μηνύματα, τα τηλεφωνικά δεδομένα και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τις υποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί υπό εξέταση.

Παράλληλα, ζητά την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών έως τις 22 Οκτωβρίου 2026. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες της με τον Ντίτερς, τον Μπίλι Λονγκ, τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ και άλλα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της ίδιας και εταιρειών που ενδεχομένως διατηρούσε ή διαχειριζόταν.

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Ο Γκαρσία ζητά ακόμη αρχεία σχετικά με πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δώρα από μη συγγενικά πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δηλώσεις που είχε υποβάλει στο πλαίσιο του διορισμού της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

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Η έρευνα των Δημοκρατικών αφορά, επομένως, όχι μόνο το συγκεκριμένο ποσό των 100.000 δολαρίων, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων και των επαφών της πρώην πρέσβειρας με επιχειρηματίες και πρόσωπα που αναζητούσαν πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής εκφράζει επίσης ανησυχία για τον ισχυρισμό του Ντίτερς ότι η Γκίλφοϊλ είχε ενεργήσει με παρόμοιο τρόπο και απέναντι σε άλλα πρόσωπα, καθώς και για τη φράση που, σύμφωνα με την επιστολή, φέρεται να χρησιμοποίησε αναφερόμενη στη δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Πρόκειται για ισχυρισμούς που η έρευνα καλείται να εξετάσει και να διασταυρώσει.

Η αποχώρηση από την Αθήνα δεν κλείνει την υπόθεση

Η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ανακοινώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, αφού ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τη θέση της. Η εξέλιξη ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει την απομάκρυνσή της.

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Η ίδια δήλωσε ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποχώρησή της από τη διπλωματική θέση δεν αλλάζει την υποστήριξή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο και το κίνημα «America First».

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου των Αμερικανών διπλωματών και τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ξεκινήσει έρευνα για τη συμπεριφορά της.

Για τον Έρικ Ντίτερς, η αποχώρηση της Γκίλφοϊλ δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση έχει ολοκληρωθεί. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για δυσφήμηση, ενώ επιμένει στους ισχυρισμούς του για τη φύση της οικονομικής τους σχέσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί θα οδηγήσουν σε επίσημα πορίσματα ή περαιτέρω νομικές εξελίξεις. Προς το παρόν, το βέβαιο είναι ότι η αποχώρηση της πρώην πρέσβειρας δεν σταματά την κοινοβουλευτική έρευνα: οι Δημοκρατικοί ζητούν πλέον έγγραφα, οικονομικά δεδομένα και επικοινωνίες, επιδιώκοντας να διαπιστώσουν αν οι καταγγελίες περί ανταλλαγής χρημάτων με πολιτική πρόσβαση έχουν πραγματική βάση.