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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Εύβοια, με το έδαφος να υποχωρεί σε σημείο του δρόμου που συνδέει τα Ψαχνά με τον Σταυρό, στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη. Η κατάσταση κρίθηκε επικίνδυνη για τους οδηγούς και οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να διακόψουν αμέσως την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων ανακοίνωσε την Τρίτη (13/10) ότι ο δρόμος στην Εύβοια θα παραμείνει κλειστός μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές από την κακοκαιρία και να διαπιστωθεί ότι τα οχήματα μπορούν να περνούν με ασφάλεια. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Έκλεισε ο δρόμος στη Γέφυρα Καλυβίτη

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, η υποχώρηση του υπεδάφους σημειώθηκε στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη».

Για την αποφυγή ατυχήματος αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις.

Στο σημείο βρίσκονται ο πρόεδρος της Κοινότητας Σταυρού, Κωνσταντίνος Γκίκας, και ο σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Μπάμπης Τσώκος, οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση των ζημιών.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα ανοίξει ξανά ο δρόμος.

Προσοχή στους οδηγούς – Από πού θα περνούν οι προσκυνητές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για όσους κατευθύνονται προς την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου, οι προσκυνητές θα πρέπει να ακολουθούν την εναλλακτική διαδρομή μέσω Πανοράματος προς Σταυρό, αποφεύγοντας τη Γέφυρα Καλυβίτη.

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Η δημοτική αρχή ζητά από τους πολίτες να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να μην επιχειρούν να περάσουν από το κλειστό τμήμα του δρόμου.

Η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί μόνο όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους οδηγούς.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και υπογράφεται από τον δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων, Αντώνιο Σπυρόπουλο.

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