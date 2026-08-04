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Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Ραμόν Άνχελ Αλβάρεζ Αγιάλα, υψηλόβαθμο στέλεχος του καρτέλ Jalisco New Generation, φέρεται να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία της 23χρονης influencer Βαλέρια Μάρκεζ τον Μάιο του 2025. Σύμφωνα με την έρευνα, κίνητρο της δολοφονίας ήταν ο χωρισμός της νεαρής γυναίκας από τον γιο του κατηγορούμενου.

Ο Αγιάλα συνελήφθη την Πέμπτη από ειδικές δυνάμεις του Μεξικού, καθώς καταζητούνταν επίσης για τη δολοφονία του δημάρχου της Ουραπάν, Κάρλος Μάντζο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα των Νεκρών, τον Νοέμβριο του 2025.

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Η Βαλέρια Μάρκεζ δολοφονήθηκε μέσα στο ινστιτούτο ομορφιάς της, στην πολιτεία Χαλίσκο, όταν ένοπλος εισέβαλε στην επιχείρηση και την πυροβόλησε στο στήθος και το κεφάλι.

El “R1” ordenó el asesinato de la influencer Valeria Márquez a petición de su hijo en mayo del año pasado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el hijo del capo y la joven mantenían una relación y ya la había amenazado en varias ocasiones: pic.twitter.com/x1dFFN1Lko August 1, 2026

Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση, καθώς η επίθεση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου. Η 23χρονη πραγματοποιούσε live streaming στους ακολούθους της όταν ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα, τη ρώτησε εάν ήταν η Βαλέρια και στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον της.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη του Μεξικού, ο Αγιάλα φέρεται να οργάνωσε τη δολοφονία έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον γιο του, Φρανσίσκο Αλβάρεζ, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη νεαρή influencer. Όπως δήλωσε ο υπουργός, «ο Αλβάρεζ την είχε απειλήσει επανειλημμένα και όλα δείχνουν –κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από την έρευνα– ότι ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του να διαπράξει τη γυναικοκτονία».