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Η δικαστική διαμάχη αφορά καταγγελίες για φερόμενο αίτημα καταβολής 100.000 δολαρίων από την Γκίλφοϊλ προς τον Ντίτερς, με τον τελευταίο να προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση επιβαρυντικού ηχητικού υλικού.

Η πρώην πρέσβειρα αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί αθέμιτων πληρωμών και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη της ενώπιον της δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι τα χρηματικά ποσά αφορούσαν νόμιμες υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί στο παρελθόν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε την παραίτηση της Γκίλφοϊλ μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, αν και η ίδια χαρακτήρισε τη θητεία της ως τιμή.

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Η δικαστική διαμάχη που ξέσπασε γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κλιμακώνεται, λίγα μόλις 24ωρα μετά την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο Έρικ Ντίτερς, δωρητής των Ρεπουμπλικανών και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε αγωγή εναντίον της, κατηγορώντας την για δυσφήμηση και παραβίαση συμφωνίας, ενώ παράλληλα προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση τηλεφωνικής ηχογράφησης διάρκειας 16 λεπτών.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει αναταράξεις στην Ουάσιγκτον, αφορά καταγγελίες για φερόμενο αίτημα καταβολής 100.000 δολαρίων από την Γκίλφοϊλ προς τον Ντίτερς, καθώς και την αντιπαράθεση που ακολούθησε σχετικά με μηνύματα και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους. Η πρώην πρέσβειρα αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη φήμη της.

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Η αγωγή και οι κατηγορίες για δυσφήμηση

Ο Ντίτερς κατέθεσε την Πέμπτη αγωγή στο δικαστήριο της κομητείας Κεντόν, στο Κεντάκι, στρεφόμενος κατά της Γκίλφοϊλ και των δικηγόρων της, Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σβαρτς. Τους κατηγορεί για δυσφήμηση και προσβολή της προσωπικότητάς του μέσω ψευδών ισχυρισμών, ενώ σε βάρος της Γκίλφοϊλ διατυπώνει και κατηγορία για παραβίαση συμβολαίου.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε καταβάλει στο παρελθόν περίπου 300.000 δολάρια στην Γκίλφοϊλ για εμφανίσεις της στις συντηρητικές εκδηλώσεις Freedom Fest, τις οποίες διοργάνωνε.

Σύμφωνα με την αγωγή, η διαμάχη κλιμακώθηκε όταν η Wall Street Journal επικοινώνησε με την Γκίλφοϊλ και τη νομική της ομάδα, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας για τις καταγγελίες του Ντίτερς.

Ο τελευταίος αναφέρει ότι η δημοσιογράφος της εφημερίδας, Ντέινα Ματιόλι, τού μετέφερε πως η Γκίλφοϊλ και οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν πλαστά τα μηνύματα που είχε προσκομίσει και τον περιέγραψαν ως «γνωστό εκβιαστή».

Ο Ντίτερς απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, επιμένοντας ότι τα μηνύματα είναι αυθεντικά και αρνούμενος ότι έχει κατηγορηθεί ποτέ για εκβιασμό.

«Τα μηνύματα δεν είναι πλαστά. Δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ ούτε έχω διωχθεί ποτέ για εκβιασμό», αναφέρει στην αγωγή του.

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Από την πλευρά της, η Γκίλφοϊλ αρνείται ότι ζήτησε αθέμιτη πληρωμή. Οι δικηγόροι της είχαν δηλώσει στο Newsweek ότι δεν είχαν δει τα μηνύματα στην αρχική τους μορφή και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητά τους.

Τα 100.000 δολάρια και η υπόθεση του πρώην χειρουργού

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η καταγγελία του Ντίτερς ότι τον Ιούλιο του 2025, λίγο πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της Γκίλφοϊλ στη Γερουσία, εκείνη τού ζήτησε να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση του λογαριασμού της στην American Express.

Ο Ντίτερς υποστηρίζει ότι το αίτημα συνδεόταν με τη βοήθεια που αναζητούσε από την Γκίλφοϊλ για ζητήματα σχετικά με τον Ατίκ Ντουράνι, πρώην χειρουργό που διέφευγε από τις αρχές και είχε καταδικαστεί για υποθέσεις που αφορούσαν ασθενείς του.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση ως πιθανή συμφωνία «πληρωμής με αντάλλαγμα εξυπηρέτηση» (pay-to-play), υποστηρίζοντας ότι αρνήθηκε να καταβάλει τα χρήματα.

Οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ απορρίπτουν αυτή την εκδοχή. Υποστηρίζουν ότι τα χρήματα που φέρεται να ζητήθηκαν αφορούσαν ανεξόφλητο υπόλοιπο για νόμιμες υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση της πρέσβειρας.

Στην αγωγή του, ο Ντίτερς υποστηρίζει ακόμη ότι η Γκίλφοϊλ παραβίασε συμφωνία που αφορούσε προσπάθειες παροχής βοήθειας στους πρώην ασθενείς του Ντουράνι.

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Η ηχογράφηση των 16 λεπτών και οι απειλές για την κυβέρνηση Τραμπ

Η αντιπαράθεση πήρε νέα τροπή λίγες ώρες μετά την κατάθεση της αγωγής, όταν ο Ντίτερς δημοσίευσε βίντεο στο Facebook, κρατώντας στα χέρια του αντίγραφο της δικαστικής προσφυγής.

Στο ίδιο βίντεο προανήγγειλε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τηλεφωνική ηχογράφηση διάρκειας 16 λεπτών, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιβαρυντική για την Γκίλφοϊλ. Όπως δήλωσε, σκόπευε να την παρουσιάσει έως το τέλος της Παρασκευής.

«Θα σας παρουσιάσω μια τηλεφωνική ηχογράφηση που περιέχει τις πιο εκρηκτικές και καταστροφικές πληροφορίες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέχρι σήμερα», ανέφερε.

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Ο Ντίτερς προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι οι αποκαλύψεις θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες πολιτικές συνέπειες.

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«Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην πτώση ολόκληρης της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και ένα πιθανό πολιτικό δίδυμο του Τζέι Ντι Βανς και του Μάρκο Ρούμπιο.

Μέχρι τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων δηλώσεων, ο Ντίτερς δεν είχε παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του, ενώ το περιεχόμενο της ηχογράφησης παρέμενε άγνωστο.

Η παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις

Η υπόθεση απέκτησε ευρεία δημοσιότητα μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal στις 8 Οκτωβρίου, το οποίο βασίστηκε σε μηνύματα που είχε παραδώσει ο Ντίτερς.

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Οι καταγγελίες ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία η Γκίλφοϊλ βρισκόταν ήδη υπό scrutiny για τη συμπεριφορά της ως πρέσβειρας, με ερωτήματα να έχουν διατυπωθεί σχετικά με ταξίδια που χρηματοδοτούνταν από ιδιώτες και την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την υπόθεση και παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με όσα είχαν γίνει γνωστά.

Την επόμενη ημέρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, ανακοίνωσε ότι είχε ζητηθεί από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί.

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή συνέχεια», δήλωσε.

Ο Τραμπ ανέφερε αργότερα ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε».

Η ίδια ανακοίνωσε την παραίτησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της ως εκπροσώπου των ΗΠΑ στην Ελλάδα «την τιμή της ζωής της».

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες σε βάρος της.

«Αυτές οι καταγγελίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας.

Δύο ημέρες μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβειρας, η υπόθεση περνά πλέον στη δικαστική αίθουσα, ενώ η επικείμενη δημοσιοποίηση της ηχογράφησης που επικαλείται ο Ντίτερς ενδέχεται να δώσει νέα διάσταση στη δημόσια αντιπαράθεση. Το περιεχόμενό της, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Με πληροφορίες από το Newsweek