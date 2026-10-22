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Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία, ο γνωστός γυναικολόγος Βασίλης Παπαευσταθίου.

Η είδηση του θανάτου του 65χρονου που ήταν γιατρός και σε μεγάλο μαιευτήριο των Αθηνών (ΡΕΑ) έχει προκαλέσει συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν γνωστός και δραστήριος.

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Τον εκλιπόντα βρήκε σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online ένας ασθενής που περίμενε να τον εξετάσει. Ο γιατρός όμως δεν άνοιγε την πόρτα και μετά από παρέλευση αρκετής ώρας μπήκε στο γραφείο του όπου τον είδε πεσμένο μπρούμυτα.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ιατροδικαστική έρευνα θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του πολύ αγαπητού γυναικολόγου.