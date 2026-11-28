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Η γυναίκα συνελήφθη στην Εκάλη, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος της καταδικαστική απόφαση για απάτες και πλαστογραφία, ενώ διαπιστώθηκε ότι εμπλέκεται σε πλήθος ανάλογων οικονομικών εγκλημάτων.

Η 36χρονη προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα οικονομικής επιτυχίας, την οποία χρησιμοποιούσε για να κερδίζει την εμπιστοσύνη εύπορων πολιτών και να τους αποσπά χρήματα.

Πολλοί πολίτες έχουν καταγγείλει τη δράση της, η οποία περιλαμβάνει υπεξαιρέσεις χρημάτων μέσω ανύπαρκτων επενδυτικών ευκαιριών και παράνομες συναλλαγές για την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων.

Η συλληφθείσα παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών για την απόδοση των προβλεπόμενων κατηγοριών.

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Περισσότερα από 50.000 ευρώ καταγγέλλει ότι έχασε εν ενεργεία βουλευτής, ο οποίος υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε από 36χρονη influencer που εμφανιζόταν ως λογίστρια και του πρότεινε επιχειρηματική συνεργασία. Η γυναίκα συνελήφθη στην Εκάλη, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για απάτες και πλαστογραφία. Παράλληλα, έρχονται στο φως καταγγελίες και άλλων πολιτών για οικονομική εξαπάτηση.

Με πανάκριβα αυτοκίνητα, πολυτελείς τσάντες, ακριβά ρούχα, πτήσεις με ελικόπτερα και διαμονή σε βίλα στην Εκάλη, η 36χρονη, η οποία κατά καιρούς είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές εκπομπές, προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εικόνα μιας οικονομικά επιτυχημένης γυναίκας.

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εικόνα αυτή φέρεται να τη βοηθούσε να κερδίζει την εμπιστοσύνη ανθρώπων με οικονομική επιφάνεια, στους οποίους παρουσίαζε υποτιθέμενες επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις.

Πώς η 36χρονη influencer προσέγγισε τον βουλευτή

Μιλώντας στο MEGA το Σάββατο (28/11), ο εν ενεργεία βουλευτής αποκάλυψε ότι γνώρισε τη γυναίκα όταν εκείνη νοίκιασε ακίνητο ιδιοκτησίας του στην Εκάλη. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, του πρότεινε να συνεργαστούν επιχειρηματικά, αποκτώντας από κοινού ένα κατάστημα εστίασης στο Κολωνάκι.

«Με κάλεσε η Αστυνομία της Κηφισιάς, γιατί της νοίκιαζα το σπίτι μου στην Εκάλη, για ρευματοκλοπή. Έκλεβε το ρεύμα. Και εμένα μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια. Πρέπει να ήταν και λογίστρια και ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε ένα σωρό λεφτά. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε συμβόλαιο», ανέφερε ο βουλευτής.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επιλογή της 36χρονης να εγκατασταθεί σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αττικής συνδεόταν με την προσπάθειά της να αποκτήσει γνωριμίες με εύπορους ανθρώπους.

«Ήθελε να είναι σε καλή περιοχή, μάλλον για να πιάσει φιλίες με πλούσιους γείτονες. Και μετά πλησίασε και εμένα. Μου λέει: “Δεν θέλετε να έχετε μια ευκαιρία; Εγώ έχω πολλές εταιρείες, λογίστρια είμαι. Χάνετε μια ευκαιρία στο Κολωνάκι. Θα σας τα δώσω τα λεφτά”. Μας φάνηκε καλό και μας έφαγε τα λεφτά. Πάνω από πενήντα χιλιάδες. Είχε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβες τσάντες. Έπαιρνε τζιπ με leasing», πρόσθεσε.

Οι καταγγελίες για προκαταβολές σε πολυτελή αυτοκίνητα

Οι καταγγελίες σε βάρος της 36χρονης φέρονται να εκτείνονται σε βάθος τουλάχιστον έξι ετών. Από το 2020 έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με κατηγορίες για απάτες και υπεξαιρέσεις, με αρκετές από τις υποθέσεις να αφορούν αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων.

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα φέρεται να εισέπραττε μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολές από υποψήφιους αγοραστές, χωρίς τελικά να τους παραδίδει τα οχήματα.

Ο βουλευτής υποστήριξε ότι γνωρίζει και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που εξαπατήθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας Ιταλός που ήθελε να ανοίξει εστιατόριο, κομμωτές, αλλά και ένας πολύτεκνος ιερέας.

«Εγώ προσεύχομαι γι’ αυτήν. Σίγουρα πρέπει να τιμωρηθεί, γιατί κοροϊδεύει πολύ κόσμο. Ένας Ιταλός, του είχε φάει γύρω στις σαράντα χιλιάδες για να ανοίξουν ένα εστιατόριο. Και κάτι κομμωτές, τους είχε φάει και εκεί κάπου έξι χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, δεν ξέρω. Είχε κοροϊδέψει έναν παπά. Ότι του έφαγε και αυτού του παπά, του δόλιου, με τέσσερα παιδιά, λεφτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η σύλληψη της influencer στην Εκάλη και το δικαστικό παρελθόν

Ένας αστυνομικός έλεγχος στην Εκάλη οδήγησε στη σύλληψη της 36χρονης, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το MEGA, της είχαν επιβληθεί ποινές φυλάκισης 18 και 12 μηνών για απάτες και πλαστογραφία, αντίστοιχα, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που η 36χρονη απασχόλησε τις Αρχές. Το 2023 είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα, καθώς αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στην κατοχή της ένα πιστόλι.

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Η 36χρονη παραμένει κρατούμενη και αναμένεται τη Δευτέρα (30/11) να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεων ποινών.

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