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Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο, ενώ αντιμετωπίζει πλήθος καταγγελιών από πολίτες για οικονομικές εξαπατήσεις.

Η συλληφθείσα παρουσιαζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως επιτυχημένη οικονομολόγος, προβάλλοντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής με ακριβά αυτοκίνητα και ταξίδια στο εξωτερικό.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η εταιρεία που διατηρούσε βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ, καθώς δεν τηρήθηκαν οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις λειτουργίας της.

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Ένας συναγερμός που ενεργοποιήθηκε σε κατοικία στην Εκάλη στάθηκε η αφορμή για τη σύλληψη της 36χρονης influencer το βράδυ της Παρασκευής. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βορείων Προαστίων έλαβαν σήμα από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα.

Εκείνο που τους προκάλεσε εντύπωση, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ότι η 36χρονη έδειχνε ιδιαίτερα αγχωμένη στη θέα τους. Οι αστυνομικοί τής ζήτησαν τα στοιχεία της και προχώρησαν σε έλεγχο. Η απάντηση που έλαβαν από το Κέντρο ήταν ότι η γυναίκα αναζητούνταν από τις Αρχές.

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Όταν την ενημέρωσαν ότι θα έπρεπε να τους ακολουθήσει στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, εκείνη τους έκανε μία ερώτηση: «Τι ακριβώς βγαίνει στο σύστημα;». Από εκείνη τη στιγμή δεν είπε άλλη κουβέντα. Παρέμεινε σιωπηλή τόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής όσο και μετά την άφιξή της στο αστυνομικό τμήμα.

Οι καταδικαστικές αποφάσεις και οι καταγγελίες σε βάρος της

Στο τμήμα οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν αναλυτικότερα για το δικαστικό παρελθόν της 36χρονης. Σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία, με ποινές φυλάκισης 18 και 12 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Η σύλληψή της επανέφερε στο προσκήνιο σειρά καταγγελιών από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι εξαπατήθηκαν από την ίδια. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ένας γιατρός, ένας πολύτεκνος ιερέας, αλλά και εν ενεργεία βουλευτής.

Ορισμένοι φέρονται να της είχαν εμπιστευτεί χρήματα για την αγορά αυτοκινήτων και άλλοι για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες τους, πίστευαν ότι είχαν απέναντί τους μια επιτυχημένη επαγγελματία, με γνώσεις, γνωριμίες και πρόσβαση σε επικερδείς επιχειρηματικές συμφωνίες.

Δήλωνε οικονομολόγος με διδακτορικό και ιδιοκτήτρια εταιρείας

Στο βιογραφικό της στο Instagram, η 36χρονη δήλωνε οικονομολόγος με διδακτορικό τίτλο, καθώς και ιδιοκτήτρια εταιρείας. Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020, με έδρα την οδό Πινδάρου στο Κολωνάκι και αντικείμενο την παροχή οικονομικών συμβουλών και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, από τα διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία προκύπτει ότι από τον Νοέμβριο του 2022 η εταιρεία βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ, καθώς δεν είχε πιστοποιηθεί εμπρόθεσμα η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, δεν εμφανίζεται να έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις.

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Η πολυτελής ζωή και οι αναρτήσεις στα social media

Μέσα από τα social media, η 36χρονη είχε διαμορφώσει το προφίλ μιας επιτυχημένης και οικονομικά ανεξάρτητης επαγγελματία, με αδυναμία στα πανάκριβα αυτοκίνητα και τις πολυτέλειες.

Στο Instagram, όπου είχε συγκεντρώσει 127.000 ακολούθους, δημοσίευε φωτογραφίες με πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη και ταξίδια στο εξωτερικό, δημιουργώντας μια λαμπερή αλλά και αινιγματική εικόνα, καθώς αποκάλυπτε ελάχιστα για την προσωπική της ζωή.

Στην καθημερινότητά της κυκλοφορούσε με ένα ολοκαίνουργιο μαύρο πολυτελές SUV, μοντέλο του 2026, με τόσο σκούρα φιμέ τζάμια ώστε δύσκολα μπορούσε κανείς να διακρίνει ποιος βρισκόταν στο εσωτερικό του. Το αυτοκίνητο το χρησιμοποιούσε μέσω leasing, ενώ νοικιασμένη ήταν και η βίλα στην οποία διέμενε στην Εκάλη.

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