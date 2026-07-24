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Ένα νέο βίντεο έχει έρθει στη δημοσιότητα που δείχνει τον γυμνό εκατομμυριούχο influencer να εισβάλλει σε γνωστό καφέ της Μυκόνου και να λογομαχεί με τους υπαλλήλους που προσπαθούν να τον βγάλουν από την επιχείρηση.

Οι υπάλληλοι σαφώς σοκαρισμένοι δεν είχαν αντικρίσει ένα ανάλογο περιστατικό στη Μύκονο και κατά την έξοδό του ο συγκεκριμένος εκατομμυριούχος ρίχνει νερό στους διερχόμενους με τις μηχανές και τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο της Μυκόνου.

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Πρόκειται για έναν άνδρα με καταγωγή από την Ολλανδία και την Νιγηρία, 26 ετών, ο οποίος είχε συλληφθεί όταν είχε ποζάρει γυμνός μπροστά στην προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Πηγή: cyclades24.gr