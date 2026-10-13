Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων.

Η Εύβοια, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα εντονότερα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα δέκα μποφόρ, προκαλώντας πιθανές διαταραχές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της χώρας.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλειά τους.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, αν και η κατάσταση θα παραμείνει μεταβλητή με πιθανές τοπικές βροχές τις επόμενες ημέρες.

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων, ενώ ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι απειλούν πολλές περιοχές της χώρας.

Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη: Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο

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Στην Εύβοια, ιδιαίτερα έως το απόγευμα της Τετάρτης, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις με αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο. Στην ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και τις Σποράδες τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Στην Αττική, την ανατολική Στερεά, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες απαιτείται προσοχή κυρίως τη νύχτα. Στη Χαλκιδική ισχυρά φαινόμενα ενδέχεται να επιμείνουν έως το πρωί της Τετάρτης.

Αιγαίο: Άνεμοι έως 10 μποφόρ

Στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο προβλέπονται βορειοανατολικοί άνεμοι 8–9 μποφόρ, τοπικά και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Πιθανές διαταραχές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες καθιστούν απαραίτητη την επικοινωνία με λιμενικές αρχές και εταιρείες πριν από κάθε ταξίδι.

Αθήνα και Αττική

Οι ισχυρές βροχές από το βράδυ της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε υπόγειες διαβάσεις, δρόμους με ανεπαρκή απορροή και περιοχές κοντά σε ρέματα. Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία

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Νεφώσεις και διαστήματα βροχής στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη προσοχή στη Χαλκιδική, όπου ισχυρές καταιγίδες μπορεί να διατηρηθούν μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Κρήτη και Δωδεκάνησα

Στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες μπορεί να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα εντείνονται από αργά τη νύχτα της Τρίτης και ενδέχεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Απαιτείται προσοχή σε χειμάρρους, ορεινούς δρόμους και παραθαλάσσιες περιοχές.

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Η πρόγνωση του πενθημέρου

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Κορύφωση της κακοκαιρίας σε Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

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Σταδιακή βελτίωση, περιορισμός των ισχυρών φαινομένων και περισσότερα διαστήματα χωρίς βροχή.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Πιθανή νέα αστάθεια με τοπικές βροχές. Η ακριβής γεωγραφική έκταση χρειάζεται νεότερη επιβεβαίωση.

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Σάββατο 17 Οκτωβρίου

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Περισσότερα ανοίγματα του καιρού, πιθανές υπολειμματικές βροχές κατά τόπους και ψυχρό πρωινό.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Τάση σταθεροποίησης, περισσότερη ηλιοφάνεια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

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Πολιτική Προστασία: Οι βασικές οδηγίες

Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση. Δεν διασχίζουμε πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους. Μένουμε μακριά από ακτές με ισχυρό κυματισμό, ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια και συμμορφωνόμαστε με τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες των αρχών.

Το κρίσιμο επόμενο 24ωρο

Η Τετάρτη παραμένει ημέρα αυξημένου κινδύνου. Η βελτίωση από την Πέμπτη είναι προγνωστική τάση, όχι εγγύηση ότι όλα τα τοπικά προβλήματα θα έχουν εκλείψει. Απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των επίσημων δελτίων.

Πηγές: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προγνωστικά δεδομένα 13/10/2026.