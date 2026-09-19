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Οι βραζιλιάνικες αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου της νεαρής γυναίκας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Πρόσφατα η influencer είχε μοιραστεί δημόσια την απόφασή της να υποβληθεί σε επέμβαση μαστοπηξίας για αισθητικούς και πρακτικούς λόγους.

Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν τη νεαρή κοπέλα με συγκινητικά μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο Σάο Πάολο.

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Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος της 22χρονης influencer Μαρίας Εντουάρντα Άλβες ντος Σάντος, γνωστής στα social media ως Duda Alves, η οποία είχε περισσότερους από 750.000 followers στο TikTok.

Η νεαρή influencer είχε γίνει γνωστή μέσα από βίντεο με χιούμορ, προσωπικές ιστορίες και στιγμές από την καθημερινότητά της. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από συγγενείς και φίλους της στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι βραζιλιάνικες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

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Είχε μιλήσει δημόσια για τη μαστοπηξία

Τις τελευταίες εβδομάδες η 22χρονη είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της λεπτομέρειες για την απόφασή της να υποβληθεί σε μαστοπηξία, μια επέμβαση ανόρθωσης στήθους που περιλαμβάνει την αφαίρεση περίσσειας δέρματος και τη σύσφιξη των ιστών, με στόχο την αναδιαμόρφωση του σχήματος του μαστού.

Όπως είχε εξηγήσει, η απόφασή της συνδεόταν τόσο με αισθητικούς λόγους όσο και με την καθημερινή της άνεση. Η ίδια είχε αναφέρει ότι, λόγω του ύψους της, αισθανόταν πως το στήθος της ήταν δυσανάλογο με το σώμα της και της προκαλούσε πόνους στην πλάτη.

«Αφαίρεσα περίπου το μισό από αυτό που είχα. Ήταν περισσότερο ένα αισθητικό θέμα, ήθελα να μπορώ να φοράω ρούχα χωρίς σουτιέν, ήθελα περισσότερη ελευθερία», είχε δηλώσει.

Η influencer είχε αναφερθεί επίσης στα σχόλια που δεχόταν από άνδρες ακολούθους της μετά την επέμβαση.

Τα μηνύματα των φίλων της

Μετά τον θάνατό της, φίλοι και συγγενείς της Ντούντα Άλβες την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα στα social media.

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Η φίλη της, Σάρα Μαχνταβί, την περιέγραψε ως άνθρωπο που αποτελούσε «οικογένεια» για εκείνη, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στο πένθος της.

«Η Ντούντα, πέρα από καλύτερή μου φίλη, ήταν η οικογένειά μου, η αγάπη μου και πολλά περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», έγραψε.

Η ξαδέλφη της, Γκεοβάνα Άλβες, 19 ετών, ανέφερε ότι είχε το προνόμιο να τη γνωρίζει για 19 χρόνια, ενώ η φίλη της Κλαρίσα Παβίε μίλησε για το χιούμορ και την αυθεντικότητά της.

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Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε εκκλησία στο Σάο Πάολο, όπου ο πατέρας της ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας και εξέφρασαν την αγάπη τους προς τη νεαρή influencer.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της.

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