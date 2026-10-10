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Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Ο γυναικολόγος παραδέχθηκε την κατοχή του πορνογραφικού υλικού

Ο γιατρός διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στα βόρεια προάστια, ενώ συνεργάζεται με μαιευτικές κλινικές της Αττικής και διαθέτει ευρύ πελατολόγιο. Στον επαγγελματικό του χώρο ήταν γνωστός και με το προσωνύμιο «γυναικολόγος του λαού», λόγω της αναγνωρισιμότητάς του.

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«Εξεπλάγη όλο το σώμα των μαιευτήρων – γυναικολόγων. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είχε δώσει κανένα τέτοιο δικαίωμα ούτε είχε δώσει δείγματα κάποιας παράνομης, παράξενης, παραβατικής συμπεριφοράς σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε ο πρόεδρος των μαιευτήρων – γυναικολόγων μιλώντας στο MEGA.

Ο γυναικολόγος κρατείται στην ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί την Δευτέρα. Παραδέχτηκε την κατοχή του υλικού ενώ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ήταν για “προσωπική του χρήση“.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Σημειώνεται πως, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τα ψηφιακά πειστήρια, που κατασχέθηκαν, εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.