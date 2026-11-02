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Από τύχη δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια το πρωί του Σαββάτου (31.11.2026), με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 12χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 12χρονο αγόρι πήρε κρυφά τα κλειδιά του οικογενειακού αυτοκινήτου, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον πατέρα του, και βγήκε στον δρόμο της Δροσιάς στην Χαλκίδα, στην Εύβοια, για βόλτα, όταν προκάλεσε το τροχαίο.

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Η επικίνδυνη πορεία του ανήλικου οδηγού σταμάτησε σε κάποιο σημείο της διαδρομής που ακολούθησε, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Μετά τη σύγκρουση, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και προληπτικό έλεγχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Για το συμβάν επιλήφθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ο οποίος στη συνέχεια, με εντολή των εισαγγελικών αρχών, αφέθηκε ελεύθερος.