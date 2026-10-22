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Η ίδια υπερασπίστηκε τους ταραξίες κατά τη διάρκεια της εκπομπής «La Grande Confrontation», συνδέοντας τη βία με την οικονομική εξαθλίωση.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η ακτιβίστρια άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική του Εμανουέλ Μακρόν για την αύξηση της φτώχειας.

Απευθυνόμενη στα θύματα των λεηλασιών, υποστήριξε ότι οι διαδηλωτές δεν έχουν τίποτα να χάσουν, προκαλώντας περαιτέρω επικριτικά σχόλια.

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media βρίσκεται μια νεαρή Γαλλίδα φοιτήτρια και πολιτική influencer, μετά τα σχόλιά της για τους επιχειρηματίες που είδαν τα καταστήματά τους να καταστρέφονται στις ταραχές του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Η Λόλα Φλερ Γουίτακερ, η οποία τοποθετείται στον χώρο της Αριστεράς, συμμετείχε την Τρίτη στην εκπομπή «La Grande Confrontation» του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου LCI. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα βίαια επεισόδια και στο κλίμα έντασης που επικρατεί στη Γαλλία, με τις δηλώσεις της να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

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Υπερασπίστηκε τους ταραξίες σε τηλεοπτική εκπομπή

Η φοιτήτρια και ακτιβίστρια, υπερασπιζόμενη τους ταραχοποιούς, κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μέρος του πληθυσμού, συνδέοντας την οργή των νέων με την οικονομική επισφάλεια.

Entre Lola-Fleur, jeune idéologue bourgeoise qui ne connaît rien de la vie mais donne des leçons à tout le monde et Jehmima née au Congo, arrivée en France à 5 ans, ayant vécu dans 10m2 et devenue cheffe d’entreprise, inutile de vous dire ma préférence ! https://t.co/WOp1oOhl3C October 19, 2026

Αντιπαρατιθέμενη με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην εκπομπή, έκανε λόγο για μια «αντίδραση έπειτα από χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες εξαθλίωσης», προτού ασκήσει κριτική στα πεπραγμένα του Γάλλου προέδρου. «Υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Γάλλοι που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας από τότε που ανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν», υποστήριξε.

Όταν ένας από τους συμμετέχοντες τη ρώτησε σχετικά με τα κίνητρα όσων λεηλάτησαν τα καταστήματα, εκείνη απάντησε: «Αυτοί που λεηλάτησαν δεν έχουν τίποτα». Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στα θύματα των λεηλασιών που βρίσκονταν στο τηλεοπτικό στούντιο, πρόσθεσε: «Εσείς έχετε πράγματα να χάσετε. Εμείς, που συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδηλώσεις, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε».

Μάλιστα, για να αναδείξει τις δυσκολίες που καταγγέλλει, η νεαρή γυναίκα αναφέρεται στη μητέρα της, η οποία είναι καθηγήτρια Αγγλικών και, σύμφωνα με την ίδια, παίρνει κάθε πρωί μαζί της ένα πακέτο μπισκότα, επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το γεύμα της στο κυλικείο.

Στη συνέχεια, επανερχόμενη στα καταστήματα που υπέστησαν καταστροφές, είπε ειρωνικά: «τα μαγαζάκια σας, πολύ χαριτωμένα», προτού ζητήσει η συζήτηση να επικεντρωθεί στον «πραγματικό πόνο των Γάλλων».

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Meet Lola-Fleur Whittaker. She was the youth spokesman on a French panel show, post-riot. Tout le monde is talking about her verbal tussle with a Congolese-born French businesswoman, whose shop was called “cute” by this “content creator”. Watch it with a sick bucket handy. https://t.co/yDNGLEquiQ — vbspurs (@vbspurs) October 21, 2026

Ξεψάχνισαν τον λογαριασμό της στο Instagram: Το ακριβές κόστος σπουδών και τα ταξίδια της

Μετά την τηλεοπτική της παρέμβαση, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να εξετάζουν τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική της πορεία.

Sa mère prof d’anglais ne peut plus payer la cantine, mais heureusement, Lola-Fleur Whittaker, militante LFI, peut encore se payer des voyages en Malaisie, en Égypte, à Oman, en Sicile, en Croatie ou en Grèce… Rassurez-vous, ça ne compte pas : c’est du CO2 de gauche. https://t.co/1cgs90wcvy Advertisement October 20, 2026

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η Λόλα Φλερ Γουίτακερ φέρεται να είχε παρακολουθήσει πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στο Μάντσεστερ, με τα δίδακτρα να ανέρχονται σε 29.000 λίρες ετησίως, προτού εισαχθεί στο Sciences Po Paris. Παράλληλα, φέρεται να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα με χρέωση 53 ευρώ για 50 λεπτά.

Στο επίκεντρο της προσοχής, όμως, βρέθηκε και ο λογαριασμός της στο Instagram, όπου έχει μοιραστεί φωτογραφίες από ταξίδια της στο Ομάν, τη Σικελία, τα ελληνικά νησιά αλλά και τη Μαλαισία. Βέβαια, μετά τον σάλο, η Λόλα Φλερ έχει σβήσει τις αναρτήσεις της από τις διακοπές της, ωστόσο, μπορεί να βρει κανείς στιγμιότυπα στο Χ.

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