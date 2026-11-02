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Σε τρεις περιοχές έχει ηχήσει το 112 λόγω της κακοκαιρίας Agneta που ήδη πλήττει τις δυτικές περιοχές της χώρας και κυρίως την Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Θεσπρωτίας με την σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το βράδυ της Δευτέρας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

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«Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στην περιφερειακή ενότητα #Θεσπρωτίας, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice November 2, 2026

Το βράδυ της Δευτέρας, εστάλη μήνυμα 112 επίσης σε Κέρκυρα, Παξούς, Διαπόντια Νησιά και Πρέβεζα, με το οποίο οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Στα νησιά #Κέρκυρα, #Παξών, #Αντιπαξών & #Διαπoντίων_Νήσων, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/NWdFCf0H1f @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 2, 2026