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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις αμερικανικές αρχές για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στην 16η τακτική ανακρίτρια και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Προσωρινά κρατούμενος ο γυναικολόγος

Η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του αφορά το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων κάτω των 12 και των 15 ετών, κατ’ εξακολούθηση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη σύντομη απολογία του ο 52χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στα ψηφιακά μέσα του.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα», φέρεται να ανέφερε.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας άρχισε έπειτα από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ο οποίος εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Αξιοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα, οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη που οδήγησαν στον 52χρονο και στην κατοικία του.

Εκατοντάδες αρχεία στις ηλεκτρονικές συσκευές

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και στο ιατρείο του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.

Από την εξέταση των συσκευών, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, προέκυψε ότι ο 52χρονος φέρεται να διαχειριζόταν τον επίμαχο διαδικτυακό λογαριασμό. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μεταξύ των οποίων απεικονίζονταν ανήλικοι ηλικίας κάτω των 12 και των 15 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ